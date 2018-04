Zkuste netradiční metodu hubnutí

Ájurvéda se nezaměřuje jen na potlačování příznaků nemocí, ale zkoumá a léčí jejich příčinu, která je mnohdy dána nerovnováhou v organismu i nesouladem mezi člověkem a přírodou. Ten se podle ní skládá ze sedmi tkání množství kanálů, ale zejména pěti elementů (vzduch, oheň, prostor, voda, země), přičemž dva z nich vždy tvoří základ životních principů neboli energií (dóš). Jejich jména jsou Váta, Pitta a Kapha, první je energií pohybu, druhá metabolismu a třetí odpovídá principu hmoty a struktury.

Nachází se v každém z nás, pouze v jiném poměru, což vychází z přesvědčení, že lidský organismus je unikátní a jedinečný. Kombinace elementů tvoří konstituci člověka, která je daná momentem zrození, přičemž se dělí na část fyzickou a psychickou. Většina lidí ji má ovšem smíšenou (Váta-Pitta apod). Stav poměru energií není stálý, mění se v souvislosti s ročním obdobím, životním stylem, ale i stravovacími návyky.

Všestrannost a pestrost

Jak princip diagnostiky a léčby funguje v praxi, vysvětluje MUDr. David Frej, lékař s klasickým vzděláním, který se nicméně věnuje ájurvédské medicíně: "Je to celkem jednoduché, stačí si udělat malý orientační test, který je volně ke stažení na www.ayurveda.cz, kde každý může lehce zjistit svoji dóšu. V ordinaci ale už používám takzvanou pulsovou diagnostiku," říká lékař.

"Ta mi pomůže zjistit, zda není snížená či zvýšená, protože tak vzniká nerovnováha, které je prvním krůčkem k onemocnění. Pokud ano, musíme ji vhodným způsobem vrátit do původního stavu. Používáme výhradně přírodní prostředky - bylinnou a detoxikační léčbu, dechová cvičení, úpravu jídelníčku s doporučením vhodných a nevhodných potravin, masáže, terapii barvami, kameny či pomocí aromatických lamp -, vždy individuálně, podle momentálních potřeb pacienta," konstatuje Frej.

Ájurvéda pokrývá široké spektrum chorob, od obyčejného nachlazení přes chronické nemoci až k duševním porouchám, často přitom stačí k výraznému zlepšení stavu "drobnost", jako je změna jídelníčku s vynecháním tělu škodlivých potravin a naopak přidání těch zdravých.

Lék proti obezitě

Ájurvéda nabízí pomoc i při obezitě, za její nejčastější příčinu považuje nadměrnou tvorbu podkožního tuku v jedné ze sedmi různých tkání, pochopitelně té tukové (meda dhatu), což způsobuje nežádoucí hromadění těžké energie zvané Kapha.

Účelem léčby je sice odstranit její nadbytek, není však nutné dodržovat přísnou dietu, spíš jde o to, upravit metabolismus tak, aby sám začal spalovat tuk, ovšem tím, že se nestresuje jako u komerčních diet, cvičení či různých hladovek, ale naopak přivádí do stavu přirozené funkčnosti.

Musíme-li totiž složitě a obtížně cokoli dodržovat, dlouho to nevydržíme, už čínský mudrc Lao-tzu před pár tisíci lety řekl: "Čím více se do něčeho nutíte, tím menší úspěch máte.“ Přejídání je důsledkem toho, že tělu něco chybí, stres z nedostatku potravy pro něj pak znamená "stav ohrožení“, proto spaluje cukr místo tuku, čímž podporuje vylučování inzulinu, který ukládá další tuk! Podle ájurvédské medicíny je tedy nutné vrátit organismus do stavu, ve kterém bude schopný ho efektivně spalovat, to je celé. Jak se říká, největší síla je v jednoduchosti.