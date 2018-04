Známky berte s rezervou. Za stejné znalosti se mohou lišit i o tři stupně

Už za týden si školáci přinesou domů pololetní vysvědčení. Ale co vlastně známky říkají o tom, jak dítě ve škole pracovalo a co všechno umí? Odborníci upozorňují na to, že za stejné znalosti může mít dítě v jedné škole až o tři stupně jinou známku než v jiné.