Žlutá kytička se dnes stala hitem pražských ulic

Květinový den pořádala Liga proti rakovině dnes již třetí rok po sobě, ale dosud nikdy nebyla reakce veřejnosti tak spontánní. Dvojice ani nemusely chodce oslovovat, protože ti jim většinou sami dávali peníze, dokonce stáli frontu na to, aby mohli příspěvek odevzdat.

Ten, kdo přispěl do kasičky Ligy boje proti rakovině dostal nejenom symbolickou kytičku, ale i brožurku o samovyšetření prsu a varlat se zásadami prevence proti rakovině. Lidé nejčastěji dávali 20 až 50 korun, někteří dárci byli ale mnohem štědřejší.

U obchodního domu Tesco ve Spálené ulici byla snad desítka dvojic, přesto se kolem každé z nich utvořil hlouček lidí. Andrea Veleková z gymnázia v Pernerově ulici prozradila, že nejvíce se o akci zajímali lidé středního věku a mladší, ženy byly v převaze. Studentky druhého ročníku gymnázia v Pernerově vyrazily do ulic už 06:30 a samy do kasičky také přispěly. Byly připraveny vysvětlovat smysl akce a mohly zájemce informovat i o tom, jak se s vybranými prostředky naloží. Na to se jich ale nikdo neptal.

Andrea a její kamarádky se zúčastnily Květinového dne už loni a letos zaznamenaly větší zájem veřejnosti. Andrea si nicméně postěžovala, že někteří lidé odmítali přispět a dívali se na aktivistky nabízející žlutý květ "jako na prašivé".

Květiny šly na odbyt nejen ve Spálené ulici, na Národní třídě, na Václavském náměstí a na Malé Straně, ale i ve čtvrtích mimo centrum města, ani na Dejvickém náměstí například dvojice nemusely o pozornost chodců bojovat.

Organizátoři si pro letošní Květinový den připravili celkem 263tisíc měsíčků zahradních, které aktivistky nabízely ve 149 městech České republiky. Vybraná částka bude známa až po rozpečetění 2286 pokladniček.



Od roku 1997 se druhou květnovou středu koná Květinový den, který má lidem připomenout, aby se zamysleli nad způsobem svého života a nad životosprávou, protože právě zdravý životní styl je základem dobrého zdraví. Za libovolný finanční příspěvek, avšak minimálně za dvacet korun, obdržel dárce nejen kytičku, ale také leták s informacemi o prevenci a popisem samovyšetřování.

Podle předsedy ligy Zdeňka Dienstbiera ročně v ČR onemocní rakovinou 53.000 lidí. Rakovina prsu je diagnostikována u 4700 žen. Prevence je jedinou cestou k omezení výskytu rakoviny.

Desatero proti rakovině vybízí ty, kdo se nechtějí stát obětí zhoubného nádoru, aby nekouřili, omezili alkoholu, zvýšili příjem zeleniny a ovoce, bránili se nadváze, nevystavovali se příliš slunci, dodržovali předpisy při práci s látkami, jež mohou rakovinu vyvolat a navštívili lékaře, zpozorují-li na těle bulku, nehojící se vřídek či změní-li se jejich mateřské znaménko. Lékaře je třeba vyhledat i při neobvyklém krvácení, chronickém kašli, vleklém chrapotu, změnách při močení a stolici nebo při nevysvětlitelném úbytku na váze. Muži by si měli provádět samovyšetření varlat. Ženy by neměly zapomínat na samovyšetření prsu a využívat možnosti vyšetření na mamografu. Měly by také pravidelně navštěvovat gynekologa.

Loni bylo rozdáno na 50 místech ČR téměř 100.000 kvítků.