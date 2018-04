Šest znamení, že nejste tak úplně zdraví

Tělo se nám obvykle snaží naznačit, že něco není v pořádku právě bolestí, ale existuje i množství dalších ukazatelů, které nemusí být tak zřejmé a které obvykle ignorujeme. Přečtěte si varovné signály, na které upozornil server Fitnea.com.



Suché, popraskané rty

Nad popraskanými rty mnozí z nás jen mávnou rukou jako nad banalitou, za kterou nejspíš může větrnější a chladnější počasí. Ve skutečnosti však vysušené, popraskané rty a koutky mohou ukazovat na nedostatek vitaminu B12 neboli kobalaminu.

Tento vitamin je nezbytný pro správnou funkci krvetvorby a nervového systému a jeho nedostatek se projevuje chudokrevností, hubnutím, zhoršením paměti a celkové duševní výkonnosti. Pokud máte podezření na nedostatek vitaminu B12, zaměřte se na potraviny, jako jsou maso, mléčné výrobky a vejce. Nebo si můžete kobalamin pořídit ve formě potravinového doplňku.

Nejste tak vysocí, jak jste bývali

Primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaela Tomanová říká, že zmenšování tělesné výšky v průběhu života je přirozený jev. Pokud se ale výška sníží o více jak 3 cm, může to být jeden z příznaků osteoporózy. V těžších případech se může člověk zmenšit až o 10 cm. Kostní hmota, která tvoří těla obratlů, řídne a obratle jsou měkčí, tím se deformuje jejich tvar. Mezi další příznaky osteoporózy podle doktorky Tomanové patří takzvaná lomivost kostí, kdy v kostech ubývá kostní hmoty.



Pokud si pacient zlomí kost již při malém úrazu a malé síle vnějšího působení, může být příčinou právě osteoporóza. Dalšími projevy mohou být také bolesti páteře, tvar a celkové zakřivení páteře, především v hrudní oblasti. Rizikovými faktory osteoporózy jsou nedostatek tělesné aktivity, nadměrné kouření a pití alkoholu, genetické předpoklady, léčba kortikoidy a u žen také předčasná menopauza.

Chytnete každý bacil

Někdo ve vaší blízkosti zakašle nebo si kýchne a vy prakticky vzápětí chytnete rýmu nebo chřipku? Pak to může znamenat, že váš imunitní systém je oslabený a potřebuje podpořit.

Může to ale také být nedostatkem vitaminu C nebo i virem ve vašem těle, o kterém ani nevíte. Každopádně není v pořádku být neustále nachlazený a necítit se několikrát do roka dobře. Pokud máte pochybnosti, nechte si raději udělat krevní testy.

Vaše moč je moc žlutá

Indikátorem vašeho zdravotního stavu může být také barva moči. Pokud dostatečně pijete a jste hydratovaní, vaše moč by měla být téměř bezbarvá.

Zbystřit byste však měli, pokud dbáte na dostatečný pitný režim, a přesto je vaše moč zbarvená do tmavě žluta. To může totiž ukazovat na problém s ledvinami a na to, že váš odpad není řádně zpracován. Zkuste jeden den pít větší množství tekutin než obvykle, a pokud se barva vaší moči nezmění, je načase zajít k lékaři.

Máte neustálé problémy s vaší pokožkou

Pokud často trpíte akné, ekzémy, vyrážkami a jinými kožními projevy, může to v lepším případě znamenat, že se buď moc o svou pleť nestaráte, nebo používáte nevhodné krémy na pleť.

V tom horší případě se vám vaše tělo snaží naznačit, že něco není v pořádku. Obvykle se kožní problémy vyskytují ve stresovém období a vaše tělo vám tak říká, že je načase zpomalit.

Jste unavení, i když spánku máte dostatek

Pokud spíte doporučovaných šest až osm hodin denně, přesto se odpoledne cítíte unavení a podráždění, může to ukazovat na problém se štítnou žlázou. Ta se nachází na přední straně krku pod hrtanem a podílí se na téměř všech procesech v našem těle. Štítná žláza produkuje hormony, které ovlivňují metabolismus cukrů, tuků a bílkovin a mají vliv na nervový i srdeční systém, zažívání a plodnost.



Mezi další projevy poruchy funkce štítné žlázy patří kromě únavy také ospalost, svalová slabost, nepozornost či častější pocit hladu. Za onemocnění často může nedostatek jódu ve stravě. Pokud máte podezření na problém se štítnou žlázou, s vyšetřením u endokrinologa neváhejte, neléčená choroba může způsobovat další vážnější onemocnění.