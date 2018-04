Slavná jsem i díky kilům navíc, přiznává zpěvačka Adele

„Někdy jsem zvědavá, jestli bych byla tak úspěšná, kdybych neměla plus-size velikost. Myslím, že lidem připomínám je samotné. Neříkám, že všichni mají moji velikost, ale mohou se se mnou srovnávat, protože nejsem dokonalá. Myslím, že hodně lidí se zobrazuje jako dokonalí, nedosažitelní a nedotknutelní,“ řekla Adele magazínu Rolling Stone.

Zpěvačka poslední dobou zhubla, což je vidět i na videu k jejímu novému singlu Hello. Přestala kouřit a omezila alkohol, který si dopřeje jen jednou týdně. Přiznala také, že neustále dostává nabídky fotit pro Playboy.

„Požádali mě o to už tolikrát. Je to směšné. Dělají to proto, že jsem žena, nebo proto, že jsem tlustá?“ ptá se.

„Moje kariéra není můj život, je to můj koníček. Lidé si myslí, že nesnáším slávu. Ale já z ní mám skutečný strach. Myslím, že je opravdu jedovatá a je snadné jí propadnout,“ řekla zpěvačka, která má s partnerem Simonem Koneckim (41) syna Angela (3).

Jeho narození jí prý moc pomohlo v osobním životě i v kariéře. „Už nikdy nebudu sama. Jsem máma a mám velmi vážný vztah, takže to nikdy už nebudu jen já. Ničeho nelituji. Jsem velmi hrdá na to, čeho jsem dosáhla. A nebyla jsem, než se narodil Angelo. Nechápala jsem ve skutečnosti, čeho jsem dosáhla a jak daleko jsem se dostala,“ dodala.