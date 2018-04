Zkusili jsme za vás zhubnout bez námahy

Hubnutí pomocí elektrod

Myslím, že se nebudu mýlit, když řeknu, že břicho je problémová partie pro všechny z nás. A dost často je to také partie, která vzdoruje ze všech nejvíc. I v případě, že zhubneme podle plánu, mít výstavní břicho je přetěžká práce. Cviky na břicho přitom patří k nejbolestivějším a je třeba je cvičit skutečně dlouho…

Doktorka Drahomíra Vídeňská z Centra laserové estetiky doporučuje na

Newlife B.E.A.M. Speciální přístroj je vybaven několika elektrodami, které se připnou na inkriminovaná místa. Běžný stah svalu vzniká působením bioelektrického impulzu, který se šíří cestou motorických neuronů. Působením přístroje však lze obejít fázi, kdy vy vědomě sval zatínáte – tedy to, co nejvíce bolí. Pomocí elektrod se totiž vyvolá podnět pro stažené svalu z vnějšku – přes kůži.

zhubnutí břicha přístroj Newlife B.E.A.M. Pracuje na bázi elektrod, kdy vaše břicho cvičí, ale vy přitom ležíte a nijak zvláštně se nenamáháte.

Přístroj bohužel nedokáže odbourat tuk, který zde máte uložený (to zaručí jedině dieta), ale dokáže posílit povolené svaly.

"Tak lze dosáhnout menšího objemu. Kromě břicha se může přístroj aplikovat i na zadek či stehna, podle toho, zda jste postava typu jablko (tuk se usazuje hlavně na břiše), nebo hruška (tuk se usazuje na bocích a stehnech)," dozvěděla jsem se od doktorky Vídeňské. Série deseti cvičení vás vyjde zhruba na deset tisíc.

Za břicho krásnější

Po příchodu do salonu mě sestra odvedla mě do místnosti s přístrojem. Svlékla jsem se do spodního prádla a usadila na lůžko. Pak mi sestra nálepkami rozmístila po těle 24 elektrod. Poté, co mi "oblepila" záda, otočila jsem se a sestra mi elektrody nalepila i na břicho. Cvičení mohlo začít. Prvně spustila přístroj v nejnižší intenzitě, takže to nebyl takový šok. Po pravdě řečeno, cítila jsem spíš jen šimrání. Postupně se přidávalo na síle, ale přesto jsem při první seanci dosáhla maximálně 35 procent. Čím víc se přidávalo na síle, tím víc jsem výboje cítila. Nebyly nijak nepříjemné, bylo to trochu jako byste dostali malou ránu rukou do břicha, dotyčný by tam ruku sekundu nechal a poté ruku oddálil.

Rozhodně to nijak nebolelo. Důležité však je, aby byly elektrody dobře uchyceny k tělu. V případě, že by jedna odpadla, začne druhá totiž probíjet a to není zrovna příjemné. To se bohužel jednou stalo i mně a já si hned uvědomila, jak hrozně asi musí být těm, které mučí elektrickým proudem. Teď opravdu dost přeháním, protože to bylo vlastně jen malé píchnutí a hlavně sestřička laser během chviličky vypnula. Sestra je totiž po celou dobu ošetření s vámi, takže se není čeho bát.

Celé ošetření trvalo v mém případě 45 minut a docela jsem si při něm odpočinula, i když vyloženě spát při něm nelze. A výsledek? Asi po páté návštěvě jsem zjistila, že se něco děje. Při pohledu z boku bylo jasně vidět, že je moje břicho rovnější, zejména v horní části. Na konci ošetření, tedy po deseti kůrách, jsem mohla být spokojená. Břicho bylo pevnější a pas vyrýsovanější. Bohužel musíte mít na mysli, že svaly po určité době ochabují. Takže pokud si chcete výsledek udržet, cvičení se asi nevyhnete…

Na oteklé nohy lymfatickou masáž

Druhá z metod, které vám pomohou snížit vaše tělesné obvody, je lymfatická masáž. "Lymfatický systém je v našem těle přítomen stejně jako krevní, ale nemá žádný ‚pohon‘. A právě důkladnou masáží můžete dosáhnout toho, aby vaše lymfa správně kolovala. To může výrazně podpořit hubnutí, protože správně hubnete tehdy, když se zbavíte všech možných škodlivin," dozvěděla jsme se. To se týká hlavně tuků, toxinů a tekutin. Díky správnému proudění lymfy škodliviny rychleji odejdou z těla, neukládají se v něm hleny a hlenotvorné látky a odcházejí také přebytečné tekutiny. Typickou indikací pro lymfatickou masáž jsou třeba oteklé nohy. Díky masáží se z nich odvede voda a budou štíhlejší. Lymfatická masáž se dělá ručně (a nutno podotknout, že někdo spoléhá čistě na ni), ale také pomocí stroje. Já se vypravila na masáž pomocí stroje TriActive. Ten kombinuje hned tři záležitosti: podtlak, laser a podchlazení.

Masáž lymfatických cest

Příjemně si poležíte

Při masáži můžete mít na sobě spodní prádlo. Jelikož je hojně masírovaným místem také zadeček, vezměte si na sebe tanga. Pohodlně jsem ulehla na lůžko a sestřička začala s masáží. Součástí přístroje je také laser, proto jsem dostala ochranné brýle. Masáž začala v podpaždí, ale brzo se přesunula na zadní část nohou a zadeček.

Za hodinu jsem měla kromě břicha, hrudníku a hlavy zmasírované celé tělo a bylo to příjemné. Pravda, na citlivějších partiích těla to trochu zastudilo, ale nic dramatického. Odcházela jsem dobře naladěná a těšila se na další, protože mělo přijít deset opakování. Za takovou kúru zaplatíte kolem osmi tisíc korun, za každou opakovací kúru už méně. Nejvíc se hodí pro někoho, koho trápí otoky, nebo pro toho, kdo bojuje s celulitidou, kdy jsou výsledky patrné už po několika málo návštěvách.