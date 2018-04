Zlaté glóby 2015: hvězdy ukázaly odvážné dekolty, bicepsy i kila navíc

Dvaasedmdesáté předávání filmových a televizních cen Zlatý glóbus začalo krátce po půlnoci středoevropského času příchodem slavných osobností na červený koberec. I tentokrát šlo o velkolepou podívanou, která snadno překoná lecjakou módní přehlídku.

Hvězdy sáhly po luxusních šatech od slavných návrhářů a honosných špercích za miliony dolarů. Co vše se na slavném rudém koberci v Beverly Hills objevilo? Především hluboké dekolty a dokonale vypracované paže s výraznými svaly. Je vidět, že se slavné tváře připravovaly skutečně tvrdě.

Hluboké dekolty

Kate Hudsonová, Sienna Millerová a Rosamunde Pike

Již dlouho nebylo k vidění tolik hlubokých dekoltů jako letos. Celá řada více či méně obdařených celebrit vsadila na odvážně střižené šaty odhalující jejich přednosti. Bezesporu nejkurážnější se ukázala Kate Hudsonová v modelu Versace, který více ukazoval, než zakrýval. Stejně tak herečka Rosamunde Pike, kterou oblékla Vera Wang, projevila značnou dávku sebevědomí. Její šaty vzbudily velkou pozornost a sama herečka obdiv, neboť před pouhými pěti týdny porodila, a přesto se nebála bílých šatů.

Conchita Wurst, Jessica Chastainová a Lana Del Rey

A rozhodně nebyly samy, kdo sáhl po sexy šatech. Na červeném koberci se objevila rakouská hvězda Eurovision Conchita Wurst v tmavě zelené róbě francouzského návrháře Alexise Mabilla, herečka Jessica Chastainová a zpěvačka Lana Del Rey v rafinovaně střižených plisovaných šatech z dílny Versace.

Na červený koberec v červených šatech

Helen Mirrenová, Jane Fondová a Jessica Lange

Dámy pokročilého věku se rozhodně nebojí barev. Alespoň ne letos v Hollywoodu, neboť si celá řada z nich šla užít slavnostní večer v šatech rudých odstínů. Helen Mirrenovou oblékla dvojice Dolce&Gabbana do elegantní róby s efektní černou výšivkou. Jane Fondová našla své ideální šaty u Versaceho a nutno podotknout, že se jí výběr rafinovaného modelu povedl na výbornou. Také Jessica Lange potvrdila fakt, že se ženy nad šedesát let nemusí halit do černé a béžové.

Catherine Zeta-Jonesová, Heidi Klumová a Lena Dunhamová

Rudé šaty se vůbec staly na letošním ceremoniálu velmi populární záležitostí, které propadly herečky i modelky všech věkových kategorií i velikostí.

Honosná stříbrná

Diane Krugerová, Dakota Johnsonová a Reese Witherspoonová

Vedle červené se stala jednoznačně nejoblíbenější barvou Zlatých glóbů stříbrná v mnoha podobách. Krásky jako Diane Krugerová či Reese Witherspoonová sáhly po minimalistických modelech s efektními stříbrnými odlesky. Vycházející hvězda stříbrného plátna Dakota Johnsonová si své šaty vybrala z haute couture kolekce módního domu Chanel a dokázala, že jí odstíny šedé skutečně sedí.



Kate Beckinsalová, Julianne Moorová a Ellie Kemperová

Charismatická Julianne Moorová si nechala ušít oslnivou róbu od Givenchy, kterou zdobily tisíce stříbrných flitrů a peříčka v mnoha odstínech šedé. Kate Beckinsalová také následovala tento trend a sáhla po modelu s vyšívaným vrškem od libanonského návrháře Elieho Saaba.

Odvážné rozparky

Jennifer Anistonová, Cindy Crawfordová a Jennifer Lopezová

Vedle odhalených dekoltů byla na červeném koberci k vidění také spousta více než odvážných rozparků, díky kterým můžeme obdivovat krásné nohy slavných krasavic. Jennifer Anistonová, Cindy Crawfordová i Jennifer Lopezová předvedly své přednosti opravdu dokonalým způsobem a ukázaly, že ženy po čtyřicítce mohou vypadat stejně smyslně jako jejich mladší kolegyně. Stačí na sobě neustále pracovat a cvičit každý den.

Noblesní modré tóny

Kelly Osbournová, Katherine Heiglová a Amy Adamsová

Barevné paletě Zlatých glóbů 2015 vévodila také modrá. V tmavé variantě představují modré šaty dobrou alternativu k černé, navíc více lichotí tónům pleti. Jemné odstíny zase evokují lehkost a křehkost. Toto všechno hvězdy a jejich stylisté moc dobře vědí, proto modré šaty nechyběly ani letos.

Zcela mimo proud

Naomi Wattsová, Emma Stoneová a Katie Holmesová

Některé celebrity se rozhodly jít mimo hlavní proud a oblékly si modely, které se staly skutečně originální podívanou. Herečku Naomi Wattsovou v kanárkově žlutých šatech od Gucciho nikdo nemohl přehlédnout. Emma Stoneová si pro změnu místo sukně oblékla smokingové kalhoty s vyšívaným topem od Lanvin a Katie Holmesová podtrhla svůj vybraný vkus tmavě purpurovou róbou.

Bílá nejen na svatbu

Salma Hayeková, Emily Bluntová a Tina Feyová

Již delší dobu trvá trend bílých večerních šatů. Bílé róby se staly nedílnou součástí společenské sezony a jak se zdá, jen tak se své pozice nehodlají vzdát. Zatímco Salma Hayeková sáhla po texturované róbě od Alexandra McQueena, herečka Emily Bluntová dala přednost hladkému nařasenému hedvábí od Michaela Korse. Spolu s Tinou Feyovou, Kate Hudsonovou a Rosamunde Pikeovou předvedly, že se sněhově bílé šaty dají skvěle nosit kdykoliv a kamkoliv.

Kila musíte umět nosit

Melissa McCarthyová a Danielle Brooksová

Ne všichni v Hollywoodu nosí drobné velikosti. Najdou se i hvězdy, které s hrdostí nosí kila navíc a nebojí se ani nelítostného drobnohledu na červeném koberci. Herečky v čele s Melissou McCarthyovou a Danielle Brooksovou ukázaly, že ani kila navíc nemusejí být překážkou v tom, aby dámy vypadaly elegantně a šik.

Červený koberec 72. ročníku Zlatých glóbů opět poskytl spoustu inspirace, jak se obléknout do společnosti bez ohledu na věk, velikost šatů či preferovaný styl oblékání.

Především pak přinesl skvělou podívanou na krásné šaty a luxusní šperky, které se takto pohromadě již nikdy nikde nesejdou. Již dnes se můžeme těšit na ještě velkolepější podívanou - předávání Oscarů, které proběhne 22. února 2015.