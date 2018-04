VIDEO: Žena poleptaná kyselinou odchodila v USA první módní přehlídku

Reshma přiletěla z Indie do Ameriky poprvé v životě a hned se zde uvedla ve velkém stylu. Za přehlídku sklidila velký potlesk a měla ohromný úspěch.

Před dvěma lety ji cestou do školy v jejím rodném městě napadl švagr, který byl naštvaný na její sestru, jež si doma stěžovala na to, že ji manžel fyzicky a psychicky týrá. Na pomoc si zbaběle přizval ještě další dva muže, aby měl jistotu, že ženu přepere.

Poté ji polil kyselinou, která jí znetvořila obličej a přišla dokonce i o levé oko. Několik hodin totiž ženě nikdo nepřivolal na pomoc zdravotníky a ona tak trpěla na zemi v bolestech.

„Ta přehlídka pro mě byla velmi důležitá. Na světě je mnoho žen a dívek, které zažily podobnou věc. Mají stejně jako já znetvořený obličej a jiné části těla. A je potřeba, aby se nebály vystoupit na veřejnosti a o svém hrůzném zážitku mluvit,“ sdělila žena.



„Chtěla jsem lidem také ukázat, že na mém obličeji není nic špatného, i když je takto znetvořen. Nejsem kvůli tomu horší člověk. Pořád můžu žít a mohu být modelkou,“ pokračovala.

Kromě toho se také Reshma věnuje blogování a dívkám radí, jak se mají líčit a jak pečovat o pleť. Sleduje také aktuální módní trendy a jako každá žena si ráda kupuje nové a kvalitní oblečení a o svých zážitcích a zkušenostech pak vypráví ve videích na svém profilu na sociální síti. Má spoustu příznivců po celém světě a její videa mají velkou sledovanost.

„Nikdy v životě ani v těch nejčernějších snech jsem si nepomyslela, že by se zrovna mně mohlo stát něco takového. Když se to pak stalo, myslela jsem, že tím končí můj život. Byla jsem na dně. Ale víte, co? Tak to není. Můj život neskončil. Je krásné být na světě,“ dodala.