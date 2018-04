Pomlácenou mě policie odvezla do nemocnice, vzpomíná týraná zpěvačka

Daniela se svou sestrou Jankou zpívala od útlého věku. Vyhrávala téměř všechny pěvecké soutěže. Přesto její život rozhodně nebyl pohádkový.

Vystudovala konzervatoř v oboru operní zpěv a klavír a upsala se na spolupráci s dechovou hudbou Moravanka. Není divu, že svého prvního životního partnera si našla právě v kapele.

"Byla jsem plná elánu a chuti zpívat. Po narození syna Vladimíra jsem měla dojem, že mi ke štěstí vůbec nic neschází," přiznává zpěvačka. Bohužel však první manželství přestalo po čase fungovat.

Přišel princ jako z pohádky

"Můj druhý partner byl jako princ z pohádky. Byl pozorný, hodný, neustále si mě předcházel. Byla jsem po jeho boku nesmírně šťastná," říká Daniela, která v době seznámení vůbec nevěděla, co ji čeká. "Dneska už vím, že platí staré známé pořekadlo: když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají," dodává žena, která po dvou letech bezchybného manželství zažila peklo na zemi.

"Bylo to neuvěřitelné! Ze dne na den se můj manžel změnil k nepoznání. Ponižování, slovní napadání, nadávky a výsměch nebral konce. Muž jako by byl mistr psychologického teroru," líčí Daniela, která do manželovy firmy vložila své úspory, auto i kontakty. "Společně jsme podnik postavili na nohy, a když jsme začali sklízet ovoce své práce, změnil se manžel jako mávnutím kouzelného proutku. Podváděl mě a vůbec se s tím netajil, ponižování bylo nesnesitelné jak doma, tak na veřejnosti. Na obchodním jednání ze mě dokázal udělat nesvéprávnou husu," popisuje smutně.

Sousedé zavolali policii

Po čtyřletém manželství se Daniela rozhodla trápení ukončit. "Na ten den do smrti nezapomenu. Když jsem mu oznámila, že žádám o rozvod, byl nepříčetný. Sprostě mi nadával, mlátil mě a kopal. Naštěstí sousedi zavolali policii, která mě celou pomlácenou s otřesem mozku odvezla do nemocnice," vypráví. "Návrat domů byl ještě horší. Neměla jsem finance, auto, ani šaty, byt byl zamčený. Nevěděla jsem, komu zavolat, koho poprosit o pomoc. V té chvíli jsem dokázala pochopit i lidi, kteří si sami sáhnou na život," vzpomíná na prožitou hrůzu.

V tíživé životní situaci to byla především její sestra Janka, která ji poskytla azyl a pomoc, a dirigent Moravanky Jan Slabák, který jí nabídl opět místo sólové zpěvačky. "Hudba mě znovu dostala do života. Začala jsem zase koncertovat a chodit mezi lidi. Díky tomu vděčím také za seznámení se svým nynějším přítelem. Jsme spolu už devátým rokem. Je pro mě hotový poklad. Vynahrazuje mi všechny útrapy, které jsem v životě zakusila, a doufám, že spolu zestárneme," usmívá se Daniela.

Veselá a bezprostřední zpěvačka a moderátorka dnes září štěstím. "Každý se občas dostaneme do tíživé životní situace, a já bych každému přála, aby našel sílu se znovu postavit na nohy a měl kolem sebe hodné lidi, jako se to podařilo mně," povzbuzuje Daniela, která v současné době buduje vlastní nahrávací studio v Brně a dokončuje nové hudební CD.