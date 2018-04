Zlaté glóby 2016: Hollywoodu vládnou prsa. Sexy styl ovšem nesluší všem

V noci z neděle na pondělí se v hotelu Beverly Hilton v Los Angeles předávaly filmové a televizní ceny Zlatý glóbus, které od roku 1944 uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu. Slavnostní galavečer odstartoval letošní společenskou sezónu a zároveň přinesl velkolepou přehlídku super drahých šatů a ještě dražších šperků.

Na letošním předávání Zlatých glóbů se celebrity opět blýskly. Velkým hitem se staly hluboké výstřihy, které se nosí bez rozdílu věku, dlouhé vlečky a bílá barva. Celebrity ukázaly nejen tvrdě vypracované postavy, ale i umění stárnout s noblesou a jak nosit kila navíc.

Sexy dekolt není pro každého. Ani v Hollywoodu

Herečka Kirsten Dunstová Herečka a modelka Olivia Wilde Zpěvačka, herečka a modelka Zendaya

Není pochyb o tom, že každá celebrita chce na červeném koberci především zaujmout. Letošní předávání Zlatých glóbů se neslo ve znamení výrazně odhalených dekoltů. Výstřihy až do pasu byly k vidění od začátku do konce.

Nejodvážnější model si oblékla Kirsten Dunstová, její černé šaty od Valentina ukázaly mnohé. Ani devatenáctiletá zpěvačka Zendaya nezůstala pozadu, ve vínově rudé toaletě Marchesa nešla přehlédnout.

Herečka Patricia Arquette Herečka Saoirse Ronanová Modelka Heidi Klumová

Když dva dělají totéž, není to totéž. To platilo i tentokráte. Pochlubit se svými přednostmi se prostě musí umět. Patricia Arquette si zvolila extrémně úzké šaty, který její prsa zmáčkla do nelichotivého tvaru. Při své drobné postavě rázem vypadala mohutněji. To Saoirse Ronanová ve bílé róbě s vlečkou a výstřihem do pasu působila jako ztělesnění něžné elegance.

Lopezová a Gaga se oblékly, Hudsonová ukázala vše

Lady Gaga Jennifer Lopezová Kate Hudsonová

Červený koberec přinesl také řadu nečekaných momentů. Lady Gaga, proslavená svými extravagantními kreacemi, dorazila oblečená v elegantní černé róbě od Versace a svým vzhledem připomínala Marilyn Monroe. Také Jennifer Lopez opustila třpytivé a ultra přiléhavé modely z transparentních látek a přišla v zářivě žlutých šatech s vlečkou, které navrhl francouzský designér Giambatista Valli.

To Kate Hudsonová se pořádně odvázala. Své vypracované tělo a hlavně břišní svaly odhalila v odvážné kreaci světle růžového odstínu z kolekce Michaela Korse. Nikoho nenechala na pochybách, kdo má v Hollywoodu nejlepší postavu.

Umění stárnout

Helen Mirrenová Lily Tomlinová Judith Lightová Jane Fondová

Pro ženy není lehké stárnout a co teprve v Hollywoodu, kde se mládí a vzhled cení více než diamanty se zlatem dohromady. Na letošním předávání dámy ukázaly, že jim rozhodně nechybí styl ani odvaha. Zatímco Helen Mirrenová vsadila na výrazný dekolt, Jane Fondová a Judith Lightová si vybraly smetanově bílé kreace.

Fondová se na sociálních sítí okamžitě stala terčem vtípků, Lightová sklidila zaslouženou pochvalu za volbu dámského smokingu.

Bílá barva se stala hitem červeného koberce

Alicia Vikanderová Eva Longoria Laverne Coxová Taraji Hensonová

Bílá barva se stala jednoznačně nejoblíbenější volbou letošního červeného koberce. S jasným přehledem převálcovala černou, rudou i modrou. Dvakrát nominovaná švédská herečka Alicia Vikanderová zazářila v bílých šatech značky Louis Vuitton. Eva Longoria si svou kreaci vybrala ze zimní kolekce Georges Hobeika Couture. I další hvězdy televizních obrazovek propadly kouzlu sněhově bílého hedvábí.

Na rudý koberec v rudých šatech

Jennifer Lawrence Amy Adamsová Felicity Huffmanová

Také odstíny červené slavily na předávání Zlatých glóbů velký úspěch. Hvězdy se sladily s kobercem, aniž by jim to ubralo na zářivosti. Jennifer Lawrencová přišla v rudých šatech od Diora s rafinovanými průstřihy a masivním náhrdelníkem s diamanty o váze více než 150 karátů.

Amy Adamsová si na ceremoniál vybrala stejný odstín jako před dvěma lety, jen italskou značku Valentino vyměnila za Versace. Čerstvá brunetka Felicity Huffmanová, známá ze seriálu Zoufalé manželky, sáhla jako několik dalších hvězd po temném odstínu červeného vína.

Zlatá éra Hollywoodu

Eva Greenová Brie Larsonová Rosie Huntington-Whiteley

Obliba zlatých šatů evidentně pokračuje i v letošním roce. Zlatavé odstíny si vybralo několik celebrit a udělaly dobře. Správně zvolený tón zlaté lichotí pokožce a vypadá maximálně efektně. Své o tom ví Eva Greenová, Brie Larsonová i Rosie Huntington-Whiteley, které si zlaté šaty na Zlaté glóby oblékly.

Noblesní tmavě modrá

Julianne Moore Kate Winsletová Jamie Lee Curtisová Gina Rodriguezová

Modré odstíny nahradily ve velkém černou. Alespoň na červeném koberci v Beverly Hills. Temně modrá představuje ideální volbu pro ty, kdo nechtějí zapadnout do davu tak často vídané černé a přitom touží po méně nápadné barvě šatů. Ta totiž umožňuje efektnější experimentování s látkami.

Julianne Moore vsadila na ultra lesklou róbu od návrháře Toma Forda, který ji zároveň na ceremoniál doprovodil. Elegantní kombinaci lesku a matu předvedla Kate Winsletová, kterou na Zlaté glóby oblékl Ralph Lauren. Tmavě modrá se stala dobrou volbou i pro Jamie Lee Curtisovou, Ginu Rodriguezovou a Violu Davisovou.

Riskantní sázky na růžovou

Cate Blanchettová Katy Perry Rooney Mara

Růžová barva se na slavnostních galavečerech příliš často neobjevuje. Netradiční výběr si letos zvolila Cate Blanchettová, přišla ve výrazněji odlišném modelu chladně růžového odstínu. Dominantu šatů ze zimní haute couture kolekce Givenchy tvořily třásně.

Zpěvačka Katy Perry zaujala nejen svým účesem, ale také dekoltem svých sladce růžových šatů. Rooney Mara zariskovala výběrem tělového odstínu růžové, její šaty od Alexandra McQueena téměr splynuly s tónem její pleti.

Pryč se sametem a brokátem. Nosí se průsvitný šifon a tyl

Lily Jamesová Sarah Hayová Caitriona Balfe

Slavnostní galavečery v Hollywoodu určují trendy pro celou společenskou sezonu. Vedle barev a střihů se návrháři i stylisté hvězd zaměřili na samotné látky. Těžký samet i lesklé šantungové hedvábí ukliďte na dno skříně k vyšívanému brokátu. Teď se nosí lehké šifony a vrstvený tyl, jak ukázal červený koberec hotelu Beverly Hilton, kde se tradičně filmové a televizní ceny Zlatý glóbus předávají.



Elegantní i s kily navíc

Je-li vám přes čtyřicet, máte kila navíc a pracujete ve filmové průmyslu, nemáte zrovna lehkou pozici. Roky i kila se prostě musí umět nosit, stačí se nenechat otrávit diktátem ultra vyhublých postav a kultem mládí.

Své o tom ví Queen Latifah, Melissa McCarthy a mnohé další herečky a zpěvačky. Ani ony si nenechaly ujít příležitost zazářit na červeném koberci a ukázat celému světu, že věk a váha nejsou překážkou.

Ceny jsou rozdány a pozlátko červeného koberce vyprchalo. Ale hvězdám začíná hon na nejkrásnější šaty nanovo. Další svátek čeká filmové a módní fanoušky v noci 28. února, kdy se budou rozdávat zlaté sošky Oscara.