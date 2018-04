Deset hříchů proti pleti: špína, alkohol i diety

Volte kvalitu Pořiďte si profesionální kosmetické doplňky nebo absolvujte odborné ošetření problémové pleti, kosmetické služby i zboží seženete nyní se slevou na Raketa.cz

Připomíná vaše koupelna výkladní skříň drogérie, a přesto má vaše pleť k dokonalosti daleko? Představa, že se večer natřete krémem a ráno se probudíte s bezchybnou a omlazenou pletí, by platila, kdybyste usínala vedle Davida Copperfielda a ten by nad vámi udělal čáry máry fuk. Jestli ale kouzelníka po ruce nemáte, uvědomte si, čím vším pokožce škodíte. A není toho rozhodně málo.

1. Zrádná špína

Kdy naposledy jste čistila štětce, kterými nanášíte pudr, make-up či oční stíny? Ani si nevzpomínáte? Pak se nedivte, že vás trápí pupínky a vyrážky, když si každý den po obličeji roztíráte bakterie, mastnotu a zbytky kosmetických přípravků, které se drží ve štětinách. Štětce myjte každé dva týdny jemným šamponem, jestli máte přírodní štětiny, použijte také kondicionér. Štětiny zlehka mněte pod tekoucí vodou, dokud nebude čirá – v ten okamžik je štětec čistý a nechte ho uschnout.

Dalším rejdištěm mikrobů je displej mobilního telefonu, který při telefonování tisknete k obličeji. Čas od času ho utřete antibakteriálním ubrouskem. Jednou za tři týdny také vyměňte povlak na polštáři, na kterém se zachytávají mrtvé kožní buňky a nečistoty. Hlídejte si také často nevědomé dotýkání se obličeje prsty, kterými jste předtím osahali desítky věcí a bakterie přenášíte přímo na pleť.

2. Alkohol

Nikdo vám nebude vyčítat, když si čas od času dáte dvojku vína. Problém je, když to s alkoholem přeháníte pravidelně. Po jeho požití se cévy v pleti rozšíří, krev jimi protéká rychleji a na obličeji se to projeví zčervenáním, občas se objeví také popraskané cévky. Při častém popíjení ztrácí schopnost se stáhnout zpět a zčervenání je trvalé. Alkohol pleť navíc dehydratuje a ničí zásoby vitaminu A, díky němuž si pokožka udržuje svoji pevnost. Vzniklé vrásky jsou hlubší, výraznější jsou i kruhy pod očima, a protože tělo pod vlivem zadržuje vodu, probudíte se s opuchlou tváří.

Jestli se chystáte na večírek, dodržujte pravidlo, že každou skleničku s alkoholem proložíte sklenicí neperlivé vody. Před spaním spolkněte tabletu s vitaminem C, ať mají játra dost energie na vypořádání se se škodlivými látkami, dejte si pod hlavu polštář navíc, ať se vám v obličeji nedrží voda, a druhý den si dopřejte detoxikační kúru v podobě džusů a bylinkových čajů.

3. Spaní s make-upem

Chápeme, že se někdy člověk vrátí v noci domů tak společensky zmožený, že už nemá sílu se v koupelně odlíčit a odpadne do peřin i s nalíčením. Jenže pokožka tímhle zhřešením dostává pořádně na frak. Když spíme, tělesná teplota se mírně zvyšuje a kůže do sebe víc absorbuje, co je na jejím povrchu. Zbytky make-upu a pudru ucpávají póry, do pleti pronikají nečistoty. Pár dní nato budete mít po obličeji pupínky a černé tečky. Proto si raději nachystejte balíček odličovacích ubrousků vedle postele, kterými zvládnete dostat make-up z obličeje během chvíle a klidně u toho můžete ležet.

Pravidlo chodit spát s perfektně čistou pletí platí pro každý večer. I když se nemalujete, přes den se na váš obličej nachytá spousta nečistot. Namísto klasického mýdla, které mívá příliš vysoké pH a kromě mastnoty a nečistoty zbavuje pokožku také její ochranné bariéry, používejte jemnější odličovače, které ji nebudou tolik vysušovat. Jednou týdně použijte peeling, který pokožku zbaví odumřelých buněk.

4. Kouření

Při každém potáhnutí z cigarety se do těla dostanou volné radikály, které ničí nové kožní buňky, které pleť regenerují. Kouření zužuje cévy v pleti, čímž se snižuje přísun kyslíku, a kůže působí mdlým, zašedlým dojmem. Ze stejného důvodu se do ní hůře dostávají také živiny a škodlivé látky z cigaret ničí elastická a kolagenová vlákna. Kvůli tomu pleť předčasně stárne, je povislá, dehydratovaná. Protože při kouření pracuje mimika, objevují se u vyznavačů tabáku linky kolem rtů. Více vrásek mají kuřáci i proto, že jejich pleť je sušší, a působí drsnějším dojmem, neboť jejich póry jsou více otevřené.

5. Mačkání pupínků

Zdá se nemožné vydržet nepoužít "hrubou" sílu, když se vám na obličeji objeví nezvaný host. Nutkání je nesnesitelné a prsty vám bezděčně přejíždějí po místech, kde sídlí pupínek. Berte to jako test vaší vůle a vydržte ho nemačkat. Tím totiž problém s 90% jistotou jen zhoršíte – poškodíte kůži, rána bude hlubší a širší a bakterie se dostanou hlouběji, hrozí zánět a infekce a hojení se prodlouží minimálně o týden. Dokonce vám po takovém zásahu může zůstat jizva. Raději použijte přípravky, které pupínky vysuší, při líčení ho zamaskujte korektorem.

Lidé s mastnější pletí trpí na komedony víc a někdy mají tendenci používat přípravky, které vysušují pleť, na celý obličej a v hojném množství. Paradoxně ale dosáhnou opačného efektu – vysušená pleť ponouká mazové žlázy k větší a větší produkci. Používejte méně agresivní čisticí prostředky (ty si nechte jen na konkrétní postižená místa) a uvidíte, že se vaše pleť zklidní.

6. Opalování

Uznáváme, opálená pokožka vypadá dobře. A když je člověku dvacet, pětadvacet, argumenty o svraštělé indiánské babičce moc nefungují. Je tedy jen na vás, jestli vám nadměrné opalování stojí za to, že jednou kvůli němu budete vypadat o pár let starší. Ultrafialové záření totiž ničí buňky v pokožce a kolagen s elastinem (stejně jako kouření, tudíž náruživá kuřačka, která se v létě "griluje" na slunci, v padesáti bude s vysokou pravděpodobností připomínat sušené rajče).

Stejně tak vytahuje z pokožky pigment, a tak se dřív objevují pigmentové skvrny a stařecké skvrny a pleť na obličeji je sušší, někdy tenkostí připomíná papír. Proti UV záření byste měli svůj obličej chránit 365 dní v roce tím, že budete používat krém s SPF faktorem. Při pobytu na slunci se vždy mažte krémem s ochranným faktorem, a to v dostatečném množství, na celé tělo by to měly být přibližně čtyři polévkové lžíce.

7. Málo spánku a stres

Když spíte málo, pleť se takřka neregeneruje, zpomaluje se buněčná výměna, působí mdle, je suchá a šupinatá, na kráse nepřidají ani tmavé kruhy pod očima. Při stresu zase tělo začne produkovat stresový hormon kortizol, kvůli němuž se pleť více mastí, leskne se a na obličeji se objeví akné a vyrážky.

8. Horká sprcha

Naložit se do teplé vany či nechat na sebe ve sprše stékat proudy horké vody je příjemné vám, ale rozhodně ne vaší pleti. Příliš teplá voda totiž ničí její ochrannou bariéru. Ta je tvořena kožními buňkami obsahujícími keratin a tenkým mastným filmem, které společně zabraňují ztrátě vlhkosti z pokožky. K jejímu poškození přispívají i mýdla a mycí gely. Když vyjdete z vany/sprchy a pokožka je červená, je to signál, že vysychá a je potřeba ji namazat hydratačním mlékem či olejem. A příště ubrat na teplotě.

9. Zběsilé používání produktů

V dnešní době se na nás z reklam neustále valí nové a nové kosmetické produkty, které prostě "musíme" mít. Jenže pleti nedělá dobře, když každý měsíc používáte jiný krém, vrstvíte na pokožku jeden přípravek za druhým, a to mnohdy bez rozmyslu, a nedochází vám, že někdy jednotlivé látky mohou negovat své účinky. Například retinol, kyselina glykolová (AHA) či benzoyl peroxidu byste neměli používat spolu, ale každý v jinou denní dobu.

Jakmile vaše pokožka reaguje na nový krém či líčidla zčervenáním, svěděním, olupováním kůže, smyjte ho a nepoužívejte. Stejně tak hlídejte životnost kosmetických přípravků a prošlé vyhoďte do koše.

10. Špatné diety

Pokožka je zrcadlem kvality jídla, které jíme. Při dietách, kdy si naordinujete hladovku, pleti schází vitaminy a minerály a trpí neduhy. Druhým extrémem je zase stravování se ve fastfoodech a slabost pro sladké. Mastné jídlo se nepříznivě projeví na pleti coby akné, stejné to bude s cukrem, ten navíc ničí kolagen v pokožce, a tím pádem snadněji vznikají vrásky.