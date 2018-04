Vejce, sýr i bylinky. Které potraviny můžete zmrazit na horší časy?

Při zmrazování je dobré dodržovat několik zásad. Potraviny je zapotřebí před zmrazením očistit či omýt a vysušit.

Zmrazovat můžete v různých nádobách nebo mrazicích sáčcích a ještě před uzavřením se snažte z obalu odstranit veškerý vzduch. Obsah se tak nevysuší, nevzniknou na něm šedé skvrny a netvoří se škodlivé látky.

Každý zmražený balíček je vhodné opatřit lístkem udávajícím jeho obsah a datum zmražení. Jednou rozmrazené jídlo už rozhodně znovu nezmrazujte, pro zamrazování nejsou vhodné ani potraviny s prošlou dobou použití a potraviny, které v mrazničce strávily příliš dlouho dobu, už nekonzumujte.

Optimální doba uchování potravin v mrazáku je dva až tři měsíce, některé však vydrží i déle.

Zmrazování je šetrné i k vaší peněžence, můžete do zásoby nakoupit potraviny v akci a zamrazit je, nebo si poradit s přebytky úrody ze zahrádky.

Kromě obvyklých potravin jako pečivo, bobulovité ovoce, maso či hotové pokrmy můžete zamrazit i následující potraviny.

Sýr

Překvapivě můžete zmrazit většinu tvrdých nebo polotvrdých sýrů, jako jsou mozzarella, eidam či parmezán. Po rozmrazení se však mohou drolit, proto je vhodnější využít je spíše pro vaření, nebo je nakrájet na větší plátky. Sýr zabalte do plastové folie a následně vložte do mrazícího sáčku, v mrazničce pak vydrží až 4 měsíce. Rozmrazte v lednici a spotřebujte během dvou dnů od rozmrazení.

Mléko a mléčné výrobky

Mléko je vždy lepší zamrazovat v menších porcích, optimální je tak jeden šálek, kterým naplníte třeba sáček. Vždy ponechejte trochu prostoru, protože mléko se mražením rozpíná. Zmražené mléko zkonzumujte během jednoho měsíce a po rozmrazení v lednici jím před použitím důkladně zatřepejte. I tak však může být hrudkovité a nepříjemné na pití, hodí se proto spíše na vaření nebo pečení.

Máslo se dá zmrazit bez problémů, horší je to už se zakysanými produkty, jako jsou jogurty, tvaroh či zakysaná smetana, ve kterých se po rozmrazení odloučí syrovátka a jsou hrudkovité. Pro pečení či vaření se však stále dají využít.

Citrusy

Celé plody nejsou k zamrazování vhodné, můžete však celkem jednoduše zmrazit jejich šťávu. Tu nejprve nalijte do tvořítek na ledové kostky a po ztuhnutí přendejte do mrazicích sáčku. Rozmrazujte při pokojové teplotě nebo v lednici. Zmrazit můžete i kůru, když ji pevně zabalíte do potravinové folie a dáte do mrazicího sáčku.

Vejce

Při zmražování vajec máte dvě možnosti. Ušlehejte dohromady žloutky a bílky a hmotu rozdělte do tvořítek na ledové kostky (3 polévkové lžíce zhruba odpovídají jednomu vejci). Zmražené kostky poté přendejte do mrazicího sáčku, kde vydrží až půl roku.

Druhou možností je zamrazit zvlášť bílky a zvlášť žloutky, které stejně jako v prvním případě zamrazíte nejprve v tvořítku na led a poté přendáte do mrazicího sáčku. Není vhodné zmražovat vařená nebo smažená vejce, jelikož po rozmrazení budou mít gumovou konzistenci a již se nehodí ke konzumaci.

Zázvor

Udělejte si zásoby na chřipkové období a zkuste zamrazit zázvor. Oloupejte a nakrájejte zázvor na plátky, zabalte do potravinové folie a dejte do mrazícího sáčku, kde vydrží až tři měsíce. Rozmrazte v lednici nebo při pokojové teplotě.

Ořechy

I ořechy se dají zamrazit, pokud je uskladníte ve vzduchotěsné nádobě nebo je pevně zabalíte do igelitové folie a sáčku. V mrazničce vydrží až půl roku a rozmrazit je můžete při pokojové teplotě nebo v lednici. Můžete je také použít ještě zmrazené při pečení, jen počítejte s trochu delší dobou pečení.

Čerstvé byliny

Celé snítky bylinek omyjte, osušte v papírovém ubrousku, pevně zabalte do potravinové folie a dejte do sáčku, v mrazničce tak vydrží až půl roku. Nebo můžete bylinky nasekat, dát do tvořítka na ledové kostky a zalít lžící nebo dvěma vody. Po zatvrdnutí je dejte do mrazicího sáčku a spotřebujte do šesti měsíců. Pro použití při vaření pak stačí kostku přidat k receptu a vyvařit přebytečnou vodu.