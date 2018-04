Zkuste novodobou mučírnu: spinning

, aktualizováno

Že v zimě nemusíme dbát na štíhlou linii, protože pod oblečením teď nějaké to kilo navíc schováme? O to horší a těžší pak ale bude hubnutí do plavek. Hýbejme se tedy raději i přes zimu. Jakkoliv, třeba při spinningu.