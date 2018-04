Zkažené zuby ohrožují i srdce

11:29 , aktualizováno 11:29

Že zubní kaz bolí, to ví snad každý a většina lidí to zažila na vlastní kůži. Jenže je dobré vědět i to, že zkažený chrup může vést ke vzniku revmatismu, a dokonce také k onemocnění srdce. Večer pro zdraví, ráno pro krásu. Tak zní letité pořekadlo o čištění zubů.