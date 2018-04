Plastiky jsou nezbytné stejně jako oprava vašeho auta, říká živoucí Ken

„Lidé mi neustále říkají, že jsem na zákrocích závislý, ale závislost na plastických operacích je prostě hloupost. Nejsem na nich závislý a myslím si, že na nich nemůže být závislý nikdo. Plastiky jsou prostě nezbytné stejně jako opravy auta. Taky zajedete do servisu, když se vám něco nezdá,“ sdělil Rodrigo.

„Někdo si přeje být lékařem, někdo modelem, někdo chce být Kenem. Já si jdu právě za svým snem. Ještě nejsem úplně spokojený se svým vzhledem, takže rozhodně plánuji další plastiky. Bolest s nimi spojená mi nevadí. Konečně moje duše začíná pasovat k mému tělu, dříve jsem to nebyl já,“ pokračoval Alves.

Je přesvědčený o tom, že kdyby vypadal jako dříve, nestal by se z něj dobrý člověk. Myslí si, že by byl příliš frustrovaný, psychicky na dně a skončil by špatně.

„Každý se mě ptá, kde jsem na všechny operace vzal peníze. Odpověď je jednoduchá. Zdědil jsem hodně peněz po prarodičích a nyní mám vlastní televizní show a lidé po celém světě mě zvou na rozhovory. Peníze si vydělám i já sám. Víte, jsem šťastný člověk. Jsem dospělý a vypadám tak na devatenáct let, nestěžuji si,“ doplnil.

V minulosti jen jednou zapochyboval, jestli byla plastická operace správnou volbou. Stalo se to poté, co mu po jedné plastice extrémně opuchl obličej a následkem toho špatně viděl a nemohl dýchat, ale po pár dnech se zotavil a začal uvažovat nad dalším zákrokem.

Brazilec utratil za plastiky přes deset milionů korun: