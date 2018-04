Deset největších zlodějů času a energie. Víme, jak na ně

Americká psychoterapeutka Doreen Virtue se denně setkává s lidmi, kteří si nevědí rady se svým životem a cítí se unavení, přepracovaní nebo odsouzení k neúspěchu. Nejen pro ně sepsala zajímavou knihu s názvem Chci změnit svůj život, ale nemám na to čas.

Popisuje v ní nejčastější příčiny našich problémů, ale také naznačuje cestu, kudy z bludného kruhu ven. Jedním ze způsobů je dostat pod kontrolu deset největších požíračů času a vašich sil.

1. Lidské "pijavice" kolem vás

Všichni je znáte. Pokládají se za vaše přátele a kdykoliv jim to umožníte, "vysávají" vaši energii i dobré srdce. A vám to nedá - jste na tom přece o tolik líp než oni. "Tihle kamarádi zavolají nebo se zastaví u vás doma nebo v kanceláři, aby si postěžovali na svoji příšernou práci nebo vztah," popisuje psychoterapeutka. "Když se zmíníte, že by mohli změnit svůj život, recitují negativní klišé."

Tihle přátelé podle Doreen Virtue vyžadují extrémní péči a vás tím obírají o mnoho cenných hodin času. A je přitom jedno, jestli jste do "přátelství" s nimi vstoupili proto, že potřebujete být někomu užiteční, bojíte se být nezdvořilí nebo prostě toužíte zachraňovat druhé (což je ve skutečnosti projekce touhy, aby někdo zachránil vás). Prostě si je nepouštějte k tělu.

2. Hádky jako sport

"Konflikty sají energii, štěstí i čas," varuje psychoterapeutka. Lidé si často myslí, že hádky k životu prostě patří. Ale není to tak. Někdy se totiž pouštíme do křížku nebo slovní kopané jen tak z nudy nebo ze zvyku.

Než se tedy příště dáte do spílání, zeptejte se sami sebe, jaké máte jiné možnosti. Zkuste si třeba zapsat své pocity do deníku, jít ven, navrhnout partnerovi klidnou debatu nebo se třeba poradit s psychologem.

3. Zmatek v prioritách

"Když nebudete jasně vědět, co je vaše priorita číslo jedna, dvě, tři, čtyři a pět, budete mít pořád pocit, že jste na něco zapomněli," upozorňuje psychoterapeutka. "Tenhle naléhavý pocit je vaše intuice, která vás vyzývá, abyste si své priority určili."

Najděte si čas na to, abyste si sepsali pět nejdůležitějších věcí a bude vám líp. Stejný postup užijete nejen v soukromí, ale i v práci, když to na vás váš nadřízený valí pod tlakem.

4. Bezvýznamné schůzky

"Kolik hodin týdně strávíte na setkáních, kde se netrpělivě vrtíte na židli nudou a nervozitou z časového tlaku?" ptá se Doreen Virtue. Spousta porad a schůzek se koná jen proto, že někdo důležitý chce demonstrovat svoji důležitost.

Ideální je, když se vám podaří se z takových akcí vykroutit, třeba s odvoláním na neodkladnou práci. Mezi časté situace, kdy plýtváme časem, patří ale i prázdné tlachy a probírání soukromých věcí na pracovišti, pauzy na cigaretu nebo pospávání na seminářích a školeních. Základem úspěchu je time management, a to nejen v práci.

5. Neorganizovanost

Víte, že hledáním věcí, které jste někam dali, ale už si nepamatujete kam, můžete týdně ztratit až pět hodin? Ne každý je mistr v udržování pořádku na stole, v zásuvkách či ve skříních, ale i rozený chaotik se může hodně naučit, když má dobrou motivaci. "Moc vám doporučuji investovat čas do uspořádání svého domova i kanceláře tak, abyste věděli, co kde máte," radí psychoterapeutka.

6. Přejídání se

"Pracovala jsem s mnoha klienty, kteří se pravidelně začali přejídat už u snídaně," říká Doreen Virtue, podle níž se jídlem snažíme odložit chvíli, kdy musíme začít čelit novému dni a nastartovat se.

7. Bezmyšlenkovité sledování médií

Nadávat na televizi a noviny je poslední dobou trochu móda, ale je rozdíl, jestli se díváte na zajímavý pořad o tajemství mořského dna nebo závodních autech, na který jste se celý týden těšili, nebo jestli u vás doma obrazovka bliká od rána do večera a vy na ni hodiny bezmyšlenkovitě civíte, aniž byste tušili, co dávají.

Stejné je to i s časopisy, novinami nebo internetem. Poskytují mnoho užitečných informací, ale i takové, bez kterých se klidně obejdete. Máte právo si vybírat, získáte tak moře času.

8. Říkáte ano, namísto ne

Kolikrát už se vám stalo, že jste měli nějaké plány, ale nakonec jste zůstali v práci déle, protože kolegyně potřebovala s něčím pomoct, nebo jste jeli stěhovat s bratrem garáž či vezli děti na druhý konec města, kde si něco domluvily?

"Často říkáme ano jenom ze strachu nebo falešného pocitu povinnosti," upozorňuje psychoterapeutka. "Nejenže ztrácíme čas, ale ještě jsme touto nechtěnou aktivitou otráveni. A to samozřejmě vysává energii a sebevědomí. Pokud vám intuice napovídá, že máte říct ne, tak ji poslechněte," radí.

9. Neumíte delegovat povinnosti

Spousta žen je přesvědčena, že by bylo velkým selháním, kdyby nezvládly všechno kolem práce, rodiny i domácnosti samy na vlastní pěst. Jenže žádná z nás není superžena a baterky se jednou vybijí.

Pokud máte náročnou práci nebo se realizujete hodně mimo dům, nestyďte se požádat o pomoc. Nechcete-li si rovnou platit pomocnici, zapojte děti i partnera, ono jim to neuškodí. "Doporučuji pravidelné rodinné porady, na kterých budete přidělovat členům povinnosti," radí psychoterapeutka.

10. Nerozhodnost a obavy

Radikální změny jsou často zdrojem strachů a nejistoty. Mám se rozvést, nebo s ním zůstat? Mám dát výpověď, nebo to v té práci ještě vydržet, když nevím, zda seženu lepší? Takové a podobné pochyby občas pronásledují každého z nás.

Podle Doreen Virtue bychom naopak měli být odvážnější a víc si věřit. "Nerozhodnost a obavy jsou negativními mentálními návyky, které neslouží žádnému užitečnému účelu," tvrdí. "Uvažování ze všech stran o všech eventuálních možnostech v práci, lásce nebo rodinném životě vás jenom okrádá o čas a nijak vás k vašim cílům nepřiblíží."