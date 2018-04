Živoucí Barbie ukazuje, jak se z obyčejné holky stane panenkou

„Vždycky mi lidé říkali, že vypadám trochu jako panenka,“ svěřila se Andressa, která se v dokonalou Barbie dokáže proměnit pouze díky make-upu. Bez líčidel je však Brazilka k nepoznání.

V nose, uších a na hrudi má piercingy a volí i hodně extravagantní líčení nebo tmavé kontaktní čočky. „Nepodstoupila jsem žádné zákroky. Nedržím ani žádné diety. V kondici se udržuji tak, že chodím se svým psem na dlouhé procházky. Lidé mi to ale nevěří a myslí si, že jsem lhářka,“ pokračovala.

Na ulici na ni prý pokřikují Elso, protože se stylizuje hlavně do podoby postavičky z dětského animovaného filmu pro děti Ledové království. „Nosím modré kontaktní čočky, umělé řasy a přidělávám si vlasy,“ sdělila. Své proměny natáčí a umisťuje na YouTube.

„Několik cizích lidí mne oslovilo na ulici. Řekli mi, že jsou mým vzezřením zhnuseni a děsím je. Někteří lidé dokonce utíkali pryč, když mě viděli,“ svěřila se s tím, že ji však takové chování nevadí. Je ráda, že má po celém světě hodně příznivců.

„Lidé si myslí, že jsem šílená, že se zajímám jen o to, jak vypadám. Ale nemusí se bát. Já chci světu jen ukázat, co mají dělat, aby se mohli přeměnit v panenku. Nemusí držet diety a chodit na plastiky. Stačí dobrý make-up a můžete být šťastní,“ doplnila Andressa, jež si myslí, že by se mnoho dívek mohlo chtít proměnit například kvůli maškarnímu plesu. Věří, že je její koníček pro lidi přínosný.