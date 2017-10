Moje děti budou genderově neutrální, říká zpěvačka Paloma Faith

„Miluji mateřství. Chci celkem dvě nebo tři děti a všechny budou genderově neutrální,“ cituje zpěvačku list The Mirror.

Paloma odmítá své děti oblékat do „tradičních“ barev, tedy holčičku do růžové a chlapečka do modré. Jde podle ní o odbourávání stereotypů a genderovou rovnost.

„Já jen chci, aby byly, kým chtějí být,“ prohlásila zpěvačka, která už před dvěma lety mluvila o svém silném feministickém přesvědčení.

Po porodu se Paloma Faith rozhodla pro přestávku v kariéře. O svém soukromí obvykle moc nemluví, ale po příchodu prvního potomka na svět promluvila o těžkém porodu. Chtěla v souladu s „Matkou přírodou“ a duchovní harmonií rodit bez léků a chemie, v hypnóze. Kvůli komplikacím ovšem bylo vše jinak.

„Všechno, co se může pokazit, se podělalo, a měla jsem všechny možné léky. Rodila jsem 20 hodin a nakonec z toho byl císařský řez a předčasně narozené dítě,“ dodala.

Děti celebrit

Zpěvačka není jedinou celebritou, která nechává na dětech, aby se rozhodly, jak se chtějí oblékat a chovat. Například nejstarší biologická dcera Brada Pitta a Angeliny Jolie Shiloh (11) odmítá holčičí věci a chodí oblečená a ostříhaná jako kluk.

Ani herecká manželská dvojice Brian Austin Green a Megan Foxová svým malým klukům nezakazují oblékat si dívčí šatičky a sukně (více v článku Synové Greena a Foxové se oblékají jako holky, rodiče je brání).