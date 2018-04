Znepokojující trend: vagína na míru

Mezi lékaře, kteří jsou z nového módního hitu zděšení, patří i urogynekoložka profesorka Linda Cardozo z King´s College nemocnice v Londýně, která také píše a vydává knihy o porodnictví a gynekologii. "Ženy chtějí napodobit supermodelky, je to součást trendu. Ale měly by vědět, že všechny operace mohou být riskantní,“ říká profesorka Cardozo. "Většina takových procedur je prováděna v soukromém sektoru a jsou totálně neregulovatelné.“

Labioplastika

Jak zjistila profesorka Cardozo, v této oblasti je nejvíce žádaná labioplastika. Pod tímto pojmem se skrývá operace stydkých pysků, která umožňuje zmenšení malých nebo i velkých stydkých pysků. Ženy podstupují tuto proceduru nejen z estetických, ale i ze zdravotních důvodů. Abnormální velikost či asymetričnost stydkých pysků může překážet při sportu, hygieně a často i při pohlavním styku. Někdy je přesah malých stydkých pysků tak velký, že se žena cítí velmi nepříjemně i v plavkách a těsnějších kalhotách či sukni. Tento jev, kdy malé stydké pysky vyčnívají mezi velkými, je velmi častý, ale pokud není přesah příliš veliký, nevadí ani esteticky, ani funkčně.

Labioplastika, kterou vyžadují zejména ženy ve věku mezi 30 – 50 lety, je prováděna v celkové anestézii, výjimečně i ambulantně v místním umrtvení. Půlhodinový zákrok stojí v rozmezí od tří do patnácti tisíc korun. Rekonvalescence trvá několik dnů, otoky však přetrvávají i dva měsíce. Několik týdnů je pak nezbytně nutná pečlivá hygiena a omezení v intimním životě. Na takovouto kosmetickou operaci nelze vystavit neschopenku a nepřispívá na ni zdravotní pojišťovna.

Vaginoplastika

Hned po labioplastice se ženy nejčastěji objednávají na vaginoplastiku, což je úprava poševního vchodu a celkové zúžení pochvy, kdy se zároveň zpevňují oslabené struktury svalu pánevního dna a podkožního vaziva hráze. Tento zákrok se provádí většinou po porodu pro zlepšení sexuálního života. Při porodu je uvolněn zevní genitál nastřižením, aby snáze prošla hlavička dítěte. Po porodu pak často dochází ke komplikaci hojení, jizva se roztahuje a uvolní se svaly pánevního dna. Vzniknou tak nejen nehezké jizvy, ale i výrazně volnější cesta do pochvy, což nepříjemně naruší sexuální život rodičky.

Cena vaginoplastiky se pohybuje od deseti do patnácti tisíc korun. Vaginoplastika může pomoci i při inkontinenci, kdy poševní svaly věkem povolují. Únik moči je způsoben poklesem močového měchýře a zpevněním pochvy se tento problém dá vyřešit. Inkontinence se však dá léčit i méně drastickými způsoby, jako je posilování pánevního dna či příslušné léky.

Pro lepší sexuální život

Popularita stoupá i u méně obvyklých úprav intimních partií. Zvětšení velkých stydkých pysků je estetickou potřebou přidat objemu a omlazení tam, kde už svou roli sehrálo stárnutí spojené se ztrátou elasticity pokožky. Dalším operacím se ženy podrobují ve jménu zlepšení sexuálních prožitků. Pomocí kolagenových injekcí se dá zvětšit tajemný bod G a tím se stane dostupnějším a citlivějším na dotek. Stejně jako u plastiky rtů je to pouze na přechodnou dobu většinou kolem čtyř měsíců. Velkým hitem především v Americe je také operativní zvětšení klitorisu, kdy se však vzhledem k citlivosti místa jedná o velmi bolestivou operaci. Výsledky ani často nejsou takové, jaké pacientka očekává.

Ve světě je rovněž populární chirurgické obnovení panenské blány, na které se objednávají především muslimky před svatbou. Zákrok si však oblíbily i ženy v západní Evropě pro zpestření manželského sexu.

Podle National Health Service se během posledních pěti let počet operací intimních ženských oblastí zdvojnásobil.



Profesorka Cardozo tvrdí, že chirurgické omlazení vagíny není o moc lepší než posilování svalů pánevního dna.

"Ženy platí obrovské sumy peněz za tento typ operace, který může zlepšit vzhled jejich genitálií, ale neexistují důkazy, že by to zlepšovalo i jejich funkčnost,“ uzavírá profesorka Cardozo.

Navíc jako při každé operaci i zde hrozí určitá rizika, například krvácení, modřiny, otoky, infekce, komplikované hojení a otevření rány. Může se objevit i změna citlivosti, či dokonce plicní embolie. Světové statistiky udávají 5-10 % komplikací u podobných estetických operací.