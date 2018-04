Zpátky domů se mi nechtělo, říká manželka trenéra Straky

Vizitka: Zdena Straková se narodila 2. 3. 1965 v Chomutově jako Zdena Brožová.

se narodila 2. 3. 1965 v Chomutově jako Zdena Brožová. Vystudovala sportovní gymnázium, od dětství se věnovala atletice. V běhu na 400 a 800 metrů reprezentovala Univerzitní sportovní klub a Spartu.

V prosinci 1987 se vdala za Františka Straku a odstěhovali se do Německa, kde její muž získal angažmá. Další rok se jim narodila dcera Tereza.

Ovládá čtyři jazyky, v devadesátých letech se zabývala dovozem italské módy do Česka. Naposledy pracovala jako manažerka a společnice ve firmě vykupující šrot. Před dvěma lety svůj podíl prodala.

Fanatismus fanoušků poznala Zdena Straková, už když její muž trénoval krétský klub OFI. "Majitel měl dobré vztahy s konkurenčním Panathinaikosem, který fanoušci OFI nesnášeli. Získal odtamtud tři hráče, výborné, ale řvali na ně celý zápas, majiteli zapálili obchod v centru města."

Když se hrálo proti Panathinaikosu, tak se poprvé na fotbale opravdu bála. "Myslela jsem, že se pozabíjí," vypráví vysoká blondýna, která se s mužem seznámila v tréninkovém centru Sparty.

On tam hrál fotbal, ona dělala atletiku - běhala 400 a 800 metrů. "Potkávali jsme se na obědech, zval mě na kafe, tak jsem šla," vzpomíná. "Byl ale ženatý, i když to manželství nefungovalo, tak jsem mu řekla, že dokud není rozvedený, nic mezi námi nebude. Během dvou měsíců to vyřešil, rozvedl se, manželce nechal byt a nastěhoval se ke mně."

V roce 1987 se vzali, odstěhovali se do Německa, kde získal František Straka angažmá a další rok se jim narodila dcera. Jako žena v domácnosti ale prý Zdena Straková trpěla. A tak po revoluci pomáhala kamarádům podnikatelům z Česka, kteří potřebovali v Německu sehnat kontakty, překládat nebo tlumočit.

"Můj dobrý přítel Tomáš, který měl jeden z luxusnějších butiků v Praze, mě pak v roce 1995 ponoukl, abych mu pomáhala shánět v Itálii oblečení. Byli jsme první, kdo do Česka dovezl Armaniho. Bavilo mě to, bylo to dost náročné, Terezka byla malá, a tak mi s ní pomáhala maminka."

Dostala i nabídku, aby pomohla otevřít první obchod Versace v Praze. Odmítla. "Tuhle práci už jsem nebyla schopná zvládnout, musela bych se přestěhovat zpátky do Prahy. A mně víc záleželo na tom, abych měla kompletní rodinu," vysvětluje.

Z Německa se rodina definitivně vrátila do Česka v roce 2005. Zdena Straková přiznává, že se jí po šestnácti letech zpátky moc nechtělo. Počítala, že už v Německu zůstanou. "Hlavně tedy kvůli dceři, protože neuměla moc dobře česky, dodnes bojuje hlavně s psanou češtinou. Když má nějaký problém, chce mi něco rychle říct, automaticky spustí německy. Ale nakonec ten přechod zvládla dobře, vystudovala na samé jedničky německo-anglickou obchodní akademii, našla si tady kamarády, teď studuje pražskou University of New York."