Zjistěte, kdy o vás má muž zájem. Čtrnáct nonverbálních signálů, které to odhalí

Ženy používají přes padesát různých pohybů a nonverbálních signálů, kterými dají muži najevo, že o něj mají zájem. Průměrný muž mnohem méně. I přesto je tu pár takových, podle kterých poznáte, že o vás má zájem, stačí sledovat řeč těla:

ZDVIHNE OBOČÍ

Když zahlédneme někoho, kdo se nám líbí, rychle letmo (ve zlomku sekundy) pozvedneme obočí. Pokud to dotyčný opětuje, znamená to, že jste mu také sympatická. Často se tak děje i podvědomě. Můžete si tedy někdy všimnout tohoto gesta i v případě, že se vaše pohledy ještě nestřetly.

POOTEVŘE ÚSTA

Pokud vidí něco, co se mu líbí, nemá rty pevně stisknuté k sobě, ale naopak mírně pootevřené.

JEHO NOSNÍ DÍRKY SE ROZŠIŘUJÍ

Zdvižené obočí, pootevřená ústa, chvějící se chřípí a doširoka otevřené oči dodávají obličeji "otevřený" výraz. Otevřený k flirtu s vámi...

POKOUŠÍ SE UPOUTAT VAŠI POZORNOST

Pro některé muže to znamená například pouhé pohrávání si s kravatou. Někteří se naopak promění v přemrštěně hlučná individua, která by před vámi klidně udělala stojku, jen abyste si jich všimla. Pokud je v kruhu přátel, stoupne si nenápadně trochu mimo, aby vytvářel dojem individualisty a také abyste případně mohla navázat konverzaci.

UPRAVUJE SI KRAVATU NEBO SI UHLAZUJE KLOPY U SAKA

Všichni určitě tušíme, co to znamená. Tahle gesta jsou ekvivalentní tomu, když si žena olízne ret: "Chci, abych vypadal/-a dobře."

UHLAZUJE SI, NEBO NAOPAK CUCHÁ VLASY

Gesto, které mu lichotí. Muži to dělají mimoděk a častěji, než si myslíte. Uhlazování vlasů má stejný význam jako předešlé "upravovací" gesto. Dává si pozor, aby vypadal co nejlépe.

KDYŽ S VÁMI MLUVÍ, MÁ POŘÁD LEHCE ZDVIHNUTÉ OBOČÍ

Lehce překvapený, potutelný výraz znamená, že mu připadáte úchvatná.

KLIDNĚ SI VÁS OKATĚ PROHLÍŽÍ

Někteří odborníci to nazývají "vizuální výpravou". Jeho oči se vydají na malou okružní "plavbu" po vašem těle a zastavují se na krátké okamžiky na těch částech, které mu připadají nejkrásnější. Samozřejmě si vás zevrubně prohlédl, už když vás viděl poprvé. Rozdíl je v tom, že teď chce, abyste o jeho zkoumavých pohledech věděla.

SEDÍ PROTI VÁM S DOŠIROKA ROZKROČENÝMA NOHAMA

Umožňuje vám pohled na svůj rozkrok. Chce, abyste věděla, co vlastně může nabídnout.

STOJÍ S RUKAMA NA BOCÍCH

Tímhle akcentuje své tělesné proporce. Jde o sebevědomou pózu. Svýma rukama ukazuje na to nejlepší, co může nabídnout. Jestliže má dlouho ruce zaklesnuté za poutka u džín, směřujíc prsty dolů k rozkroku, chce, abyste se dívala, dotýkala a obdivovala tu část těla, na kterou je nejvíc pyšný.

POHRÁVÁ SI S KNOFLÍKY U BUNDY

Neustále si rozepíná a zase zapíná knoflíky nebo zip u bundy? Pohrává si takhle, protože je z vás nervózní a také si není jistý, jestli si má bundu odložit. Další pomyslnou "metou" je, když si bundu rozepne a položí ruce na boky. A pokud si ji úplně svlékne, pak už se vidí ve vaší posteli.

ČASTO SE DOTÝKÁ OBLIČEJE

Pokud ho zajímáte, bude se dotýkat konečky prstů obličeje, uší, nebo si bude mnout bradu. Je to vlastně kombinace nervového vzrušení. Když se nám někdo líbí, naše pokožka je najednou na dotyk mnohem citlivější. Pokud kouříte, pak z cigarety potáhnete víckrát než obvykle. Pokud popíjíte, pak si budete ze sklenice lokat častěji.

POSADÍ SE TĚSNĚ NA OKRAJ ŽIDLE, ABY BYL BLÍŽ K VÁM

Ještě lepší je, když při tom zkříží nohy a ta horní míří přesně vaším směrem.

PŮJČÍ VÁM SVŮJ KABÁT NEBO SVETR

Chce, aby to byl zrovna jeho svetr, který vás zahřeje. Vypovídá to o jeho ochranitelských sklonech. Říká tím nepřímo "co je moje, je tvoje". Je to něco, co se předtím dotýkalo jeho kůže a nyní se dotýká té vaší. Má také důvod se u vás pro svršek zastavit. A třešinkou na dortu je, že z něj ucítí vaši vůni.

Neverbální komunikace prozradí mnoho, stačí jen pozorně sledovat a rozpoznta signály.

(Vybráno z knihy Superflirt americké psycholožky Tracey Coxové)