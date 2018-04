Zkroťte své vlasy: triky, jak na dlouhé i krátké kadeře

Dlouhé rovné

Když jsou vaše vlasy husté a pevné, máte vyhráno. Jejich úprava je rychlá a jednoduchá, zvlášť pokud jsou kvalitně zastřižené. Naopak vlasy jemné a poškozené plihnou a těžko vytvoří požadovaný objem.

Jak na ně: Vetřete do vlasů po umytí pěnu, který "nafoukne" jejich objem a vyfénujte je, nejlépe v předklonu pečlivě od kořínků. Následně je dosušte přes kulatý kartáč a nakonec upravte prsty. Další možnost je vlasy vyfoukat do sucha a pak natočit na velké natáčky - aspoň na dvě hodiny.

Správný styling: Volte přípravky, které vlasy nadzvedávají, a nezatěžujte je silnými tužidly. Jemné vlasy zacelí přípravky, které vyplní poškozená místa a obalí vlas jemným filmem. Díky tomu je zpevněný a zvětší se jeho průměr.

Dlouhé vlnité

Vaše vlasy jsou vlnité nebo kudrnaté. Kroucením se vlas přelomí jako stéblo a ztrácí vláhu a sílu. Tento typ vlasů bývá hodně suchý a u konečků se třepí.

Velké vlny ve vlasech jsou letošním hitem. Dodávají účesu objem a působí romanticky, mladistvě.

Jak na ně: Vlny v dlouhých vlasech jsou málokdy dílem přírody. Pokud po nich toužíte, zvládnete je s pomocí žehličky na vlasy či fénováním vlasů pruh po pruhu namotaných na kulatém kartáči.

Správný styling: Šampony a následně ošetřujícími přípravky uhlaďte většinou porézní povrch vlasů, aby neztrácely vlhkost. Zamezíte tak nekontrolovatelnému poletování. Těmto vlasům svědčí používání masky po mytí, případně olejová séra na konečky.

Krátké rovné

Jestliže si myslíte, že s krátkými vlasy je nejméně starostí, jste na omylu. Účes po měsíci ztratí tvar, a jestli chcete vypadat upraveně, musíte navštívit kadeřníka. Ranní rozcuch z přeleželých vlasů není to, co by vás ozdobilo. Zdoláte ho pouze pod tekoucí vodou. Přesto je tento typ vlasů praktický pro sportovní typy žen. Mikádo si mohou dovolit ženy s pevnými vlasy.

Jak na ně: Při výběru střihu myslete na tvar obličeje, proporce postavy, na typ vlasů a jejich stav. Ideální jsou účesy se stupňovitě sestříhanými vrchními partiemi, geometrické střihy nebo mikáda s tupě zastřiženými konturami. Objem vytvoří prostřihy a efilace.

Správný styling: Jemné vlasy zkroťte přípravky pro zvětšení objemu, texturovacím voskem vytvarujte účes. Ale pozor, nepřežeňte to - jemné vlasy přílišný styling zatěžuje.

Krátké vlnité

S krátkými vlasy, které se kroutí, je největší svízel. Většinou nedrží požadovaný tvar už týden po návštěvě kadeřníka. Platí, že vlasy, které se kroutí, jsou polámané, suché a hrubé. Ve vlhkém prostředí se stočí do pružiny, v horším případě krepatí. Tyto vlasy jsou náročné na střih, na styling i na vytvoření jakéhokoliv účesu.

Jak na ně: Vytvořit účes na těchto vlasech je nikdy nekončící boj. Můžete přistoupit na to, že vlnění vlasů podpoříte jejich zvýrazňováním, nebo budete vlny natahovat foukáním přes velký kartáč a využijete novinky v profesionálním stylingu, který vlny vyrovná.

Správný styling: Pro podpoření vln ve vlasech používejte přípravky, které vlasy hydratují, a kulmou usměrněte jejich vlnění. Proti krepatění pomáhají vyrovnávací mléka.