Předběhla jsem dobu, říká o svém výstředním modelu Céline Dion

Smoking značky Dior byl dílem francouzského návrháře Johna Galliana. Za výběr oblečení na udílení cen americké Akademie filmového umění se na zpěvačku před lety snesla vlna kritiky od módních policistů a redaktorů. Nyní však prohlásila, že toho vůbec nelituje. Jen prý předběhla dobu.

„Když jsem měla tento model na Oscarech, všechny ženy měly šaty, ne kalhoty. Byla jsem jediná v kalhotách s převráceným sakem od Galliana. A kdybych to udělala dnes, tak to zafunguje. V té době to bylo avantgardní,“ cituje zpěvačku magazín People.

Céline Dion připustila, že ne vždy jsou róby z červených koberců pohodlné. Modely si však užívá. Letos na akci Met Gala například zaujala stříbrno-černými šaty značky Versace s vysokým rozparkem.

„Met není o tom, abyste se cítila pohodlně. Jde o to, abyste zaujala. Byla to bláznivá noc se spoustou legrace, bláznivými vlasy, bláznivými šaty. Ale co je nejdůležitější, bylo to nádherné,“ říká.

Na udílení hudebních cen Billboard Music Awards, kde zazpívala svůj megahit My Heart Will Go On, zase vystoupila v bílých šatech s obřími rukávy, které navrhl francouzský návrhář Stéphane Rolland.