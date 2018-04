Zkroťte neposlušné vlasy. Víme jak na to

Začne to už na podzim, vaše jindy poměrně poslušné vlasy změní svoje chování. Začnou vypadávat více než obvykle a znovu se objeví lupy, na které jste už zapomněla. A když klesne teplota pod bod mrazu, začnou být vlasy nezvladatelné úplně.

Zima jim jednoduše nesvědčí – a spolu s ní smog, déšť nebo vítr. Lesklá a zářivá hříva je najednou matná a vlasy vypadají nezdravě, nepříjemně se zvýší i citlivost pokožky na hlavě, která zčervená a svědí. V zimních měsících se nevyhnete přechodům z mrazu do přetopených místností a naopak. Jenže, když z procházky na čerstvém vzduchu vejdete do příjemně vytopené místnosti, pro vaše vlasy je to šok.

Suchý vzduch ve vytápěných (stejně jako klimatizovaných) místnostech způsobí, že jsou vlasy vysušené, třepí se a lámou. Když připočtete k zmíněným nevýhodám fakt, že se v zimě neobejdete bez čepice, šály nebo přetahování svetrů přes hlavu, tak zelektrizované vlasy spolehlivě dokončí zkázu na každém účesu.

Záplaty z hedvábí

Proč se vlasy lámou? Vlas vypadá jako dutý strom, ze kterého poškozováním odpadává kůra a ten je pak plný děr. Ztratí svou ochrannou síť, roztřepí se a zlomí. Tyto mikroskopicky viditelné díry naštěstí můžeme ‚zalepit‘ a vlas zachránit.

Aspoň jednou týdně zabalte vlasy do masky s vyživujícími a zvláčňujícími přísadami. Po mytí vlasů ji vetřete do vlasů a zabalte aspoň na 10 minut do nahřátého ručníku. Vyživující látky se lépe vstřebají do vlasů. Nezapomeňte masku důkladně vymýt, aby vaše vlasy příliš neztěžkly. Nově najdete ve vlasových regeneračních šamponech a kondicionérech přírodní hedvábí. Dokáže už při mytí zacelit poškozená místa ve struktuře vlasu a vrátit mu tak ztracenou sílu a pevnost.

Kondici vašich vlasů vylepší navíc bylinné výtažky, sója, keratin a vitaminy. Obnovu vlasů hedvábím ocení hlavně ženy, které se neobejdou bez žehličky na vlasy nebo fénu. Vysoká teplota zvyšuje regenerační účinky přírodního hedvábí, které snadněji pronikne dovnitř vlasu a zvýší jeho pevnost a následně objem.

Injekce pro větší objem

V zimě se chovají nevyzpytatelně všechny typy vlasů, ty jemné a slabé jsou ale na rozmary počasí citlivé nejvíc. A tento typ vlasů má téměř polovina českých žen. I když své vlasy za jemné považuje skoro každá, většinou až kadeřník potvrdí, jestli takové skutečně jsou.

Pokud ano, nejlepší je sestřihnout je na kratší délku, když ale bezmezně toužíte po delších kadeřích, musíte se smířit s tím, že dlouhé vlasy bez zásahu stylingových přípravků nevytvoří objem. Zkuste gely nebo pěny, které nadzvednou vlasy už u kořínků, když je pak vyfénujete, uvidíte ten rozdíl. Jemné vlasy mají ještě jednu nevýhodu – rychleji se mastí pod čepicí a statická elektřina je snadno zacuchá.

Horkou novinkou pro posílení vlasů a získání většího objemu je křemíková výživa Volumorphose od Kérastase. Doma si ji aplikovat nelze, musíte kvůli ní do salonu. Kadeřník vetře do suchých vlasů gel, který později při kontaktu s vodou vlas vyplní a zesílí. Účinek zpevňující kúry vydrží 5 až 10 mytí šamponem.

Zkrocená hora

Majitelky vlnitých vlasů se dělí do dvou skupin. Ta první je spokojená a své vlny si pěstuje, ta druhá se je snaží vší silou ukáznit do rovných pramenů. Pečovat o ně ale stejně musí všechny, jinak z nich na hlavě vznikne roztřepená koudel. Pokud chcete mít na hlavě hezky vykreslené vlny, používejte pravidelně lehké olejové kúry, které zachovají strukturu účesu, zvláční vlasy a uchrání je od nezvladatelného poletování.

Jestli patříte do druhé skupiny nesmiřitelných bojovnic proti vlnám, pomůže vám novinka z kadeřnických salonů, tzv. Brazilské keratinové ošetření. Tato nová metoda vlasy nezatěžuje a je mnohem šetrnější než každodenní rovnání horkou žehličkou. Vlasy narovná kadeřník pomocí keratinového roztoku a speciální žehličky. V salonu strávíte přibližně tři hodiny a zaplatíte od 3 500 do 10 000 Kč v závislosti na délce a hustotě vlasů.

Pokud plánujete barvení vlasů, objednejte se na něj před aplikací keratinu, barva vám pak vydrží ve vlasech výrazně déle. Naopak, než se po keratinovém ošetření pustíte do nového barvení, musíte počkat dva až tři týdny, aby se vlas dostatečně pro barvu otevřel.

Gel schovejte do šuplíku

V zimě nepoužívejte tvarovací gely, které mají vyšší obsah vody, vlasy by mohly zmrznout. Vhodné jsou stylingové vosky a krémy, které jsou spíš mastnější. To ale neplatí pro jemné vlasy, které pod voskem plihnou a těžknou, pro ty se hodí lehká pěnová tužidla určená pro zvětšení objemu.