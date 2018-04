Pink se rozhodla vychovávat své děti genderově neutrálně

„Jsme domácnost bez nálepek. Minulý týden mi Willow řekla, že si jednou vezme Afričanku. A já jsem reagovala, to je skvělé, můžeš mě pak naučit, jak se vaří africká kuchyně? A ona odpověděla, jistě, mami, ale budeme žít s tebou, než nám dodělají dům,“ řekla magazínu People Pink.

Zpěvačka věří, že celá společnost bude časem víc genderově neutrální a velmi ji potěšilo, když ve školce objevila toalety bez určeného pohlaví.

„Byla jsem ve škole a byla tam před školkou toaleta, genderově neutrální – kdokoli. Byly tam obrázky různých tvarů. Tak jsem si to vyfotila a napsala k tomu: Pokrok. Myslím, že to bylo úžasné. Miluju, když děti o tomhle vedou konverzace,“ dodala.

Nedávno o podobném konceptu výchovy mluvila i britská zpěvačka Paloma Faith. Odmítá své děti oblékat do „tradičních“ barev, tedy holčičku do růžové a chlapečka do modré. Jde podle ní o odbourávání stereotypů a genderovou rovnost. „Já jen chci, aby děti byly, kým chtějí být,“ prohlásila Paloma Faith.