Zmrzliny v podobách, jak je ještě neznáte

Stejně jako u jakéhokoliv jiného snažení v kuchyni i u zmrzlin platí, že největší parádu naděláte z nešizených a kvalitních surovin. Pokud v receptech uvádíme šlehačku, raději ji nevyměňujte za obyčejnou smetanu. Výsledek by sice byl zmrzlinou, ale vůbec ne tak dobrou. Také nešiďte vanilkovou zmrzlinu vanilinovým cukrem a pro jednou vyzkoušejte, co dokáže vanilkový lusk. Zaručeně se pak už k používání umělé náhražky nevrátíte.

Pokud nemáte dost času, a přesto chcete od zmrzliny něco navíc, kupte kvalitní čokoládovou nebo vanilkovou, nechte ji lehce povolit v lednici a přidejte k ní nakrájené měkké karamely nebo gumové medvídky. Promíchejte a uložte zpět na mrazák. Za půl hodiny můžete servírovat "domácí" lahůdku.

Připravte doma: tři základní příchutě

VANILKOVÁ INGREDIENCE

Pro 4-6 osob

* 400 ml smetany ke šlehání s 33 % tuku

* 1 vanilkový lusk nebo kávová lžička drcené vanilky (prodává např. Oxalis)

* 3 lžíce moučkového cukru

1. Vanilkový lusk podélně rozřízneme a ostrým nožem seškrábneme zrníčka. Smetanu nalijeme do větší mísy, přidáme cukr a vanilková zrníčka (nebo lžičku drcených vanilkových lusků) a vše ušleháme do polotuha.

2. Směs přendáme do kovové misky a uložíme na 4 hodiny do mrazničky. Každou půlhodinu směs promícháme.

JAHODOVÁ INGREDIENCE

Pro 4-6 osob

* 400 g jahod

* 250 ml šlehačky

* 2 bílky

* 100 g krystalového cukru

1. Jahody umyjeme, osušíme, zbavíme stopek a rozmixujeme je s krystalovým cukrem na hladkou hmotu.

2. Šlehačku ušleháme do tuha a zvlášť vyšleháme i bílky. Obě hmoty pak střídavě vmícháme do rozmixovaných jahod. Směs naplníme do kovové nádoby, přetáhneme potravinovou fólií a dáme mrazit. Trvá to asi čtyři hodiny. Během mražení směs po půlhodině promícháváme.

ČOKOLÁDOVÁ INGREDIENCE

Pro 4-6 osob

* 100 g hořké čokolády, 70% kakaa

* 250 ml smetany ke šlehání s 33 % tuku

* 2 vejce

* 2 žloutky

* 1 vanilkový cukr

1. Šlehačku ušleháme do tuha a uložíme do ledničky. Hořkou čokoládu nalámeme na kousky a nad vodní lázní (či v mikrovlnné troubě) ji necháme rozpustit.

2. Čokoládu necháme chladnout a nad párou do pěny ušleháme dvě vejce, dva žloutky a vanilkový cukr. Směs mícháme do vychladnutí, přidáme vychladlou čokoládu a šlehačku. Uložíme do mrazáku.

Co dál se zmrzlinou

Když vás omrzí ohrané poháry, zkuste "vyšší zmrzlinářskou" s dezerty, ve kterých není tahle pochoutka na první pohled znát.

Pečená aljaška s jahodami

Pro 4 osoby

Příprava: 45 minut + 45-60 minut pečení + doba na dosušení a vychladnutí

* 3 bílky

* 175 cukru moučka + 1 lžíce na poprášení

* 15 g kakaa holandského typu

* 4 lžíce mandlových lupínků

* 2 lžíce rozinek

* 400 ml vanilkové zmrzliny

* 100 g lískových oříšků

* 100 g drobných jahod

* 200 ml smetany na šlehání 33%

1. Bílky ušleháme v suché, dobře odmaštěné míse na pevný sníh. Potom do něj postupně zašleháme cukr, až se zcela rozpustí a sníh je krásně lesklý. Nakonec do hmoty vmícháme kakao, spařené a okapané rozinky a mandlové lupínky.

2. Plech vyložíme pečicím papírem, obkreslíme si na něj čtyři kruhy velikosti malého talířku a sníh rozetřeme lžící podle šablony. Vytvarujeme vyšší okraje a střed necháme nižší, abychom vytvořili sněhové mističky. Vložíme do předehřáté trouby na 140 stupňů a pečeme 45-60 minut.

Potom troubu vypneme a necháme je dosušit cca 45 minut. Mističky po 10 minutách sejmeme z papíru a necháme úplně vychladnout.

3. Na pánvi opražíme oříšky, promneme je v utěrce a odstraníme slupky. Vychladlé oříšky nasekáme najemno. Mezitím si necháme povolit zmrzlinu, přisypeme nasekaná jádra, promícháme a vmícháme ušlehanou smetanu a část pokrájených jahod. Zmrzlinovou směs necháme opět ztuhnout . Sněhové misky poprášíme moučkovým cukrem, naplníme je zmrzlinou a ozdobíme zbylými jahůdkami.

Tip

Do povolené zmrzliny můžete vmíchat posekané pistáciové oříšky, loupané mandle, strouhaný kokos nebo kousky čokolády, v podstatě cokoliv, co máte rádi. Potom ji nechte opět ztuhnout v mrazničce.

Smažené zmrzlinové knedlíčky s meruňkovým kompotem

Pro 4 osoby

Příprava: 30 minut + doba na mražení + smažení 1-2 minuty

* 400 ml smetanové zmrzliny

* 100 g mletého kokosu

* 50 g strouhanky

* 50 g mandlí

* 2-3 vejce

* špetka soli

* 1 lžička kukuřičného škrobu

* olej na smažení

* 400 g kompotovaných meruněk

1. Z povolené zmrzliny vytvarujeme pomocí naběračky menší knedlíčky, asi 2-3na porci. Rozložíme je na tác a dáme do mrazničky ztuhnout.

2. Vejce prošleháme se špetkou soli, lžící vody a maizenou. Strouhanku promícháme s nasekanými mandlemi. Ztuhlé knedlíčky obalíme v kokosu, rozšlehaných vejcích a strouhance s mandlemi a dáme znovu do mrazničky.

3. Zbylý kokos promícháme se strouhankou s mandlemi. Zamražené knedlíčky znovu protáhneme ve vejcích a obalíme v sypké směsi a dáme zmrazit.

4. V kastrolu rozpálíme vrstvu oleje, knedlíčky krátce osmažíme a ihned podáváme s meruňkami.

Zmrzlinový jahodový dort

Na 1 dort o průměru 23 cm

Příprava: 40 minut + doba na chladnutí

Na těsto:

* 5 vajec (žloutky a bílky zvlášť)

* 120 g moučkového cukru

*70 g čokolády na vaření

* 50 g hrubé mouky

* trocha másla na potření pečicího papíru

Na náplň:

* 2,5 l jahodové zmrzliny

* 200 g čerstvých jahod

* 500 ml smetany na šlehání 33%

* 50 g hoblinek z bílé čokolády (na ozdobu)

1. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů. Žloutky a cukr vyšleháme do pěny, dokud nezdvojnásobí svůj objem.

2. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni. Zchladlou čokoládu vlijeme do žloutkové pěny.

3. Z bílků ušleháme tuhý sníh a společně s prosetou moukou zlehka vmícháme ke žloutkům s čokoládou.

4. Dno otvírací dortové formy vyložíme pečicím papírem a potřeme máslem. Těsto vlijeme do formy, uhladíme a pečeme 25-35 minut.

5. Většinu jahodové zmrzliny (trochu si necháme na dozdobení dortu) přendáme do mísy a promícháme s jahodami.

6. Přidáme do tuha ušlehanou šlehačku.

7. Dort rozřízneme na dva pláty, jeden vložíme zpět do dortové formy a nalijeme na něj zmrzlinovou směs. Přiklopíme druhý plát dortu a dáme zmrazit do mrazničky. Po 3 hod. dort ozdobíme povolenou zmrzlinou, čokoládou a jahodami.

Ovocné sorbety

Ovocné sorbety vás v horku osvěží ze všech zmrzlin nejlépe. Mnohé se navíc připravují bez cukru, a jsou tak ideální pro všechny, kteří si hlídají váhu. Navíc si je můžete "opepřit" kapkou alkoholu.

Melounový sorbet

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + mražení minimálně 4 hodiny

* 400 g dužiny dobře zralého ananasového melounu (kantalup)

* šťáva z 1/2 citronu

* 150 g cukru krupice

* 200 ml vody

* 20 ml vodky nebo likéru

* 100 ml šlehačky 33%

1. V kastrůlku rozpustíme na mírném ohni vodu s cukrem a krátce svaříme na cukrový sirup.

2. Dužinu melounu bez jadérek rozmixujeme, promícháme s cukrovým sirupem, citronovou šťávou a alkoholem. Směs vložíme do zmrzlinového strojku nebo kovové nádoby a dáme mrazit.

3. Při mražení v mrazničce směs po půlhodině opakovaně promícháváme a seškrabujeme ze stěn nádoby. Nakonec zmrzlou směs prošleháme. Zmrzlinovou lžící nebo kleštěmi tvarujeme kopečky a podáváme ve sklenici ozdobené ušlehanou smetanou a sladkou brioškou.

Pomerančový sorbet s campari

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + 4 hodiny na chladnutí a mražení

* 4 velké pomeranče + 4 plátky k podávání

* 250 g cukru krupice

* 600 ml vody

* 2-3 lžíce campari bitter + 100 ml k podávání

* 2 bílky

* 400-600 ml 100% pomerančového džusu

1. Pomeranče dobře omyjeme a vrchní oranžovou kůru ostrouháme. Cukr rozpustíme ve vodě na mírném ohni, povaříme pár minut a stáhneme z ohně. Do sirupu vmícháme pomerančovou kůru a rozvar necháme vychladnout.

2. Z pomerančů vymačkáme šťávu (asi 125-150 ml), přecedíme ji k vychladlé směsi a vmícháme 2-3 lžíce campari. Hmotu přecedíme do mísy, necháme dobře vychladit v chladničce a vmícháme tuhý sníh z bílků. Směs přendáme do kovové nádoby a dáme mrazit. Směs po každé půlhodině dobře promícháme nebo nakonec rozmixujeme na hladkou hmotu. Přikryjeme fólií a dále uchováme v mrazničce.

3. Před podáváním necháme sorbet chvíli povolit. Kopečky zmrzliny podáváme ve sklenici doplněné asi do poloviny pomerančovou šťávou s campari a ozdobené plátkem pomeranče. Podáváme s brčkem a lžičkou.

Citronový sorbet

Pro 4-6 osob

Příprava: 25 minut + 4 hodiny na chladnutí a mražení

* 6 velkých citronů, nejlépe bio

* 1 l vody

* 250 g cukru krupice

1. Do hrnce nalijeme litr vody, vsypeme cukr, rozmícháme a vaříme na mírném ohni,dokud se cukr nerozpustí a cukrový sirup trochu nezhoustne. Citrony dobře omyjeme, žlutou část kůry jemně ostrouháme a vmícháme do cukrového sirupu.

2. Citrony rozpůlíme, vymačkáme z nich šťávu a přecedíme ji přes jemné sítko do hrnce se svařeným cukrem a citronovou kůrou. Necháme vychladnout a potom směs přelijeme do kovové nádoby vhodné do mrazničky nebo stroje na zmrzlinu.

3. Při mražení v mrazničce po každé půlhodině směs promícháme, celkem to trvá asi 4 hodiny. Nakonec zmrzlou směs rozmixujeme nebo vyšleháme a přendáme do mrazicí nádoby.