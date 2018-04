Zkuste změnit svůj život. Napište a pojeďte do Egypta

Pojeďte do Egypta! Nevíte kudy dál a potřebujete změnu? Popište, v čem je váš problém, do neděle 31.8. na Ona@iDNES.cz a do předmětu napište „Egypt“. Z vašich dopisů vybereme tři, které s komentářem koučky Petry zveřejníme na našem webu.

Třetí čtenářka získá Workshop ZOOM u koučky Petry Lekešové Krajčinovič.