Známky nebo slovní hodnocení: co školáky motivuje víc?

V alternativních školách, jako je Montessori nebo Waldorf, nesedí děti v lavicích, předměty se nestřídají striktně po 45 minutách a školáci nedostávají známky. A právě známky jsou jedním ze specifik, které rodiče velmi často řeší.

"Nepřihlásila bych dceru do Montessori už proto, že by nedostávala jedničky, což je podle mého velká odměna pro všechny děti," napsala nedávno do jedné z diskusí o Montessori výuce matka šestileté dcery.

Michaela Tilton, která se věnuje programům vzdělávání dětí v raném věku a založila vlastní Montessori školku, oponuje: "Když dětem rozdáváte jedničky, mají tendenci úkol splnit jen proto, že budou odměněny dobrou známkou. Nebo ze strachu, že dostanou tu špatnou. Pokud jim nenabízíte odměnu a motivací je čistě jen zábava při plnění úkolu, budou pracovat s větší chutí," řekla Michaela Tilton v rozhovoru pro pondělní magazín ONA DNES.

Ztrátu motivace kvůli známkám zažila na vlastní kůži Tamara Kostelecká, která zažívala peklo s dcerou v první třídě. Učitelka byla striktní, od začátku rozdávala jedničky i pětky a nedělala mezi dětmi rozdíly. Jenže Tamařina dcera Simona měla potíže se soustředit, a tak nosila domů jednu špatnou známku za druhou. Škola ji přestala bavit.

"Srovnala se až v Montessori škole, kam jsme ji přeřadili, protože najednou pominul velký strašák - známky," vypráví Tamara Kostelecká.

Slovní hodnocení od učitelů nabízí prostor pro obsáhlejší hodnocení práce školáka, není to jen striktní rozdělení: jedna, nebo pět. Ovšem neznamená to, že alternativní školy jsou pro každého a že tradiční školství se známkami musí být nutně špatné.

Co školáky k učení motivuje víc?