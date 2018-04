Žloutenka narkomanů zůstala v Česku bez kontroly

Distributor jednoduchého testu zahraniční výroby totiž už rok nemá potřebnou licenci na jeho prodej v Česku.

Narkomani jsou zvyklí docházet pro výměnu stříkaček do protidrogových center, která jako doplňující službu nabízela i test na žloutenku. Do nemocnic by většina závislých na test nešla.

V České republice je přitom kolem třiceti tisíc lidí závislých na tvrdých drogách a Národní monitorovací středisko pro drogy odhaduje, že žloutenku má zhruba třetina z nich.

"V roce 2006 se na žloutenku v nemocnicích otestovalo pár desítek narkomanů, přitom dřív to bylo kolem šestnácti set ročně. Sami uživatelé drog o to měli zájem. Pokud by to o sobě věděli, začali by se chovat méně rizikově a informovali přinejmenším své okolí," říká Viktor Mravčík, ředitel Národního monitorovacího střediska pro drogy. Ten na problém upozornil.

Testování skončilo, protože distributor jednoduchého testu, firma Elisabeth Pharmacon, nezískal nyní potřebnou licenci na jeho prodej v Česku. Test lze nově používat jen pro výzkum a pouze v nemocnicích.

"Obstarat si takový certifikát by pro výrobce bylo příliš nákladné," uvedl Petr Čermák z Elisabeth Pharmacon. O tom, že je certifikát nutný, rozhodla vláda v roce 2004, což musela kvůli směrnicím Unie.

Nejrozšířenější mezi narkomany je těžko léčitelná žloutenka typu C. Její virus může být přenesen krví či pohlavním stykem a výjimečně také z matky na plod. Teoreticky je možný přenos z infikované čerstvě odhozené jehly.

Nyní smějí testovat jen lékaři v ordinacích, jenomže tam narkomani podle Lubomíra Šlapky z mosteckého protidrogového centra sami nepůjdou. "Narkomani nemají důvěru k institucím. Navíc pokud v čekárně nemocnice vyjde sestra a zavolá: Vy s tou žloutenkou, pojďte dovnitř! tak takový pacient spíš uteče," argumentuje Šlapka.

Drogově závislé přitom nikdo nemůže k testování přinutit. Na řešení problému chce pracovat i ministerstvo zdravotnictví.

Testování narkomanů lze podle mluvčího ministerstva Tomáše Cikrta znovu zavést dvěma způsoby.

Buď ministerstvo zdravotnictví najde jiného výrobce, který licenci vlastní, nebo budou kontaktním centrům pomáhat s testováním lékaři.