Zakřiknutá Ivana by chtěla životní změnu, začala novým sexy účesem

1:31 , aktualizováno 1:31

Mladá redaktorka Ivana často experimentuje se svým vzhledem, ale nenarazila na nic, co by jí vyloženě sedělo. Ráda by konečně našla svůj styl, který by jí pomohl získat větší sebevědomí a snáze navazovat vztahy. Touží potkat toho pravého a odstěhovat se od rodičů.