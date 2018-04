Žloutenka může skončit smrtí

Příznaky u všech typů žloutenek jsou víceméně nenápadné a velmi podobné těm, které pociťují lidé se slabou chřipkou. Únava, ztráta výkonnosti, lehce zvýšená teplota nebo ztráta chuti k jídlu. Teprve později se objeví ztmavnutí moče a o několik dnů později zežloutnutí očního bělma (to však není podmínkou u všech typů).

Její zákeřnost však nespočívá jen v těžké počáteční rozpoznatelnosti, ale především v jejím podceňování. Mnoho lidí ji má totiž zafixovanou pouze jako "nemoc špinavých rukou", s kterou si poradí jakákoli antibiotika. Jen málokdo si však uvědomuje, že infekce viry hepatitidy B a hepatitidy C patří mezi nejčastější virové infekce u lidí a představují i v současné době velmi závažný problém.

Chronické hepatitidy B a C jsou celosvětově nejčastějšími příčinami jaterní cirhózy a rakoviny jater. Konečná stadia infekce hepatitidy B a C představují nejčastější důvody pro transplantaci jater. Přitom je virus hepatitidy B až stokrát nakažlivější než virus HIV.

Nebezpečné typy

Hepatitida, neboli zánět jater, se na světě vyskytuje v pěti typech, které se označují písmeny A až E, přičemž u nás nejrozšířenější jsou první tři. Relativně nejméně nebezpečná je hepatitida typu A, která je právě známá jako nemoc špinavých rukou, protože vir v tomto případě vstupuje do těla trávicím ústrojím. Tento typ však nepřechází do chronického stádia, a je tedy nejlépe zvládnutelný.

Jiná situace však nastává u typů B a C, které představují opravdový zdravotnický problém. Podle profesora Petra Husy, přednosty Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice v Brně, se hepatitidou typu B během svého života nakazí více než dvě miliardy osob. Hepatitidou typu C je celosvětově infikováno asi sto sedmdesát milionů lidí. Tyto dva typy jsou však mnohem nebezpečnější, protože poměrně často přecházejí do chronické fáze.

"Co se týká akutní hepatitidy B, je v současnosti výskyt nových případů velmi vyrovnaný a ročně je hlášeno kolem čtyř set nakažených. Nejvíce jsou ohroženy osoby s více sexuálními partnery a uživatelé injekčních drog," říká profesor Husa. "Překvapením je však nárůst počtu nově diagnostikovaných případů, akutních i nově poznaných chronických, hepatitid C v roce 2006." Každoročně je u nás odhaleno přes osm set nových případů hepatitidy C, nicméně počet nemocných se v loňském roce přehoupl přes tisícovku.

V ohrožení života

O chronické hepatitidě se mluví tehdy, pokud infekce trvá déle než šest měsíců. Chronická hepatitida může přitom vyvolat závažná, život ohrožující poškození jater, jaterní cirhózu a rakovinu jater. "Do těchto stádií infekce se během svého života dostane patnáct až čtyřicet procent pacientů chronicky infikovaných viry hepatitidy B. Ročně z tohoto důvodu umírá až jeden milion lidí," uvádí profesor Husa.

Vzhledem k tomu, že hepatitida typu B i C je přenosná krví, nejohroženější skupinou jsou uživatelé injekčních drog, lidé s tetováním nebo piercingem, hemofilici a promiskuitní. Zatímco proti hepatitidě typu B však existuje očkování, proti žloutence typu C zatím očkovací látka neexistuje.

Pokud máte podezření, že by se riziko hepatitidy mohlo týkat právě vás, můžete využít bezplatnou anonymní telefonní Linku C (800331122). Hovořit tady můžete s odborným lékařem, který je připraven poskytnout nejen informace o virové hepatitidě C, ale také poradit, kde se lze nechat vyšetřit.