Zkrácené úvazky: proč jsou stále jen pro pár vyvolených

České firmy si s flexibilními úvazky pořád nevědí rady. Ty osvícenější je nabízejí a otevřeně říkají, že se jim vyplatí, když svým lidem vyjdou vstříc. Jsou však v menšině, a ze srovnání s vyspělými evropskými státy proto vycházíme mizerně: podíl lidí pracujících na zkrácený úvazek je u nás čtvrtý nejnižší v EU. Konkrétně je to 6,2 procenta, zatímco průměr celé Evropy přesáhl 19 %. A třeba v Rakousku má zkrácenou pracovní dobu čtvrtina zaměstnanců a z žen skoro každá druhá.

Matkou i za světla

Přitom i u nás přibývá matek, které se chtějí vrátit ke své profesi dřív, než jim skončí mateřská, ale nemohou setrvávat v práci striktně osm hodin denně. Ono to bývá obtížné i později, když jsou děti starší a většinu dne tráví ve školce nebo ve škole. Občas onemocní, jindy potřebují dopravit na autobus do školy v přírodě nebo s nimi prostě chcete být i jindy než po šesté večer. Buď to natrvalo vyřešíte zkráceným úvazkem (když není hlídání), nebo se domluvíte, že budete občas pracovat z počítače doma.

"Díky možnosti práce z domova mohu s dětmi strávit nějaký čas i přes týden. Pak si můžu dokončit svoje povinnosti večer, když spí. Pomůže to, když s nimi musím k lékaři nebo potřebuji odejít na rodičovskou schůzku ve škole," říká matka dvou malých dětí Pavla Teplá, ředitelka oddělení lidských zdrojů ve společnosti Vodafone.

Využívá program, který firma nabízí svým zaměstnancům. Jmenuje se Flexibilní kancelář a bortí zažitou praxi českého pracovního trhu: nemusíte za každou cenu zůstávat osm hodin v kanceláři. "Kvalitu výkonu nehodnotíme podle počtu odpracovaných hodin a toho, jak dlouho sedí u počítače, ale podle dokončených úkolů a výsledků. Ty mohou po dohodě s nadřízenými plnit v podstatě kdekoliv a kdykoliv. V době notebooků, mobilů a rychlého mobilního internetového připojení to není žádný problém," upozorňuje ředitelka Teplá.

Takový benefit nemůže po svém nadřízeném chtít prodavačka v supermarketu nebo automechanik, ale mnoho profesí umožňuje, aby zaměstnanci pracovali částečně z domova, když potřebují. Pro jejich šéfy je to výhodné – když těmto lidem vyjdou vstříc, odmění se jim loajalitou a vysokou motivací odvádět stroprocentní výkon.

Dejte úlevy a uvidí se...

Jenže české matky (a otcové) mnohdy narážejí na nechuť českých firem nabídnout víc možností, jak si uzpůsobit práci svým potřebám. Zkráceným úvazkům totiž paradoxně pomohla ekonomická krize (firmy si najímaly sílu podle potřeby), a jak krize odeznívá, vrací se zažitý zvyk zaměstnávat lidi na plný úvazek. Potvrzuje to průzkum společnosti LMC, která provozuje portály s pracovní inzercí Jobs.cz a Prace.cz.

Nechala si zmapovat, kolik společností nabízí nějakou alternativu pevné pracovní docházce - tedy kratší úvazek, pružnou pracovní dobu nebo kombinaci práce z kanceláře a domova. Což o to, je jich poměrně dost, zhruba tři čtvrtiny. Jenže tento počet je dost zkreslený, plusový bod si totiž připsaly i ty společnosti, které jako jedinou výhodu nabídnou, že nemusíte pracovat od devíti do pěti, ale třeba od osmi do čtyř.

"Pružná pracovní doba je vůbec nejrozšířenější flexi úvazek v Česku. Zkrácený úvazek je nabízen pouze jednomu procentu zaměstnanců," píše se v průzkumu, který zpracovala agentura Factum Invenio.

Manažeři z LMC se tedy začali pídit po tom, proč není víc personalistů, kteří se snaží vyjít svým lidem vstříc. Že je o zkrácený úvazek mezi zaměstnanci zájem, totiž vědí z internetových inzerátů. "Firmy nejčastěji vysvětlují, že by je k dalšímu zavádění kratších úvazků motivovala daňová nebo jiná úleva ze strany státu," říká Petr Skondrojanis, manažer ze společnosti LMC. Něco podobného plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí, ale nebude to hned.

Další důvod, proč se zaměstnavatelé brání kratším úvazkům, je administrativa. Když přijmete místo jedno člověka dva, musíte víc papírovat. "Přijímání zaměstanců na zkrácený úvazek tak vede ke zvyšování nákladů," řekla mluvčí Dopravního podniku v Praze Ilona Vysoudilová.

Stává se, že to nevyjde. Když nejsou na kratší úvazky zvyklí šéfové, těžko mohou být osvícenější zaměstnanci. Proto v takovém případě platí: hledejte dál. Zkušenosti rodičů, kterým to klaplo, bývají kladné. Když se jim podaří nakombinovat vaření kaší a čtení pohádek s prací, která je baví, bývají spokojenější.