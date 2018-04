Znáte návod, jak si mám otestovat partnera?

HLASUJTE: Jak se má Dana zachovat?

Irena se na chvíli zamyslela a pak spustila ten svůj nenapodobitelný chraplavý smích. Na takovouhle pitomost by přišla sama taky.

Na to se prý fakt nemusela nikoho ptát. Bude čekat na prince a přitom budou tikat biologické hodiny. A jak se vůbec pozná ten pravý?

Irena mě seznámila se svojí kamarádkou Martinou, která je odstrašujícím případem. Ta si každého potencionálního partnera pořádně prověřila, jak se to dělávalo před lety. Podrobně zkoumala, z jakého že prostředí ten její miláček pochází, jací jsou jeho rodiče, zamýšlela se nad genetikou a nakonec také samozřejmě zjišťovala, zda by byl její partner schopen dítě uživit. Mnozí neprošli a někteří utekli sami, když se dozvěděli, že jsou předmětem jejích experimentů.

Zvítězil inženýr s diplomem a se slušným příjmem. Působil tak dokonale, až to bylo podezřelé, vyprávěla Martina. Jenže tohle jí prý došlo až později. Rád mluvil o tom, jak by s Martinou vychovával děti, do jaké školy by chodily a jakému sportu by se věnovaly. A už se prý na první děťátko těší. Po půl roce jejich ukázkového vztahu byla opravdu těhotná. Řekla mu to na jednom večírku. Opatrně, aby se chudák nevyděsil. On se ale jenom zasmál, že prý je to od Martiny dobrý fór. A dál se bavil s nějakými holkami a s jednou z nich na pár hodin zmizel.

Druhý den, jako by se nechumelilo, řekl Martině že by na pár měsíců vyjel na nějakou stáž do Německa. Tentokrát zopakovala o něco důrazněji, že je asi v jiném stavu. To už se trochu zamyslel, ale pak jí řekl, že takovou nabídku, jako je to Německo, nemůže odmítnout.

A to byl konec vztahu s princem, který se pyšnil inženýrským diplomem a seriózní vizáží. O pár dní později mu napsala esemesku, že těhotná není. Aby si s tím nedělal hlavu. Což asi nehrozilo, protože už mezitím stačil odjet do Německa. Martina zůstala sama. Už je ve čtvrtém měsíci a na miminko se těší. A nechce, aby se to dozvěděl. Než takového otce, to radši žádného. Když Martina dodala, že si s dítětem vystačí sama a sama to také všechno zvládne, Irena ji zarazila.

No vidíš, začala hned rozhazovat rukama div mě nepopálila cigaretou, ono je úplně jedno, jestli se ukáže jako grázl hned a nebo až potom. To dítě většinou stejně zůstane na krku ženský.

Všechno tohle vyprávění mi zamotalo hlavu ještě víc. Zvláště když okolo mě krouží několik ctitelů a já vlastně ani nevím, co dál. Vždyť sázet na toho pravého je stejné jako napsat nějaká čísla na tiket a doufat, že vyjdou.

Hledám nějakou metodu, podle které se dá poznat, jaký vlastně ten ctitel je. Mám se s ním tedy třikrát setkat a snažit se ho poznat a nebo použít pravidlo tří měsíců? Nebo to mám nechat na kartářce? A nebo nad tím nepřemýšlet a jít do toho, protože je to stejně sázka do loterie?