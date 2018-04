Změny počasí způsobují deprese

"I změna počasí může být určitým stresovým faktorem. Může vyvolat deprese a neurotické obtíže," řekl přednosta psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Raboch. Doplnil, že v jarním období odborníci zaznamenávají nejvíce dokonaných sebevražd.

Návod, jak psychicky co nejlépe snášet rozmary počasí, podle Rabocha neexistuje. Stres a následné obtíže, vyvolané změnami, lze však snáze zvládnout při pravidelném životě a dostatečné relaxaci.

V souvislosti se změnami počasí v posledních dnech pražská záchranná služba větší počet výjezdů nezaznamenala. "V předbouřkovém období mohou ale mít potíže zejména astmatici a kardiaci. Měli by v těchto případech poslouchat své tělo a neměli by se přepínat nějakou zvýšenou námahou," řekl lékař Jan Škoula. Vliv změn tlaku vzduchu a počasí by neměly podle něho výrazně vnímat například ani osoby s nižším krevním tlakem.