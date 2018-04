Zkusili jsme za vás relax na dva dny. Je to těžké

Když se naskytla možnost opustit na dva dny Prahu a odpočinout si v relaxačním centru 130 kilometrů od hlavního města, chvíli jsem přemýšlela, jestli si vůbec mohu dovolit na „tak dlouho“ uprostřed týdne odjet. Nakonec jsem jela. Přeci jen jsem v létě nebyla ani na dovolené, tak ať si odpočinu alespoň takhle, říkám si...

Relaxovat jsem začala už po cestě - polovinu jsem prospala. Resort Svatá Kateřina je kousek od Počátek. Čím víc se blížíte, tím víc máte pocit, že jedete na konec světa.

Po příjezdu a ubytování v hotelu mi na recepci vysvětlili, jak to tam chodí, jaké jsou možnosti, kde co najdu.

Veškeré procedury se plánují na wellness recepci. Když jsem tam přišla, slečna masérka mi ukázala veškeré prostory (mimochodem celý wellness je v podzemí) a během prohlídky jsem se s ní domlouvala, které procedury by se pro mě hodily. Jdu se pak pořádně zabydlet a celý kolotoč může začít.

Vířivka, pára a zase vířivka

Před jídlem si dávám vířivku. U večeře mám trochu problém si z menu vybrat. Ne proto, že by bylo špatné, ale protože v něm není moc jídel bez červeného masa či ryb. Volím proto tagliatelle s kuřecím masem v rokfórové omáčce.

Po večeři se zavřu do solné parní komory. Jde o klasickou páru, k níž je navíc přidaný solný roztok. Je to prý dobré na průdušky, se kterými jsem nedávno marodila, takže pro mě jako dělané. Trochu se bojím, jak to v páře těch dvacet minut přežiju, ale nakonec se to dá.

Z páry se jdu opět uvolnit do vířivky. Když už jsem skoro rozmočená, balím se do županu a jdu si lehnout do relaxační místnosti. Jsou tu dvě - jedna světlá, druhá tmavá, bez oken, jen s aromasvíčkami. K tomu všemu hraje pomalá meditační hudba, takže relaxujete, i kdybyste nechtěli. Prostě vás to donutí.

Sice jsem příjemně rozespalá, ale po příchodu na pokoj se mi nechce jít rovnou spát. Jenže - ono se ani nic jiného moc dělat nedá. Televize tu totiž schválně není. Notebook je mi v podstatě k ničemu, neboť připojení k internetu na pokoji také chybí (jak jsem se později dozvěděla, v případě nutnosti je možné se připojit na recepci). A aby toho nebylo málo, signál mobilních operátorů je mizerný.

Pokud tedy chcete úplně „vypnout“ a mít naprostý klid, jste na tom správném místě. Ještě že jsem si vzala alespoň DVD s mým oblíbeným seriálem. Skouknu pár dílů a pak usínám.

Největší problém: „Lechtivá“ masáž

Spalo se mi tak dobře, že mám druhý den ráno problém vstát, přestože jsem spala déle než obvykle. Po snídani, ještě než zase zapadnu do wellnessu, se jdu projít celým areálem. Naštěstí neprší jako večer. I když jsem spíš městský typ a na procházky moc nechodím, tady mě láká jít ven jen tak. Nejúžasnější je, že nemusím nic řešit, nemusím přemýšlet nad jakýmikoli povinnostmi. Takhle „čistou“ hlavu jsem už dlouho neměla.

Procházka mě skvěle připravila na další proceduru: rasulbath. Slyším to prvně, prý je to dobré hlavně na pokožku. Občas se mi znovu objeví ekzém, a vůbec, celkově mám problémy s extrémně suchou kůží, a tak se na rasulbath těším.

Procedura spočívá v tom, že vám na holé tělo nanesou rašelinné bahno a potom takhle namazaní strávíte půl hodiny v páře, která zvyšuje účinky bahna. Pozor - není to dobré pro stydlivé. I já jsem měla problém se komplet svléknout, obléct si pouze provizorní papírové kalhotky a jinak být nahá.

Když půlhodina uplyne, v parní komoře se spustí sprchy a bahno se smyje. Po rasulbathu mám kůži skoro jako miminko. Bahno totiž obsahuje také mikročástečky, takže působilo i jako peeling. Jdu si znovu odpočinout do relaxační místnosti (doporučují to po každé proceduře).

Po obědě je pro mě připravená horká aromatická koupel ve vaně z lávového kamene. Uvolnila mě před thajskou masáží. Tu zakouším také prvně. Mám trochu obavy. Slyšela jsem různé „historky“, a nerada bych odešla polámaná. Navíc masáže moc nemusím, protože jsem šíleně lechtivá!

Masáž mi bude dělat menší, příjemná a pořád se usmívající Thajka Boa. Začíná od nohou a pomalu postupuje přes celé tělo až k hlavě. K masáži používá tlak vlastního těla. Protáhne mi i všechny klouby, vazy, šlachy. Někdy to trochu píchne, nebo zabolí, ale spíš příjemně. Nic drastického.

Když se Boa dostává k zádům, zažívám „horké“ chvilky. Opravdu nemůžu vydržet a musím se smát. Mám úplné záchvaty. Thajka je překvapená a směje se spolu se mnou. Ale je vidět, že tohle se jí asi jen tak nestává. Ze všeho nejpříjemnější byla masáž chodidel a hlavy, kterou celá procedura končí. Když vstávám a odcházím si zase chvíli poležet, připadá mi, jako bych se opravdu vznášela.

Protože často sedím u počítače a pohyb mi také docela chybí, mívám problémy s páteří, hlavně s šíjí. Po konzultaci s masérem si domlouvám další masáž, tentokrát klasickou aromatickou, zaměřenou právě na záda a šíji.

Když jsem masérovi vyprávěla o lechtacích mukách, které jsem zažívala při thajské, překvapil mě svou „diagnózou“. Prý mě to tolik lechtá proto, že mám zádové svaly ochablé, a na nenadálý pohyb reagují prudčeji než svaly zpevněné. A toto rychlé stažení prý vyvolává onen „lechtivý“ pocit.

Snaží se mě různými způsoby uklidnit a masírovat tak, aby si na to má záda zvykla. Ale přes veškerou snahu se občas stejně dost kroutím smíchy. Ten mě přejde, když se masér dostane ke krku, k trapézovým svalům. Na nich pracuje obzvlášť dlouho. Občas se mi až točí hlava, ale pak se cítím opravdu pořádně uvolněná.

Relaxovat není jednoduché

Při všech těch procedurách a péči o mě jsem si uvědomila, jak málo pro sebe vlastně dělám. Sice používám docela dost různých kosmetických přípravků, ale ukazuje se, že pouhé „patlání“ čehosi na sebe je v podstatě k ničemu. Nestarám se o své tělo zevnitř a je to znát. To je jen samá práce, škola, nejrůznější zařizování, cestování z Prahy k rodičům a zase zpátky.

Po cestě zpátky do Prahy, i když to bude znít jako klišé, se cítím jako znovuzrozená. Zároveň mi dochází to podstatné: i kdybych chodila na masáže a procedury v místě svého bydliště a pokaždé se z nich vracela domů, nebude jejich efekt takový, jako když jste daleko od domova. Doma se vracíte ke všedním povinnostem a nevypnete úplně. Většina z nás si prostě neumí přikázat „tak, a teď nebudu vůbec nic dělat“.