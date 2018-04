Zlata Adamovská: Až třetí bude pravý, řekla mi kdysi kartářka

Oblíbená herečka Zlata Adamovská podpořila v sobotu 19.10. Jarmark OnaDnes.cz. Do aukce věnovala několik svých věcí. Více čtěte zde.

Je to jiné, zamilovat se v padesáti než ve dvaceti?

Řekla bych, že je to stejné. Rozbuší se vám srdce a chcete s tím druhým trávit co nejvíc času. Tahle touha sdílet s někým svůj život je stejná v každém věku.

Není v tom třeba víc ostychu?

To víte, že se vám do toho rozum míchá víc. Ale není dobré si ho do rozhodování moc pouštět. To je, jako byste jela na plný plyn se zataženou brzdou. K čemu by to bylo?

Co myšlenky typu "Nebudu směšná?", "Kdo ví, jak to dopadne?" a podobné?

Ne. Tak něco takového mě opravdu nenapadlo.

Každopádně vám chci říct, na čem se mnoho žen z mého okolí shodlo. Udělala jste pro nás skvělou věc: ukázala jste, že čím je žena starší, tím jí může být dokonce i lépe, byť ji zklamal partner, se kterým strávila podstatnou část života.

To mě těší, že mě vidí takhle. Upřímně řečeno, nerada bych to zakřikla, ale troufám si říct, že se teď cítím šťastná. K pocitu štěstí asi člověk musí dospět přes různé zádrhele, jinak by si ho ani nevážil. Ale neřekla bych, že teď je život lepší než ve třiceti. Nerada bych zahazovala dobu, která byla taky fajn. Život v tomhle věku je možná lepší v tom, že máte zkušenosti, už se nenecháte nikým vodit za nos, jste ekonomicky soběstačná.

HERECKÁ SVATBA Vlétě se Zlata Adamovská potřetí v životě vdávala, brala si hereckého kolegu. Petr Štěpánek, jemuž bylo minulý týden pětašedesát, pochází ze slavné rodiny. Jeho otcem je jeden z nejslavnějších českých herců Zdeněk Štěpánek, mezi sourozenci najdeme další herecká jména Martin Štěpánek a Jana Štěpánková. Novomanžel je rovněž potřetí ženatý; první manželkou byla herečka Regina Rázlová, druhou filmová režisérka Vlasta Janečková.

Ještě jeden vzkaz od žen z mého okolí: Díky, že jste dala najevo, že svatba je důležitá. Protože teď spíš slyšíme, že je to jen zbytečný papír, že k lásce není třeba úřední potvrzení.

Vždycky byla spousta lidí, kteří žili takzvaně na hromádce a nechtěli se někomu upsat. To je stejné v každé době. Já jsem to tak nikdy necítila. Pro mě je svatba vyjádřením, že to s partnerem myslím opravdu vážně, že se za něj postavím v dobrém i zlém. Není to jen tradice a oficiální akt. Pro mě je svatba důležitá pro můj vlastní pocit.

Jak to bylo s tou kartářkou, která vám kdysi předpověděla, že se vdáte třikrát?

Tehdy jsme se tomu s mým prvním mužem hodně zasmáli. To jsme spolu teprve chodili. Samozřejmě jsem tomu nevěřila. Ale někde vzadu ta informace zůstala a vynořila se právě ve chvíli, kdy jsem se vdávala potřetí. Ale nebudeme se bavit jen o svatbě, že ne?

Ale já bych ráda, vždyť ta svatba vzbudila velký rozruch...

Myslíte? Z našeho okolí se nad ní vůbec nikdo nepodivoval.

Nepřekvapila jste tím své známé?

Ne. Všichni mí kamarádi i Petrovi kamarádi nám ji schvalovali a přáli.

Ptala jste se na názor svých dětí?

Samozřejmě. Jsou dospělé a konzultujeme spolu všechno. Petr je při jednom nedělním obědě takzvaně požádal o moji ruku.

A nebudete se zlobit, když se zeptám, jak proběhla žádost o ruku mezi vámi dvěma?

No, byla výjimečná. Bylo to v Keni na safari, o půlnoci na Silvestra.

Ach, závidím.

Ano, velmi romantické. Petr mi prozradil, že si to připravoval delší dobu a hledal ten správný okamžik.

Byla nejlepší z dosavadních žádostí o ruku?

To jistě.

SVATBU JSME NETAJILI

V čem je Petr Štěpánek výjimečný?

Některé věci bych si ráda nechala pro sebe. Každopádně je to galantní, pozorný a pracovitý chlap. Myslí dřív na partnera než na sebe. Dokonce se často ptá, jestli něco nepotřebuju a jestli může s něčím pomoct, což taky bez řečí udělá, když je potřeba. A ještě mi pro radost koupí kytku. To se mi tedy dřív moc nestávalo.

Jak dlouho se vlastně znáte?

Léta. Potkali jsme se párkrát při natáčení, poprvé možná před dvaceti třiceti lety. Nevím přesně, byl to jen jeden z mnoha kolegů. Blíž jsme se poznali až při seriálu Ordinace.

Nikdy dřív jste na něj nepohlížela jako na zajímavého mužského?

Vůbec jsem takhle nepřemýšlela. Jak říkám, jeden z mnoha kolegů. Pěknej kluk, to ano. Ale že bych nějak při pohledu na něj pozorovala jiné záchvěvy ve své duši, to ne.

Co se najednou stalo?

Při natáčení jsou pauzy, takže trávíte čas povídáním. Zjistili jsme, že máme hodně společného. Témat bylo dost. Oba rádi cestujeme, oba jsme manuálně zruční, rádi budujeme, dáváme věci do pořádku. Rádi si povídáme u dobrého vína. Máme stejné názory na práci, kterou děláme. Máme i stejné plány, podobný smysl pro humor. Prostě jsme zjistili, že je nám spolu dobře.

O vašem vztahu se mluvilo už déle než rok, je to pravda?

Ano, dozvěděli jsme se z novin, že spolu chodíme, mnohem dřív, než tomu tak bylo. Já si žila svůj život a neřešila jsem, jestli za námi bulvární novináři jedou v autě z natáčení nebo sedí skrčeni za naší popelnicí. Ano, bylo to poněkud protivné období, protože nesnáším slídily, roznašeče drbů a pomlouvače. A taky to, když se spekulace vydávají za fakta.

Také o svatbě se psalo zásadně ve spojení se slovem utajená. Jaká byla opatření, aby proběhla v soukromí?

Ale my nic netajili. Pozvali jsme asi padesát kamarádů s jejich partnery, takže nás celkem bylo asi sto. Oznámili jsme jim místo, čas a poprosili o diskrétnost, aby nás nerušili nezvaní hosté. Věděli to dva měsíce dopředu. Ukázalo se, že máme slušné kamarády. Takže bych nemluvila o žádném utajování. Naopak, já mám z té svatby radost, tak proč bych ji tajila? Jsem šťastná, že byla, a nemám důvod to veřejně neříct.

Když rádi cestujete, byla i svatební cesta?

Svatební cestou bych to nenazývala, ale mnohem dřív, než jsme se rozhodli vzít, jsme měli naplánovanou cestu do Panamy. Nasměroval nás tam kamarád. Něco jsme si o té zemi zjistili a jeli.

Zlata Adamovská v pěti číslech 1959 Narodila se 9. března.

Narodila se 9. března. 90 Přes devadesát rolí ve filmech a v televizi uvádí Čs. filmová databáze, více než dvě stě postav dabovala.

Přes devadesát rolí ve filmech a v televizi uvádí Čs. filmová databáze, více než dvě stě postav dabovala. 20 Tolik let trvalo angažmá v Divadle na Vinohradech.

Tolik let trvalo angažmá v Divadle na Vinohradech. 3 Letos v létě se potřetí vdala, vzala si kolegu Petra Štěpánka. Prvním manželem byl hudebník a manažer Vadim Petrov, druhým novinář a politik Radek John.

Letos v létě se potřetí vdala, vzala si kolegu Petra Štěpánka. Prvním manželem byl hudebník a manažer Vadim Petrov, druhým novinář a politik Radek John. 2 S Radkem Johnem má dvě děti, Bára vystudovala hispanistiku na Univerzitě Karlově, Petr bude maturovat.

Jací jste turisté? Dobrodruzi, nebo s cestovkou?

Někdy s cestovkou, někdy vytyčíme trasu, koupíme letenky, zamluvíme hotel a jedeme sami. Jsme turisté, kteří mají jak kufry na kolečkách, tak batůžky. Nebaví nás jen ležet na pláži. V létě jsme v Panamě lítali na lanech v korunách stromů, jezdili na raftu, já jsem z něj dokonce vypadla do peřejí. To byl opravdu adrenalinový zážitek. Doufám, že se už nikdy nebude opakovat.

Co vás k tomu vede?

Jsem zvídavá. Najednou si čím dál častěji říkám, že bych mohla ještě něco zkusit, než bude pozdě. V legraci říkám, že moje cílová páska se už blíží.

Vaše svatba nebyla v poslední době ve vaší rodině jediná, nedávno se vdávala vaše dcera. Dala jste jí do života nějakou radu o mužských?

Aby se nesnažila věšet život na jeden hřebík. Aby myslela na sebe, na svoji práci a muži se úplně neobětovala. Ale myslím, že to nehrozí, protože Bára je dost inteligentní. Do jejího soukromí se nemíchám. Velkým vzorem pro mě byla výchova mojí mámy. Mnohokrát jsem ocenila, že se mi v kritických situacích do ničeho nepletla, že mi to ještě neztěžovala. Samozřejmě, kdybych viděla, že se děti řítí do záhuby, řekla bych k tomu své, ale naštěstí k tomu nemám důvod.

Co vlastně vaše maminka říkala na vaši třetí svatbu?

Že mi to přeje, že je to moje věc a že si stejně udělám, co budu chtít. Jak jsem říkala, ona se mi do soukromí nikdy nepletla, třebaže si někdy určitě myslela své. Takový je úděl maminek, že většinou nemůžou ovlivňovat rozhodnutí dospělých dětí. Tedy neměly by ho ovlivňovat. Můžou často jen přihlížet, jestli se nějaké plody jejich výchovy dostavily, nebo ne.

Je vaše dcera jiná, než jste byla vy v jejím věku?

Myslím, že patří mezi ty mladé lidi, kteří se dnes, pokud jsou chytří, už tolik nehoní za hmotnými statky. Mají možnost cestovat, vzdělávat se. Uvažují trošku jinak než my. Já ve dvaceti toužila hlavně mít vlastní byt a auto. Po tom jsem vlastně toužila už od patnácti. Hlavně jsem chtěla dokázat, že umím být samostatná, proto jsem odešla z domova v sedmnácti. Tehdy jsme bydleli s rodiči v paneláku, s námi bratr, jeho žena a dvě malé děti.

VOJÁCI SI MĚ LEPILI DO SKŘÍNĚK

Díváte se teď na nové díly seriálu Sanitka?

Dívám.

Máte ho ráda? Role Elišky vám tehdy změnila život, ne?

Byla to velká změna. Měla jsem za sebou první filmové role, tohle byl velký seriál. Bylo mi dvacet čtyři.

A díky němu jste se stala obletovanou, obdivovanou...

Jo. Prý si moje fotky kluci na vojně lepili do plechových skříněk.

Co herečtí kolegové? Zkoušeli zapůsobit?

Nejen oni. Kdyby to tehdy viděl táta, měl by brokovnici pořád v pohotovosti. Možná by mu nestačily broky. Obdivu mužů jsem si užila dostatečně. V tomto směru si opravdu nemůžu stěžovat a netýká se to jen mladého věku. Je fakt, že někdy jsem i utíkala.

Očima autorky Nadhled a noblesa. Naposledy jsme spolu dělaly rozhovor v proklatě špatném období - před více než třemi roky, kdy se veřejně propíralo, jak ji bývalý muž Radek John zradil a ponížil. Vyšla z toho jako dáma, která nepodlehla vzteku a odpovídala s nadhledem. Teď jsme se sešly v čase o hodně příjemnějším, tématem rozhovoru byla svatba, láska a léto plné cestování. A ona byla stejná jako tenkrát. Dáma, která zřejmě v každé životní situaci odpovídá s nadhledem a noblesou.

Máte roli Elišky ráda?

Teď mi přijde celkem zajímavé pozorovat, jak jsme se za ta léta obě posunuly, Eliška v seriálu, Zlata v civilu. I když ve skutečnosti jsem taková jako Eliška nikdy nebyla. Já nikdy nebyla submisivní holka, která čeká, až za ni někdo rozhodne.

Někteří herci váhali, zda pokračování točit, protože to zpravidla nikdy nebývá lepší než původní seriál. Vy ne?

Mě se Ivan Hubač už dřív ptal, jestli bych do toho šla, kdyby postavu Elišky použil. Samozřejmě se bez ní taky mohl obejít, klidně mohl první díl začít jejím pohřbem. Ale když s tou rolí počítal, souhlasila jsem. Nebylo by fér před natáčením říct: Heleďte, mně se do toho nechce.

V posledních letech se u vás odehrává jedna změna za druhou. Kromě rozvodu a svatby jste také stihla odejít z dvacetiletého angažmá v Divadle na Vinohradech. Souvisí to?

Bylo to v době, kdy jsem se rozváděla, ale to už je tři a půl roku. Byl to takový úžasný leden plný změn. Ano, ten odchod byl hodně velká změna. Přestala jsem spoléhat na určitou jistotu, i když práci vám divadelní angažmá taky nezaručí. Nálada na Vinohradech byla za vedení Martina Stropnického dost mizerná a naděje na zlepšení v nedohlednu. Navíc se tam dělaly experimenty a představení, na která přestávali chodit diváci. Pracovních nabídek - a mnohem zajímavějších - jsem odjinud dostávala tolik, že už nešly s divadlem skloubit. Touha poznat něco jiného se dostavila v pravý čas. Byl to risk, ale vyplatil se. Našla jsem úžasné zázemí v komorním Divadle Ungelt, teď tam začínám zkoušet už čtvrtou velkou roli. Neznamená to, že bych si třeba zase někdy ráda nezkusila klasický repertoár ve velkém divadle, ale teď to zkrátka beru jako změnu.

Hrajete s manželem spolu?

Ano, už druhou sezonu v představení Vzpomínky zůstanou. A teď zkoušíme v Ungeltu novou hru, jmenuje se V lese černém hlubokém. Zajímavý příběh, thriller s tajemstvím o setkání dvou sourozenců ve výjimečné situaci.

Co vaše role v Ordinaci, která vám přinesla osobní štěstí? S tou se nechystáte končit?

Začala jsem tam osmou sezonu. Uvidíme, jestli paní doktorka Běla dřív přestane bavit scenáristy nebo mě. Záleží na tom, jakou dějovou linku pro mě vymyslí a jestli se dohodneme na další spolupráci. Zatím vím, co moji postavu čeká do června. Znám děj, téma, ale samozřejmě ne jednotlivé obrazy a dialogy.

Víte, co by mě zajímalo? Proč se mnozí herci s opovržením vyjadřují o takzvaných nekonečných seriálech, protože jim vadí, že předem nevědí, jak se bude osud jejich postav vyvíjet? Proč je pro herce důležité, aby předem věděl, jestli se za rok jeho postava rozvede nebo změní práci nebo onemocní?

Upřímně řečeno, život vám taky nějak ubíhá, aniž víte, jak se vyvine, jak skončíte. Samozřejmě v krátkodobém projektu, v seriálu s uzavřeným počtem dílů, musíte znát konec. Protože díly se točí na přeskáčku. V jedné lokalitě hrajete něco z druhého a vzápětí něco z třináctého dílu. Musíte přijmout vývoj postavy. Někdy musíte scénu vědomě podehrát, abyste pak mohla překvapit nečekaným jednáním. To jsou takové řemeslné zákonitosti. Můžete si nechat určité tajemství, nějak s postavou zacházet, aby diváka zaujala. Ale takzvaný nekonečný seriál je něco jiného. Běží plynule, jednáte v rámci charakteru své role v určitých situacích a nepotřebujete přece zas až tak přesně vědět, co ji potká za rok. A pokud vím, mnozí kolegové, kteří se o nekonečných seriálech vyjadřovali s despektem, už v nich také hrají.

Vypadá to, že všechny vaše změny z poslední doby byly k lepšímu. Neříkáte si někdy: Ono bylo vlastně štěstí, že se náhodou provalilo, že Radek John tajil dítě s jinou?

Co na to říct...

Hloupá otázka?

No je. Ale přiznávám, že už jsem od té doby párkrát poděkovala osudu, že všechno dopadlo tak, jak dopadlo. Někdy se dívám tam nahoru a říkám: Fakt díky. Prostě to tak asi mělo být. Já už žádný vztah nehledala, nepřemýšlela jsem, co bude, ani jsem předem před ničím nezavírala dveře. Prostě jsem nechala život plynout a vyplatilo se.

Jaký vlastně teď máte s Radkem Johnem vztah? Setkali jste se na svatbě dcery?

Jistě. Vedl dceru k oltáři jako pyšný otec, tak jak to má být. V tomto směru spolu normálně komunikujeme. Řekla bych, že máme korektní společenský vztah.

Na svou vlastní svatbu jste ale pozvala jen svého prvního muže, nepletu se?

Ano, toho ano. I s jeho manželkou. Má svou rodinu, je to pořád pěkný a šikovný chlap a jsem ráda, že se mu daří. Společně jsme se zasmáli, protože jsme si vzpomněli na tu kartářku, která mně předpověděla tři svatby. Pamatoval si to stejně jako já.