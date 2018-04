Zlatokopky chtějí luxus. Denisa lovu boháče podřídila celý život

Materiální statky, zejména nacházejí-li se v některém z rájů pracháčů, jako třeba Monako, Švýcarsko či Florida, jsou pro ně lákadlem tak mocným, že se jím nechají úplně ovládnout.

Tušíte správně, jde o zlatokopky. Jejich ryze pragmatické založení vzbuzuje protikladné emoce. Tyhle holky dělají vždycky všechno cíleně. I třeba to, že si na začátku zaplatí členství v nějakém luxusním klubu. Vědí, že se jim taková investice vyplatí. Jedni je považují za trochu lepší prostitutky, jiní jim tajně závidí. Zejména těm „úspěšným“, které to dotáhly ke kýžené metě – manželství s boháčem a z něho plynoucímu doživotnímu zabezpečení.

K tomu však často vede velmi dlouhá a trnitá cesta. Jak by taky ne? Skoro každý magnát už byl někdy někým uloven, čili má manželku a děti. Rozvést ho se podaří jen těm nejšikovnějším a nejvytrvalejším.

Je třeba mít nervy na vleklý rozvod i nenávist dětí z předchozího manželství, která je také běžným následkem. Příkladem jsou i osudy dvou kamarádek-zlatokopek.

Denisa i Ilona nepracují, jen se baví

Denisa lovu boháče podřídila celý život. Vystudovala prestižní školu v cizině uměla několik jazyků, sportovala, vypadala dobře. To je základ moderní zlatokopky. Kdo si myslí, že jsou to nevzdělané holky, co potřebujou chlapa, protože by se samy neuživily, je na omylu. Tak to bylo možná dřív. Dnešní zlatokopka chce luxus, ale sama je taky luxusně vybavena.

To platí i o Denise. Hrála tenis, potom golf, chodila s Angličanem, pak se Švédem, ale nevyšlo to. Oblíbila si nákupy v Pařížské, protože moc dobře věděla, že tam žádný chudák nevkročí. Chodila tam tak dlouho, až se seznámila se zazobaným Rakušanem. Byl o 35 let starší, samozřejmě ženatý, otec tří dětí. Ale Denisa ho okouzlila, zamiloval se. Dalo jí dost práce ho rozvést, pracovala na tom dlouho. Povedlo se jí to až za několik let, když už spolu měli dítě. Koupil jí pak vilu na okraji Prahy. Jeho děti z prvního manželství ji sice nenávidí, ale myslím, že se s tím naučila žít. Splnil se jí sen. Může se věnovat jen svým koníčkům.

Druhá z kamarádek, Ilona, se na dostizích v Chuchli seznámila s italským módním fotografem. Byl dvakrát rozvedený, starší než její otec. Žila s ním pár let v Římě, ale její rodiče to nemohli rozdýchat, tak ho nakonec nechala. Odstěhovala se do Monte Carla a stala se koučkou nějakého staršího podnikatele. Platil jí dost slušně, kromě toho i drahé apartmá. Později tam sbalila Francouze, majitele velké firmy a odešla s ním do Francie. Je rozvedený, taky o dost starší. Zatím se nevzali, ale má se s ním dobře. Jedenáct let už skoro vůbec nepracuje, jen hraje tenis a golf, navštěvuje drahé kluby a baví se.

Roman: Ulovila mě na sex

Objektem zájmu zlatokopek sice často bývá muž požehnaného věku, ale není to tak vždy. Svou zkušenost s tímto typem žen udělal i čtyřiačtyřicetiletý podnikatel Roman.

„Klára se nejdřív zajímala o mě a moji práci. O peníze až později, asi tak za měsíc. Vozila pro sebe i pro mě oblečení z ciziny, samozřejmě značkové. Dávala mi najevo, jaká je její úroveň. A mluvila o kámoškách, které dostávají od mužů brilianty. Zdůrazňovala, že ona je nechce,“ vypráví a přiznává, že ho dostala na sex.

„Dělala mi pomyšlení, byla bezmezně iniciativní. Pak si začala diktovat – dovolenou u moře, několikrát ročně. Třikrát týdně večeře v drahých restauracích. Na rovinu si řekla o dítě s tím, že zůstane doma a já ji budu živit. Muž si prý neumí představit, jak náročná je role ženy v domácnosti. Naštěstí pak dostala hysterický záchvat, když jsem navrhl dovolenou v jižních Čechách. To mě definitivně probralo. Dnes má svého milionáře, výrazně staršího majitele firmy, věčně lítá na Havaj. Našla to, co hledala. Já taky. Mám klid a život podle svých představ.“

Jak identifikovat zlatokopku?

Po rozehřívacím kole, kdy jí samozřejmě neunikne, jaké má muž hodinky, brýle, oblek, elektroniku a další symboly image, se začne vehementně zajímat, jaká auta stojí v garáži, jak vypadá dům vytipovaného muže, jak slibná je jeho kariéra. Nešetří slovy chvály, je-li vše dle jejího gusta.

Ráda mluví o dovolených v exotických zemích, samozřejmě v drahých destinacích. Často velmi zasvěceně, protože je už procestovala s předchozím miláčkem. Lov milionáře je náročný a málokdy to vyjde hned napoprvé. Není-li žádná intelektuálka, netají se opovržením vůči sociálně slabým nebo obsluhujícímu personálu. Tito lidé jsou pro zlatokopku nýmandi, co to nikam nedotáhli.

Jak a kde loví?

Elitní zlatokopka loví třeba na golfu nebo v nějakém prominentním klubu. Její kořist netuší, že členství zde je pouze účelový tah. Stejně jako účast na aukci nebo jiné akci pro smetánku. Kdy a kde se konají, lze najít na internetu. Této technické vymoženosti využívají různé seznamky, kde se krásné ženy prezentují podobně jako umělecká díla na aukci. Jednou z nejznámějších je seekingmillionaire.com.

Muži s nadhledem a ti druzí

Po internetu nedávno začal kolovat článek s názvem Bankéř odpovídá na žádost „Slečny Hezké“ (Banker antwortet auf Gesuch von „Ms.Pretty“). Začíná výzvou jisté 25 leté zlatokopky z New Yorku. Co nabízí a hledá, charakterizuje takto:

“Tento rok mi bude 25. Jsem hezká, mám styl a vkus. Přeji si provdat se za muže, který ročně vydělává 500 000 dolarů nebo více. Mohlo by se zdát, že jsem na prachy, ale v NY člověk s příjmem milion patří ke střední třídě.....Kde vězí většina bohatých svobodných mužů? Prosím, napište mi názvy a adresy barů, restaurací, fitek atd....“

Žádost zaujala investičního bankéře. Jeho odpověď je pro slečnu zlatokopku studenou sprchou a životní lekcí zároveň. Píše se v ní mimo jiné toto:

„Můj roční příjem činí víc než 500 000 dolarů, což znamená, že splňuji tvůj požadavek.....Detaily stranou, pokoušíš se o směnu krásy za peníze. Osoba A nabízí krásu a osoba B za ni zaplatí, tak jednoduché to je. Ale je tady závažný problém. Tvoje krása vybledne, ale moje peníze bezdůvodně nezmizí. Ve skutečnosti může můj příjem rok od roku stoupat, ale ty nemůžeš být každý rok hezčí. Viděno z hlediska hospodárnosti jsem zhodnocenou, zatímco ty ztrátovou investicí.... Je-li to tvoje jediná přednost, bude tvoje hodnota za deset let mizerná...Kdo má příjem nad 500 000 dolarů, není žádný idiot. Radil bych ti tedy přestat se pídit po tipech, jak se provdat za boháče. Ostatně, i ty se můžeš stát majetnou osobou s příjmem nad 500 000 dolarů. Pravděpodobnost je vyšší než ta, že najdeš bohatého idiota.“

Věříme klišé: bohatý patří ke krásné

Jestli si skutečná nebo imaginární slečna vezme bankéřovu radu k srdci, toť otázka. Zde je ovšem třeba říci, že zdaleka ne všichni muži uvažují jako tento střízlivý investor. Na celém světě se najde hodně mužů, kteří si mladičké hvězdičky navzdory veškerým rizikům berou, ač taky nejsou žádní idioti. Proč neokusit sex s půvabným zajíčkem, když nám věda nadělila viagru? Ani image, plynoucí v určitých kruzích z těchto svazků, není k zahození. Věční playboyové to vědí, jdou do toho a tím dávají naděje dalším kráskám, že jejich snažení není marné.

Co bylo dřív: mužova potřeba blýsknout se nádhernou ženou, nebo ženina touha vytřískat z této potřeby profit? Ať tak či tak, faktem je, že velké peníze a oslnivá krása tak nějak patří k sobě, zejména v komerčním světě, a média toto klišé živí. Bohaté a mocné muže lze vidět po boku sexy mladých krásek v bondovkách, romantických limonádách i v mnoha kvalitních dílech.

Není zlatokopka jako zlatokopka

Některým zlatokopkám jde jen o to, ulovit pracháče, nemuset máknout a mít se dobře. Představitelky této skupiny přehlížejí, že svému živiteli - sponzorovi - časem zevšední a mohou být vyměněny za jiné, neokoukané - a mladší. To snad nehrozí jen tehdy, bere-li si dvacítka osmdesátiletého starce.

Jiné, ty prozíravější a ambicióznější, neriskují hrozbu uvěznění ve zlaté kleci a s ní spojenou stagnaci. Bohaté a vlivné muže potřebují pouze jako „výtah“ ke startu vlastní kariéry. Patří k nim milenky nebo již manželky slavných zpěváků, herců, osob ze showbyznysu a sportu, ale i podnikatelů a politiků, které to někam dotáhly. Počínají si sice stejně, ale stačí jim jen rozjezd, čili peníze a kontakty. Dále již pokračují samy, stávají se celebritami a svou slávou někdy dokonce předčí toho, kdo jim k tomu dopomohl.