Změňte barvu očí, nebo si pořiďte pohled kočičí

"Nosím kontaktní čočky a přemýšlela jsem i o barevných. Chtěla jsem mít zelené oči. Ale doslechla jsem se, že čočka je buď dioptrická nebo barevná. Dohromady to prý nejde," říká nositelka klasických čoček Martina Maličká.

Takové omezení možná platilo dřív, ale v současnosti se vyrábějí barevné čočky jak dioptrické tak nedioptrické. I lidé s oční vadou si tedy mohou dopřát ten luxus sladit barvu očí třeba s oblečením. Barevné čočky jsou k dostání většinou od plus šesti do mínus osmi nebo devíti dioptrií. Některé značky jsou naopak k dostání "jen" do mínus šesti dioptrií.

Přeci jen se ale pro každodenní nošení hodí spíše čiré čočky. "Barevní kontaktní čočky představují v mé praxi jen malé procento ze všech používaných čoček. Doporučuji je spíše pro příležitostné nošení," říká MUDr. Svatava Háčiková.

"Nosila jsem barevné čočky, ale pořád jsem přes ně viděla jakoby "přes mlhu", takže jsem se po nějaké době vrátila ke klasickým čočkám," vypráví studentka Anna Nosková. Právě ona patří k mizivému procentu lidí, u kterých mohou nastat podobné problémy. Jinak ale na vidění nemají barevné čočky většinou vliv a lidé, kteří je nosí, žádné problémy obyčejně nemají.

"Opravdu jsem zažila pacienty, kteří si stěžovali, že v barevných čočkách vidí hůř. Může to být tím, že je v nich průměr zornic - tedy té čiré nebarevné části čoček - většinou pět milimetrů a zorné pole je barvou lehce omezeno," dodává MUDr. Háčiková.

ZVÝRAZNÍ, ZAKRYJÍ A ROZJASNÍ

Pokud se pro barevné čočky rozhodnete, můžete si vybrat z nejrůznějších značek a typů. Existují čočky, které se mění po jednom, čtrnácti nebo třiceti dnech. Dokonce se můžete rozhodnout, jakým způsobem chcete barvu oka ovlivnit.

Na trhu jsou totiž barevné čočky několika typů. Jedny "pouze" zvýrazní přirozenou barvu oka. Další mají sytější barvu, která dokonale překryje i tmavé oči a z tmavě hnědých očí můžete mít rázem azurově modré. Také existují čočky, které sice barvu vaší duhovky nezmění, ale mají perleťový efekt a rozjasňují pohled.

Nejběžnějšími barvami jsou modrá, hnědá a zelená v nejrůznějších odstínech. Najít ale můžete i šedé nebo fialkové.

Ceny barevných čoček jsou různé. Všeobecně platí, že nedioptrické jsou (kupodivu) o něco dražší než dioptrické. Cena se také mění podle toho, jestli jde o čočky jednodenní (ty jsou nejdražší), čtrnáctidenní nebo měsíční, a podle počtu kusů v balení. Jeden pár na čtrnáct dní vyjde v průměru na 300 až 500 Kč. Podrobné informace pak získáte buď u očního specialisty nebo na internetových stránkách http://www.cockyshop.cz, http://shop.gellentoptic.cz, http://www.kontaktnicocka.cz, http://www.ekontaktnicocky.cz.

OČI JAKO KOČKA

Zvláštním druhem barevných kontaktních čoček jsou čočky s crazy motivy. I takovéhle čočky mohou nosit lidé s oční vadou. Ty se ovšem vyrábějí jen do mínus čtyř dioptrií.

S crazy čočkami můžete mít oči kočičí, různě barevné (třeba červené nebo bílé) nebo oči s nejrůznějšími bláznivými vzory, třeba zelené s dolarem nebo s barevnou spirálou. Kočičí čočky vyjdou asi na osmnáct set a jiné crazy motivy asi na tisícovku.

Jestli si chcete crazy nebo "obyčejné" barevné čočky pořídit, měli byste dodržovat stejná pravidla jako při nošení klasických čoček. "Rozhodně varuji před nákupem barevných čoček bez vyšetření a vyzkoušení a bez zácviku v nasazování a snímání čoček. Jako při každé aplikaci čoček je důležitý individuální přístup a pečlivý výběr čoček ze strany kontaktologa - očního lékaře nebo optometristy," upozorňuje MUDr. Háčiková.