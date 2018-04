Osm znamení, že budete stárnout rychleji, než byste měli

Podle Světové zdravotnické organizace WHO může ve vyspělých zemích až za 40 % úmrtí špatný životní styl. Na pohled nevinné prohřešky, jako jsou vaše oblíbené hranolky, sklenka alkoholu, opalování na sluníčku, chutná cigaretka k snídani nebo příjemné lenošení na pohovce však mohou mít fatální následky.



Délku vašeho života, rychlost stárnutí, stav vaší pokožky a v neposlední řadě fungování vašeho mozku totiž ovlivňuje mnoho dalších faktorů, zdaleka ne vše závisí jen na vaší genetice.

Vědci z University of Cambridge dokonce nedávno zjistili, že nadváha nebo obezita může způsobit, že váš mozek bude ve srovnání se štíhlými lidmi stejného věku působit o 10 let starší.

Většina lidí si obvykle neuvědomuje, jak moc některé zdánlivě běžné každodenní návyky dramaticky zkracují život a urychlují proces stárnutí, které se mimo jiné projevuje vrásčitou pokožkou, bolestí kloubů, mentálním úpadkem a predispozicemi k mnoha nemocem.

Podle nutriční specialistky Moniky Bartolomějové ze Světa zdraví má na délku života vliv mnoho parametrů. „Genetika, výživa, životní styl, stres a další. Projevy stárnutí nelze zastavit, ale lze je zpomalit a směr, který se jím zabývá, se označuje anti aging. Na délku života má vliv nejen složení stravy, ale také samotný energetický příjem. Jsou studie, které ukazují, že kalorická restrikce (omezení příjmu energie) má na délku života pozitivní vliv a to především v souvislosti s přibývajícím věkem a omezenou fyzickou aktivitou,“ uvedla Bartolomějová.

Pokud chcete vypadat lépe, žít dlouhý život, mít dostatek energie a zůstat bystří co nejdéle, dejte si pozor na následující faktory, které urychlují stárnutí.

Máte rádi maso a grilování

Pokud váš ryze masožravý postoj zabraňuje tomu, aby se vám na talíř v dostatečném množství dostala i zelenina, může to mít negativní vliv na vaši životnost. Spojitost mezi zvýšenou spotřebou masa a časnou smrtí byla již zaznamenána v mnoha studiích, včetně nedávné vědecké analýzy publikované v Journal of the American Osteopathic Association, která zahrnovala 1,5 milionu zkoumaných osob. Odborníci dokonce spekulují, že masožravcům hrozí zvýšené riziko úmrtnosti ze všech příčin oproti jedincům, kteří preferují ovoce a zeleninu.

To může být také zapříčiněno tím, že lidé, kteří jedí hodně červeného masa, mají zároveň tendenci konzumovat méně rostlinných potravin, takže do svého těla dostanou méně antioxidantů a dalších živin, které pomáhají chránit proti rakovině a dalším chorobám. Zvýšené riziko předčasného stárnutí a úmrtí hrozí i lidem, kteří holdují grilování. Podle The National Cancer Institute (NCI) se při grilování masa při vysokých teplotách po delší dobu vytvářejí dvě karcinogenní sloučeniny - heterocyklické aminy a polycyklické aromatické uhlovodíky. Tyto látky způsobují změny v DNA, které mohou zvýšit riziko rakoviny.

„Samotná konzumace červeného masa vám život zřejmě nezkrátí, ale ukazuje se, že by mohla mít souvislost s rozvojem nádorových onemocnění. Ale i zde platí, že se nejedná o jediný parametr, který by vám mohl toto onemocnění způsobit, ale vždy se jedná o souhru více faktorů,“ poznamenala Bartolomějová.

Trávíte hodně času vsedě

Možná považujete práci na stavbě za nebezpečnou, ale podle odborníků může zaměstnání, ve kterém trávíte hodiny a hodiny za pracovním stolem, ve výsledku podobně škodit vašemu zdraví. Podle analýzy výzkumníků z Cambridge University z roku 2016, která se zabývala zkoumáním milionu mužů a žen, může sezení nejméně osm hodin denně zvyšovat riziko předčasné smrti až o 60 procent.

Srdeční onemocnění a rakovina byly hlavními příčinami úmrtí spojenými s neaktivním životním stylem, ale dlouhodobé sezení bylo také spojeno s pomalým krevním oběhem, špatnou regulací krevního cukru a vysokými hladinami cholesterolu. Autoři výzkumu také zjistili, že účastníci studie, kteří trávili vsedě osm a více hodin denně, ale zapojili do svého denního programu pohybovou aktivitu (například mírnou chůzi) po dobu alespoň jedné hodiny, snížili své riziko předčasného úmrtí o téměř 40 % ve srovnání s těmi, kteří celý den jen seděli.

Odborníci radí snažit se vstát od pracovního stolu každou půlhodinu a strávit nejméně dvě minuty krátkou procházkou nebo lehkou rozcvičkou.

Milujete smažené pokrmy a sladkosti

Ať už se vaše touha po sladkém projevuje častým pitím sladkých limonád, denním pochutnáváním si na čokoládě nebo si nedokážete představit den bez pečiva, nadměrná konzumace potravin s vysokým obsahem cukru významně přispívá k rychlejšímu stárnutí.

Expertka na výživu Alexandra Millerová z dietního programu Mediafast shrnuje: „Cukr podporuje nezdravý mikrobiom a je také prozánětlivý. Všechny tyto vlastnosti mohou urychlit proces stárnutí.“

Naštěstí tento jev můžete sami zvrátit. Vědci z lékařského centra Mount Sinai zjistili, že když lidé vyškrtnou z jídelníčku sladké, zpracované a smažené potraviny, zánětlivé procesy v těle se sníží. Pokud nestojíte o předčasné známky stárnutí, měli byste se mít na pozoru i před lákavými smaženými pokrmy, jako jsou hranolky, smažený sýr či vídeňské řízky.

„Když smažíme potraviny, vystavujeme olej a tuk extrémně vysokým teplotám. Tím se vytvářejí volné radikály, primární viník ve stárnutí,“ upozornila odbornice na výživu Lisa Hayimová z New Yorku s tím, že tyto potraviny škodí nejen našemu štíhlému pasu, ale také našim orgánům.

Neobtěžujete se cvičit

Jedním z hlavních viníků, které vám ubírají na vitalitě a brání dosažení dlouhověkosti, je sedavý životní styl bez dostatku pohybové aktivity. Možná patříte mezi zaryté odpůrce upocených posiloven a fitness lekcí. Nicméně ke cvičení posilovnu nepotřebujete, ani se nemusíte nutit k hopsání před zrcadlem se skupinou nadšenců do aerobiku nebo jiného hromadného cvičení.

Odborníci totiž zjistili, že pouhých 30 minut mírně svižné chůze denně může vylepšit vaše zdraví, snížit hladiny špatného cholesterolu, ochránit vaše srdce, zlepšit citlivost na inzulín a také posílit vaše kosti. A silné kosti jsou při stárnutí velice důležité, protože ve starším věku může zranění kostí dokonce ohrozit váš život.

Preferujete bílé pečivo, rýži a těstoviny

Pokud vám celozrnné varianty těstovin, rýže či pečiva nic neříkají, zaděláváte si na předčasné stárnutí. Nutriční specialistka Bartolomějová objasnila, že bílá mouka je zbavená veškerých zdraví prospěšných látek, jakými jsou minerální látky, vitaminy a vláknina. Nepřináší tělu tedy žádné benefity. Stejně tak i bílá rýže je zbavená povrchových vrstev, které jsou na živiny bohaté.

„Potraviny z bílé mouky, ale i bílá rýže, mají vysoký glykemický index i glykemickou nálož, což je z pohledu optimální hladiny krevního cukru velmi nevhodné. Z jídelníčku by měly být tyto potraviny vyloučené. Pro zpomalení projevů stárnutí jsou živiny, o které je bílá mouka ošizená, nezbytné. Zda si však jen kvůli jejich konzumaci zkrátíte život, lze těžko říci, protože záleží i na mnoha dalších faktorech,“ míní nutriční specialistka Monika Bartolomějová.

Málokdy se pořádně vyspíte

Pode National Sleep Foundation trpí většina Američanů nedostatkem spánku. A tento problém se zdaleka netýká jen obyvatel Spojených států amerických. Vzhledem k tomu, že spánek hraje důležitou roli v hormonální regulaci, obnově svalové hmoty, vývoji paměti a udržení správně fungujícího metabolismu, může dlouhodobý nedostatek spánku vést k nárůstu hmotnosti, úzkostem, depresi a inzulínové rezistenci.

Tím pádem hrozí riziko vzniku cukrovky 2. typu, vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění. Podle některých odborníků vám časté ponocování může ubrat dokonce až deset let života.

Nedokážete si odpustit další sklenku alkoholu

Nejspíš pro vás nebude žádnou novinkou, že nadměrné pití alkoholu výrazně poškozuje zdraví. Příležitostná sklenka (nebo dvě) vína se sice na vašem celkovém zdraví ani pokožce příliš neprojeví, ale časté pití alkoholických nápojů způsobuje vznik volných radikálů, které poškozují buňky, upozornila doktorka Tasneem Taz Bhatia, odbornice na hubnutí z Atlanty ve Spojených státech amerických.

Ta dodala, že alkohol navíc zbavuje tělo vitaminu A, což je antioxidant, který je nezbytný pro obnovu buněk. Podle některých studií pravidelné pití i menšího množství vína vás může obrat o deset minut života a každá vypitá láhev tvrdého alkoholu vám ubere téměř 7 hodin.

Neustále se stresujete

Nadměrný a stálý stres zvyšuje hladiny kortizolu v těle, což podle odborné studie publikované v Biological Psychiatry může vést k vysokému krevnímu tlaku, bolesti na hrudi, zpomalenému metabolismu a zvýšení hmotnosti. Všechny tyto zdravotní problémy pak zkracují životnost a přispívají k nemocem souvisejících s věkem.

„Stres značně ovlivňuje řadu pochodů v našem těle. Pokud člověk dlouhodobě setrvává ve vybuzeném stavu, může to negativně ovlivnit jeho zdraví. Objevit se může ztuhlost svalů, nespavost, problémy se zažíváním, zvýšený krevní tlak, potíže se srdcem. Navíc ke stresovým situacím se přidružují i další negativní faktory, které ovlivňují pak naše zdraví, a to třeba kouření, alkohol či nezdravá strava,“ dodala Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka Světa zdraví.