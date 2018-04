Vždy jsem věděla, že mě role maminky udělá šťastnou, říká Absolonová

„Dřív jsem pracovala každý den. Od pondělí do soboty jsem měla většinou zkoušky v divadle a po večerech jsem buď jezdila mimo Prahu hrát činoherní představení s Hátou, nebo měla korepetice. A pátky, soboty a neděle jsem vetšinou hrála v muzikálech a jezdila zpívat na různé společenské akce,“ napsala Monika na svém profilu na sociální síti.



„Můj život byl v poklusu, stresu, chaosu, každý den jiný. Ale já to milovala. Vlastně mi bylo jedno, co je za den, protože jsem pracovala nonstop. Volno jsem měla třeba jednou za dva měsíce. Teď je to jinak. Poprvé je všechno v jiném tempu. To tempo určuje Tadeáš. A já jsem za to zklidnění vděčná. A za to, že můžu být doma, schovaná. A paradoxně teď mnohem víc vnímám, co je za den,“ pokračovala Monika, která vždycky věděla, že si jednou pořídí dítě. Neměla ale tušení, jak moc ji mateřství změní a jak spokojeně se bude jako matka cítit.

„Je to poprvé, co si opravdu užívám volné víkendy. A je to paráda! Pár vystoupení mě čeká, ale já se na ně těším jako na krásné zpestření našeho domácího klidu,“ sdělila zpěvačka.

„Vždycky jsem někde uvnitř věděla, že mě teprve role maminky udělá šťastnou. Ale jak moc mě to dostane, jsem netušila,“ dodala Absolonová.

Spokojená je i díky svému partnerovi, hokejistovi Tomáši Hornovi (34).

„Můžu si plánovat cokoliv, zamilovanost je strašně hezká věc, ale člověk nikdy neví, jak to dopadne. Ale je fakt, že tentokrát bych si přála, aby to dopadlo dobře,“ prohlásila zpěvačka v roce 2014. A jak je vidět, všechno nakonec dobře opravdu dopadlo. Monika je po boku svého partnera už téměř dva roky šťastná. Tomáš má z předchozího vztahu dceru.