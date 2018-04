Zkoušela jsem lítat na lyžích za drakem a krotit vítr

Zkrotit vítr, to asi nebude jen tak, navíc s lyžemi na nohou, řekla jsem si opatrně. A tak jsem se odevzdala raději rovnou do rukou odborníků ze školy HARAKIRI kite kurzy. Prý mě během dvoudenního kurzu na Božím Daru naučí ovládat draka, tak aby poslouchal on mne, ne naopak, to samé se pak ještě pokusím zvládnout na lyžích. Zatím však jen vítr ví, jak to nakonec opravdu dopadne.

Než se jde na sníh, chce to trochu teorie

Snowkiting Sport, při kterém se jezdec na lyžích nebo na snowboardu uvádí do pohybu po sněhu použitím tažného draka, nejčastěji na rovině či v mírném svahu, kde vane stabilní vítr.

Začínáme u stolu, pěkně v teploučku se základní teorií. "V power zóně drak táhne nejvíc a na kraji okna svou sílu ztrácí," vysvětluje nám instruktor Petr Tahal alias Tahosh základní princip práce s kitem. A já to kupodivu i chápu.

Zkrátka, když budu mít kite přímo před sebou, tedy po větru a nízko nad zemí, bude se do něj proud vzduchu opírat nejvíc, takže bude mít největší sílu. V tu chvíli ale nejspíš poletím, napadá mě okamžitě děsivý scénář.

"Na začátek dostanete malého draka, abyste za ním nevláli, ale mohli se bezpečně naučit ho řídit," ujišťuje mě naštěstí Tahosh. Uklidňuje mě i to, že druhá instruktorka, Sandra Topoglidisová, váží sotva 50 kilogramů a zatím je tu na zemi stále s námi. Pak si ještě ukazujeme, jak se v nejhorším odstřelit, což si pro jistotu hluboko vrývám do paměti. A vyrážíme na svah.

Snowkiting - i když zas tak malý ten dráček nebyl (4 metry čtvereční)

Drak letí poslušně tam, kam se zatáhne

Kde létat Snowkitovací spoty v ČR: Boží Dar, Větrný Jeníkov, Veselský kopec, Adolfov a v podstatě jakákoli louka či pole, kde je dost místa a sněhu.

Na louce nad Božím Darem to fičí jako blázen. Všude kolem už jezdí zkušení snowkiteři a tu a tam předvedou i nějaký pěkný skok, to jediné mě teď motivuje neutéct. Instruktorka Sandra hned vybaluje mého cvičného dvoumetrového dráčka, takže je na útěk stejně pozdě. Zapínám se odevzdaně do trapézu, postroje, na který si můžu draka zaháknout, abych nemusela jeho tah držet rukama, a přitom si nadávám, na co jsem se to zase dala.

"Neboj, budu tě zezadu držet, takže nikam neodletíš," směje se mému bledému obličeji Sandra. Zopakuji si ještě poučku, že červená je na ovládací tyči vždy vlevo, kouknu pro jistotu, kde je ten nouzový odpal, a zapřu se pevně nohama do země. Větříčku, nezlob, modlím se v duchu a mám chuť zavřít oči.

Dráček se zvedá okamžitě. Letí vzhůru šílenou rychlostí, ale to už mě Sandra zezadu naviguje: "Doleva a doprava, dělej s ním malé osmičky." A ono opravdu funguje. Stačí zatáhnout na tu stranu, kam chci, aby drak letěl, a on tam skutečně zatočí. Postupně se odvažuji dělat čím dál tím nižší průlety nad zemí a nakonec si střihnu i jeden kite loop, kdy nechám draka otočit úplně dokola. "Tímhle manévrem získáš úplně nejvíc síly," říká mi k tomu Sandra a jde vybalit o něco většího draka. Tohoto mrňouse už jsem podle ní zkrotila dost.

Při snowkitingu se nejdříve začíná s tréninkem draka na sucho - tedy bez lyží či snowboardu

Větší drak je pomalejší

Větší, čtyři metry čtvereční velký drak připomíná obrovského plavného rejnoka. Všechno je s ním takové pomalejší, jak kdyby se opravdu prodíral skrz vodu. S ním si mám za úkol natrénovat chůzi proti větru jen s jednou rukou na ovládacím baru. Za chvíli mi to docela jde a obávaný snowkiting mi začíná připadat vlastně jako brnkačka. Mé sebevědomí se vznáší vysoko nahoře vedle kita.

"Až když se dokážete na lyžích vrátit na místo, odkud jste vyjeli, jste opravdoví snowkiteři," uzemňuje mě i ostatní nadšené začátečníky Tahosh a mezitím předvádí za svými zády otočky s drakem, aniž by se na něj musel dívat. Nakonec se ale všem jakž takž povede porvat se s větrem. Tak to pro dnešek balíme a jdeme si odpočinout. Zítra nás čekají lyže a snowboardy. A to bude teprve jízda.

Čekání na vítr ke snowkitingu patří

vybavení Vybavení na snowkiting: Existují komorové, uzavřené komorové a nafukovací kity. Univerzální drak na vodu i na sníh je uzavřený komorový. Nový vyjde na cca 20 000 Kč. Je lepší se však vždy poradit o vhodné velikosti a kvalitě kitu s odborníkem, zvlášť u bazarové nabídky. Drak starší tří let totiž nemusí mít již dnes běžné bezpečnostní prvky.

Další ráno je krásně. Sluníčko, modré nebe. A žádný vítr. Sakra, nikdy by mě nenapadlo, že budu nadávat na krásné počasí. Nasazuji si přesto lyže a zkouším něco tažená drakem ujet. "Musíš ho udržet pořád v tahu," nabádá mě Tahosh, abych pořádně hranila. Když už se mi totiž podaří v malém větru draka zvednout, nechám se na lyžích táhnout za ním, tak zas padá pomalu k zemi. Ach jo. Nejde mi to.

"Ve slabém větru je to o hodně těžší," vrací mi alespoň trochu hrdosti Sandra, v jejích rukou však drak záhadně funguje i v totálním bezvětří. Tahat za drakem se dá zkrátka na sněhu, na vodě i na zemi po celý rok, ale musí být splněna jedna základní podmínka. Musí aspoň něco foukat.

Na naší louce visí vlajka úplně zplihle, a tak zbytek odpoledne provozujeme častou aktivitu snowkiterů: čekáme na vítr. Bohužel až do večera. I to k tomuto jinak dost akčnímu sportu prostě patří. A tak se zřejmě budu muset doučit techniku jízdy za kitem někdy příště, až zase rozfouká. Ta možnost zajezdit si na sněhu hned na poli za barákem, aniž by člověk potřeboval vlek a sjezdovku, mi za to rozhodně stojí.

Ale moment, zdá se mi to, nebo se stromy za okny začaly ve větru kývat? Honem mrknu na předpověď větru a hurá zpátky na Boží Dar. Nějakého dráčka mi tam už Tahosh určitě půjčí.

Jak se snowkitingem začít?

Než si pořídíte vybavení a rozjedete se na louce na vlastní pěst vstříc nějakému zranění z neznalosti, je lepší podniknout první jízdy pod dohledem zkušenějších snowkiterů nebo instruktorů. Na dvoudenním kurzu (u školy HARAKIRI kite kurzy vás vyjde na 3699 Kč, s momentální 10% slevou na 3329 Kč) se naučíte bezpečně ovládat kite, zjistíte, kde s ním létat, kde raději ne, osvojíte si základní bezpečnostní postupy. Instruktoři vám také vyberou vhodnou velikost kitu podle váhy a aktuálního větru, což je zvlášť důležité pro lehounké dívky.

Další info na: www.kiteboarding.cz a www.kite-kurzy.cz