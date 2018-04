Zkuste brambory nasladko, nakyselo i naplacato

Jablkový koláč z bramborového těsta

Příprava: 30 minut + pečení 35–40 minut

Na 1 koláčovou formu

• 750 g jablek

• 4 lžíce hnědého přírodního cukru

• 1 lžička skořice

• 1 citron

• 300 g polohrubé mouky

• 1 prášek do pečiva

• 200 g čerstvě uvařených brambor

• 100 g cukru

• 80 g másla

• 2 vejce

Na polevu

• 200 g cukru

• 1 lžíce vody

• 1 lžíce másla

• 100 ml smetany

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Jablka oloupeme, nastrouháme a promícháme s přírodním cukrem, skořicí, nastrouhanou kůrou z poloviny citronu a dvěma lžícemi citronové šťávy. Formu na koláč vymažeme tukem.

2. Mouku prosejeme s práškem do pečiva, promícháme s cukrem a vanilkovým cukrem, jedním vejcem a změklým máslem. Přimícháme oloupané nastrouhané brambory a vypracujeme těsto, které rozdělíme na dvě části.

3. Z těsta vyválíme dvě placky. Formu na koláč vyložíme jednou plackou těsta, naplníme nastrouhanými ochucenými jablky a přikryjeme druhou plackou. Okraje těsta spojíme, ze zbylých odřezků vykrájíme ozdoby a poklademe jimi vrchní plát. Potřeme rozšlehaným vejcem, propícháme vidličkou a pečeme asi 35 minut.

4. Cukr rozpustíme v pánvi s vodou a necháme zkaramelizovat, pánev odstavíme stranou, vmícháme máslo a smetanu a krátce na pánvi prohřejeme a zamícháme.

5. Koláč podáváme vlažný s karamelovou omáčkou.

Italské bramborové koblihy

Příprava: 2 hodiny + smažení 5 minut

Na 12 koblih

• 1/2 hrnku mléka

• 2 lžíce cukru

• 1 droždí

• 1 malý pomeranč

• 500 g oloupaných brambor

• 2 vejce

• 3 a 1/2 hrnku hladké mouky

• 1/4 hrnku oleje

• olej na smažení

• skořicový cukr

1. Do vlažného mléka přidáme cukr a rozdrobené droždí a necháme vzejít kvásek. Pomeranč omyjeme, osušíme, nastrouháme z něj kůru, vymačkáme šťávu.

2. Nakrájené brambory uvaříme ve vodě doměkka, slijeme, necháme krátce zchladnout a prolisujeme. Přidáme vejce, mouku, olej, pomerančovou kůru a šťávu, promícháme. Do těsta zapracujeme kvásek a nechámehodinu vykynout. Těsto by mělo zdvojnásobit objem.

3. Vykynuté těsto rozválíme na pomoučněném vále na dvoucentimetrovou placku. Vykrajujeme koblihy asi osmicentimetrového průměru a malým vykrajovátkem nebo palcem v nich uděláme otvor.

4. Koblihy necháme vykynout na plechu vyloženém pečicím papírem ještě asi 15 minut.

5. Smažíme je ve vyšší vrstvě oleje pět minut, v polovině smažení je obrátíme. Ještě teplé je posypeme skořicovým cukrem.

Bramborovo-mandlový dort

Příprava: 30 minut + pečení 40 minut

Na 1 dortovou formu

• olej

• 2 lžíce hrubé mouky

• 1 citron

• 200 g másla

• 200 g cukru krupice

• 4 vejce

• 180 g mletých loupaných mandlí

• 250 g vařených prolisovaných brambor

• 2 lžičky prášku do pečiva

• moučkový cukr

• 80 g mandlových lupínků

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Dortovou formu vymažeme olejem a vysypeme hrubou moukou. Citron omyjeme, osušíme, nastrouháme z něj kůru, vymačkáme šťávu.

2. Máslo utřeme s cukrem do pěny, přimícháme mleté mandle, brambory, citronovou kůru a prášek do pečiva.

3. Dortovou formu naplníme těstem, povrch uhladíme a pečeme ve vyhřáté troubě. Po 40–45 minutách vyzkoušíme špejlí, jestli je dort hotový.

4. Dort necháme deset minut zchladnout, pokapeme citronovou šťávou, posypeme moučkovým cukrem a mandlovými lupínky.

Zapečené sladké brambory s ořechy

Příprava: 40 minut + pečení 20 minut

Pro 4 osoby

• 125 g másla

• 150 g pekanových ořechů

• 1 kg brambor batát

• 1 lžička soli

• 2 velká vejce

• 1 lžíce medu

• 3/4 hrnku třtinového cukru

• 1 lžička skořice

• 200 ml pomeranč. džusu

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Mísu vymažeme tukem. Máslo rozehřejeme. Pekany nasekáme nahrubo. Brambory oloupeme a nakrájíme na kousky, uvaříme v osolené vodě doměkka. Slijeme, rozmačkáme a necháme zchladnout.

2. Vejce prošleháme s medem, 1/3 cukru, 1/2 másla a skořicí a naředíme džusem. Směs dáme do formy, posypeme ořechy, cukrem a pokapeme máslem. Zapékáme asi 20 minut.

Zeleninová polévka s brambory

Příprava: 15 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

• 400 g brambor

• 1 malá kedlubna

• 2 mrkve

• 1 petržel

• kousek celeru

• 2 stroužky česneku

• 2 lžíce oleje

• 150 ml zeleninového vývaru

• sůl

• pepř

• čerstvá petržel

• 1 citron

1. Brambory a zeleninu očistíme, oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Česnek oloupeme a najemno nasekáme.

2. V hrnci rozpálíme olej, orestujeme na něm česnek, přisypeme zeleninu, zalijeme horkým vývarem a čtvrt hodiny povaříme. Přidáme brambory a vaříme doměkka. Ochutíme solí a pepřem.

3. Petržel opláchneme a osušíme, nasekáme. Citron omyjeme, nastrouháme trochu citronové kůry a vymačkáme šťávu.

4. Polévku ochutíme trochou nastrouhané citronové kůry a šťávy, nasekanou petrželkou a podáváme s čerstvou bagetou.

Bramborová krémová polévka

Příprava: 10 minut + vaření 30–40 minut

Pro 4 osoby

• 500 g brambor

• 1 malý pórek

• 1 stroužek česneku

• 2 lžíce oleje

• kmín

• 1 l zeleninového vývaru

• sůl

• pepř

• 150 ml smetany

• 100 g krémového smetanového sýra

• 1 limeta

• hrst čerstvé bazalky

1. Brambory oloupeme, nakrájíme na menší kousky. Pórek očistíme, nasekáme. Česnek oloupeme, nakrájíme na nudličky.

2. V hrnci na rozpáleném oleji orestujeme pórek s česnekem a kmínem, přidáme brambory, zalijeme horkým zeleninovým vývarema vaříme do změknutí. Dochutíme solí a pepřem.

3. Polévku stáhneme z plotny, zamícháme do ní smetanu, krémový sýr, rozmixujeme tyčovým mixérem, krátce prohřejeme.

4. Jednotlivé porce polévky podáváme zastříknuté limetkovou šťávou s nasekanou bazalkou.

Zapečené brambory s kyselou okurkou

Příprava: 40 minut + pečení 30 minut

Pro 4 osoby

• 1 kg brambor

• 6 plátků slaniny

• 1/2 cibule

• 2 větší kyselé okurky

• 250 ml smetany na vaření

• sůl, pepř

• 1–2 vejce

1. Brambory omyjeme a ve slupce uvaříme doměkka. Troubu předehřejeme na 180 °C.

2. Pekáček nebo zapékací misku vymažeme tukem, dno vyložíme plátky slaniny.

3. Hotové brambory oloupeme, rozkrájíme. Cibuli oloupeme, nakrájíme na malé kostičky, okurky nasekáme.

4. V míse promícháme brambory, cibuli a okurky se 100 ml smetany. Vsypeme do pekáčku na slaninu a pečeme ve vyhřáté troubě asi 20 minut zakryté alobalem.

5. Poté odstraníme alobal, zalijeme zbylou smetanou rozšlehanou s vejci a solí. Zapečeme, dokud nejsou vejce tuhá. Podáváme posypané pažitkou nebo natí z jarní cibulky.

Bramborová tortilla

Příprava: 10 minut + pečení 30 minut

Pro 4 osoby

• 1 cibule

• 5 středních brambor

• olej

• 5 vajec

• sůl

• pepř

1. Cibuli nakrájíme na kolečka. Brambory omyjeme, oloupeme a nakrájíme na tenčí plátky. Troubu předehřejeme na 220 °C.

2. Na rozpáleném oleji orestujeme dozlatova cibuli, vyjmeme ji na talíř a ve stejném oleji opékáme plátky brambor 12–15 minut. V misce prošleháme vejce se solí a pepřem, v zapékací pánvi rozehřejeme olej, promícháme v něm brambory a cibuli a zalijeme rozšlehaným vejcem. Zvolna propékáme dalších 10 minut. Tortillu necháme dopéct ve vyhřáté troubě asi 5 minut.

Bramborová omeleta

Příprava: 20 minut + vaření 15–20 minut

Pro 4 osoby

• 4 střední brambory uvařené ve slupce

• 1 malá cibule

• 200 g plátkové šunky

• hrst sekané čerstvé petržele

• 3 lžíce oleje

• sůl, pepř

• 5 vajec

1. Uvařené brambory oloupeme a nakrájíme na kolečka. Cibuli oloupeme a nasekámena malé kostičky. Šunku natrháme nebo pokrájíme na širší proužky.

2. Ve větší a hlubší zapékací pánvi rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli, dokud nezesklovatí, přidáme brambory a opékáme společně asi 2–3 minuty. Do pánve přisypeme šunku, ochutíme solí a pepřem.

3. Zalijeme vejci prošlehanými s mlékem, nasekanou petrželí, solí a pepřem. Při mírné teplotě propékáme asi 5–7 minut.

Bramborové rösti s liškami a jarní cibulkou

Příprava: 30 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

• 4 velké brambory

• sůl

• 150 g lišek

• 1 jarní cibulka

• olej

• 3 lžíce škrobové moučky

• pepř

1. Brambory omyjeme, oloupeme a nakrájíme na mandolíně nebo na hrubém struhadle. Nastrouhané brambory osolíme a necháme asi pět minut odležet.

2. Lišky očistíme a nakrájíme na menší kousky, jarní cibulku omyjeme a nasekáme. Na rozpáleném oleji zprudka orestujeme nakrájené houby, osolíme a krátce restujeme s nasekanou jarní cibulkou.

3. Brambory promícháme se škrobovou moučkou a pepřem. Na pánvi rozpálíme olej, lžící na něj klademe kopečky brambor, které zploštíme na placičky a opečeme do zlatova po obou stranách.

4. Hotové rösti pokládáme postupně na plech do mírně vyhřáté trouby, před podáváním ozdobíme orestovanými liškami s cibulkou.