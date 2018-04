Zlata Adamovská: Rozvádím se. Celá léta mi lhal

V 5 číslech 1959

Ten rok se 9. března Zlata Adamovská narodila.

2

S publicistou Radkem Johnem má dvě děti, patnáctiletého Petra a dvaadvacetiletou Báru.

1984

Popularitu jí přinesla role v seriálu Sanitka, stejně oblíbená byla i později díky seriálu Hříchy pro pátera Knoxe.

110

Má přes 110 filmových a televizních rolí, za film Milenci a vrazi byla nominovaná na Českého lva, navíc desítky velkých rolí v divadlech. Je v angažmá ve vinohradském divadle.

4

Před necelými čtyřmi roky nastoupila do seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraje doktorku Bělu Páleníkovou.

S Radkem Johnem se řadu let dostávali na přední žebříčky popularity, často chodili do společnosti. Takový pěkný pár to je, myslela si většinalidí. Za pěknou fasádou se však odehrávalo něco jiného. Pak jí jednoho dne zavolali novináři.

"Volali, že mají fotky té a té paní, že s ní můj muž má dceru," popisuje podrobně v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES, co všechno během posledních týdnů zažila. "Řekla jsem: S tím na mě nechoďte.

Pak jsem zavolala Radkovi, s čím mě otravovali a on přiznal barvu. Řekl, že je mu to líto, ale že je to pravda," vypráví. Připouští, že kdyby se taková zápletka objevila ve scénáři některého seriálu, ohodnotila by ji jako dost přitaženou za vlasy.

Je teď ve zvláštní pozici. Malér v jejím vztahu se stal věcí veřejnou. Její muž o svém selhání ochotně vypráví v rozhovorech. Kandiduje totiž ve volbách a vsadil na otevřenost k voličům. Svou nevěru omlouvá slovy, že podobné věci se dějí v polovině českých manželství.

Zlata Adamovská to vidí jinak: "Tady přece nejde v první řadě o nevěru, ale o to, že léta lhal." Své rozhodnutí se okamžitě rozvést vysvětluje takto: "Vždy pro mě bylo zásadní, že si lidé nemají lhát. Proto se tak chovám. Nechci, aby si mé děti odnesly do života pocit, že je normální si lhát a přivírat oči nad nevěrou. Že se vlastně nic neděje, že se takové věci mají tolerovat. Je to i výchovný krok, i když je to druhořadé. Hlavní je, že takového člověka po svém boku nechci."