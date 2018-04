VIDEO: Má zdeformovaný obličej, ale je úspěšnou vizážistkou

Kdysi Marimar svou tvář skrývala, aby se jí lidé na ulici neposmívali, ale teď ji hrdě ukazuje a je pro mnoho lidí na celém světě velkou inspirací.

Marimar se narodila s nezhoubným nádorem v obličeji, kterému se říká cystický hygrom. Nelze jej úplně odstranit, takže se dívka musí neustále potýkat s nepříjemnými problémy. Kvůli němu totiž nemůže komunikovat a k dorozumívání s ostatními používá znakovou řeč. V krku má navíc umístěnou trubičku, přes kterou dýchá, a v břiše má vývod, kterým přijímá potravu.

Ačkoli Marimar nemá lehký život, rozhodla se, že bude inspirovat ostatní a natáčet videa, kde radí ohledně trendů v líčení. Založila si videoblog, kde dívkám ukazuje, jak si správně nalíčit oči nebo tváře a jaké kosmetické produkty používat. Zdeformovaný obličej jí v tom nebrání a na svá videa má ve většině případů pozitivní ohlasy.

Samozřejmě se našli lidé, kteří jí psali nejrůznější urážky, ale ona si z posměšků ale nic nedělá, protože je na ně zvyklá celý život. A jak sama říká, negativní věci jí od práce rozhodně neodradí. Naopak jí dodávají sílu pokračovat dál a nevzdávat to. A možná i díky tomu se stala vizážistkou a instruktorkou zumby a navíc ještě učí ve škole neslyšící děti znakovou řeč.

„Pro mě krása znamená něco jiného než pro ostatní. Podle mě jde o to přijmout sám sebe a milovat sám sebe. A také je důležité ignorovat to, co si myslí ostatní. Protože na tom nezáleží,“ sdělila Marimar, která má obrovskou podporu nejen od fanoušků, ale hlavně od rodiny.

„Když jsem byla malá, koukala jsem se do zrcadla a sama sobě jsem říkala, že jsem nádherná. Během mnoha let jsem si dokázala vybudovat sebevědomí,“ pokračovala dívka, která se naprosto zamilovala do líčení.

„Strašně ráda objevuji nové věci. Nové trendy v líčení, kosmetiku. Speciálně líčení okolo očí mě baví nejvíc,“ dodala.