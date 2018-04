Bělení i depilace. Zkrášlování intimních partií může poškodit zdraví

Není to tak dávno, co péče o intimní oblast zahrnovala pouze hygienu a odstraňování chloupků patřilo spíše do lechtivých filmů.

V dnešní době však zastřihování a vyholování pubického ochlupení patří mezi základní péči a ženy se stále více zajímají o dokonalejší zkrášlování svého rozkroku. S módou zdobení intimních míst však přibývá i zdravotních komplikací. Co vám hrozí?

Vajazzling

V USA je takzvaný vajazzling neboli zdobení dámského přirození velkým trendem. Do podvědomí široké veřejnosti tento trend dostala herečka Jennifer Love Hewittová, když o něm veřejně promluvila v televizi.

A co si konkrétně pod tímto tajemným názvem máme představit? Na důkladně vyholenou pokožku vulvy se nalepují různé třpytky, krystaly a podobně. Vše záleží čistě na vašem přání a fantazii, jak své intimní partie budete chtít ozdobit. Některé ženy si dokonce aplikují zvířecí kožešinu či ptačí pírka.

Riziko: Vajazzling je vcelku bezpečná procedura, i když čerstvě oddepilovaná jemná pokožka v rozkroku může reagovat na lepidlo podrážděním. Rovněž krystalky mohou škrábat a svědit.

"Doporučila bych raději utratit peníze za sexy prádlo nebo hezké boty," vyjádřila se k vajazzlingu doktorka Jennifer Gunterová z Kaiser Permanente v San Francisku.

Barvení

Chcete, aby vaše ochlupení ladilo s novou barvou na vlasy, ráda byste překvapila svého partnera něčím novým, nebo byste jen chtěla zakrýt šediny? Pak vás možná zaujme zkrášlující metoda barvení pubických chloupků. Tato technika může také vyhovovat všem, co neholdují vyholování a přesto by rády tam dole vypadaly trochu jinak.

Riziko: Pokožka pod pubickým ochlupení je mnohem jemnější a snadněji podrážditelná než pokožka hlavy, na kterou je většina barev určena. Odborníci proto radí otestovat barvu nejdříve na malém kousku jiné citlivé části těla, jako je třeba podpaží, a teprve posléze se pustit do barvení chloupků v rozkroku.

Brazilská depilace

Odstranění prakticky veškerého pubického ochlupení pomocí cukrové pasty nebo vosku je čím dál populárnější metodou v péči o intimní ženskou oblast. Pravá takzvaná Brazil Hollywood depilace je celkové odstranění chloupků, ale pod názvem brazilská depilace se může skrývat i jen částečné vyholení vulvy a vytvoření určitých tvarů, jako je úzký proužek či trojúhelník.

Riziko: Podle doktorky Gunterové je vždycky lepší mít na intimních místech alespoň nějaké ochranné ochlupení. Voskování může také podráždit nebo dokonce potrhat jemnou kůži a také vést k zarůstání chloupků, vyrážkám a infekcím. Velkou pozornost je rovněž třeba věnovat výběru salónů, dejte přednost těm, které mají s brazilskou depilací dlouhodobé zkušenosti a kde přísně dodržují hygienické předpisy.

Pokud po tomto zákroku pocítíte svědění nebo jiné nepříjemné pocity, neotálejte s návštěvou lékaře, jelikož infekce se může rychle rozšířit do genitálního traktu.

Bělení

Další hit v oblasti zdokonalování vzhledu vulvy má mezi lékařskými odborníky mnoho odpůrců a není se čemu divit. Bělení intimní oblasti a stále častěji i řitního otvoru se však stává velmi populárním kosmetickým zákrokem.

Riziko: Chemické zesvětlování pokožky v oblasti rozkroku a řitního otvoru s sebou zákonitě přináší zdravotní rizika, jako je podráždění, puchýře či dokonce popálení citlivé pokožky. Pokud už se rozhodnete pro bělení svých intimních partií, pořiďte si bělící krémy speciálně vyrobené pro intimní oblast.

"Většina žen to zvládne bez problémů," říká lékařka. "Ale vzhledem k riziku si myslím, že bělení je docela hloupý nápad."

Piercing

Piercing stále patří mezi oblíbenou metodu zdobení celého těla a ženské přirození není výjimkou. Propichování ženských partií obvykle zahrnuje oblast klitorisu, velké i malé stydké pysky nebo také hráz.

Riziko: Propíchnutí otvoru do jakékoli části těla s sebou samozřejmě nese riziko infekce. Pokud už se pro piercing rozhodnete, dbejte velmi pečlivě na následnou péči a hygienu propíchnuté oblasti a pozorně sledujte jakékoli zarudnutí, otok nebo další příznaky.

Kosmetická chirurgie intimních partií

Plastická a kosmetická chirurgie v dnešní době nabízí prakticky neomezené možnosti vylepšení všech tělesných partií. Stále častěji si dnes ženy žádají i chirurgické zkrášlení své vulvy, které může zahrnovat zkrácení a přetvoření stydkých pysků, odkrytí klitorisu nebo zúžení vaginy.

Rizika: Každá operace znamená určité riziko pro organizmus a chirurgický zásah do intimní oblasti může být zvláště nebezpečný. Podle odborníků mimo jiné hrozí zjizvená tkáň, permanentní znetvoření či bolestivé poškození nervů.

"Pro ženy, jejichž stydké pysky jsou tak velké, že nemohou vykonávat běžné činnosti jako jízda na kole nebo sex bez bolesti, může stát labioplastika za úvahu," říká doktorka Lissa Rankinová, autorka knihy What's Up Down There? Questions You’d Only Ask Your Gynecologist If She Was Your Best Friend.