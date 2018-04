Jiný nos i barva kůže. Zpěvačka je po plastikách k nepoznání

Zmenšený nos, upravené rty, zesvětlená kůže. To je jen pár změn, které jsou vidět na první pohled. Necelých 150 centimetrů vysoká zpěvačka se v posledních letech také chlubí výraznými křivkami. Jestli jsou také dílem plastických chirurgů, ale není jasné.

Americká rapperka, textařka, herečka a zakladatelka hudební společnosti Queen Bee Entertaiment se narodila v Brooklynu jako Kimberly Jonesová.

Mezi její nejúspěšnější hity patří Not Tonight z alba Hard Core, No Matter What They Say z alba The Notorious K.I.M. nebo Magic Stick z alba La Bella Mafia.

V roce 2001 spolu s Christinou Aguilerou, Myou a Pink nahrála remake písně Lady Marmalade k filmu Moulin Rouge.

Zpěvačka strávila také deset měsíců ve vězení. V červenci 2005 ji odsoudili za křivou výpověď ohledně střelby před studiem Hot 97 v roce 2001.

Poté začala vystupovat v televizních show. V roce 2006 se vysílala reality show Lil Kim: Countdown to Lockdown, která mapovala poslední dva týdny před nástupem do vězení. V roce 2009 pak tančila v osmé sérii soutěže Dancing with the Stars.