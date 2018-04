Zkažené mléčné zuby ohrožují stálý chrup

Kaz napadá skupiny zubů či dokonce celý chrup. Mléčný chrup je náchylnější k jeho tvorbě, protože sklovina prvních zubů je měkčí a rychleji se odře.

Stav mléčných zubů výrazně ovlivňuje správný vývoj dospělého chrupu, neboť na zkažených mléčných zubech se jen těžko může vyvinout zdravý stálý zub, vysvětlila lékařka Lenka Tůmová.

Výměna dočasných zubů za stálé má své pořadí. Zuby se postupně nahrazují novými tak, aby mezery v chrupu trvaly co nejkratší dobu.

Dětské zuby v této fázi slouží nejen ke žvýkání, ale udržují také místo pro zuby stálé. Pokud musí být zub předčasně vytržen, vznikne mezera, do které se mohou okolní zuby sklánět. To zvýší riziko nepravidelnosti chrupu.

Pro péči o zuby kojenců Tůmová doporučuje dvakrát denně používat vatovou tyčinku nebo měkký hadřík a přední a zadní stranu zubů očistit od lepkavých zbytků mléka nebo kaše.

Do tří let věku dítěte by měli čistit svým potomkům zoubky rodiče a do osmi let by měli na tuto činnost dohlížet, případně zuby dočišťovat. Teprve od osmi let mají děti motoriku vyvinutou natolik, že jsou schopny si chrup správně vyčistit samy.