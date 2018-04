Mastektomie byla rozhodnutím žít, říká zpěvačka Anastacia

„Při rozhodování, jestli mastektomii podstoupit, jsem si musela uvědomit, jak moc chci žít. Mastektomie byla volba pro život. Druhá rakovina byla pro mě jednodušší než ta první, protože jsem měla všechny informace. Zákrok jsem málem podstoupila už při prvním onemocnění, ale řekla jsem si, že ještě počkám, jestli se vrátí. Když se tak stalo, hned jsem věděla, co musím udělat, protože jsem si o tom zjistila hodně věcí,“ řekla zpěvačka pro list Daily Mail.

„Nenáviděla jsem to čekání po každé biopsii za posledních deset let, abych zjistila, jestli se mi nemoc vrátila. Nemohla bych takhle žít. Teď ten strach zmizel! Nikdy se nebudu bát rakoviny prsu, protože nemám žádnou prsní tkáň, v níž by mohla růst. To je vše, co můžu udělat. Nemůžu si odstranit každou část těla, kde bych mohla dostat rakovinu. Nebojím se ničeho, co by se mi mohlo stát, protože pokud se to stane, tak to mělo tak být,“ míní.

Zpěvačka je prý vděčná herečce Angelině Jolie, která v roce 2013 veřejně přiznala, že kvůli hrozbě rakoviny podstoupila oboustrannou mastektomii. Bylo to jen pár dní poté, co Anastacia nastoupila do nemocnice.

„Slyšela jsem o tom a měla jsem pocit, jako by byla anděl. Řekla jsem si: Děkuji ti. Nejsem sama. Díky jejímu oznámení jsem nemusela veřejně mluvit o své nemoci. Zprávy o první rakovině se dostaly k novinářům, zřejmě unikly z nemocnice, a já jsem se necítila dost silná, abych pozornosti veřejnosti čelila podruhé,“ přiznala zpěvačka.

Na nemoc se nyní dokáže dívat s nadhledem a občas i vtipkuje o tom, jak si po odstranění prsou nechala udělat nová „dvojčata“, jak novému poprsí říká.

Anastacii poprvé rakovinu zjistili v roce 2003. Nemoc se jí pak po deseti letech vrátila. Zpěvačka, která navíc od mládí navíc trpí závažnou Crohnovou chorobou a supraventrikulární tachykardií, se snaží na riziko rakoviny stále upozorňovat. Udělala to i před šesti lety, když byla v Praze. Před koncertem v Tesla Areně předala šek na 50 tisíc korun onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice.

Anastacia vystoupila v Praze v roce 2009: