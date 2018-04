Lékař: Změna času škodí. Sovám víc na jaře, skřivanům na podzim

Středoevropský čas

SEČ (CET - GMT+1h). Také se nazývá obyčejný, standardní nebo klasický. V současnosti je naším občanským časem tehdy, když není zaveden letní čas - od konce října do konce března. Letní čas

Změna letos připadá na neděli 25.3. a zpět na SEČ 27. 10. 2018. Odpovídá času sousedního východnějšího pásma. U nás jde o SELČ (CEST), který odpovídá času východoevropskému - VEČ (EET - GMT+2h). Dnes se letní čas užívá od konce března do konce října. Zimní čas

Odpovídá času sousedního západnějšího pásma. U nás jde o SEZČ (CEWT), který odpovídá času západoevropskému - ZEČ (WET - GMT). V Česku byl zaveden pouze jednou, a to od 1. prosince 1946 do 23. února 1947.