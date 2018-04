Život začíná po padesátce, říká proměněná Eva

Sedmapadesátiletá Eva musí kromě práce zvládnout péči o nemocnou maminku. V partnerských vztazích nikdy neměla štěstí, dva vztahy se jí rozpadly, třetí manželství trvalo jeden jediný den a skončilo manželovou smrtí. Se smrtí se v životě vyrovnávala několikrát, pohřbila již několik svých kamarádek.

Proměnit se ale Eva chce hlavně kvůli sobě a svému sebevědomí. "Nikdo nechce být ošklivý. Nikdo," říká. A jak vážně proměnu bere, dokázala i tím, že kvůli ní dala výpověď v práci.

Víčka, facelift a plastika čela

Jak si s Evou tentokrát poradí tým odborníků Kliniky GHC? "Paní Eva už dříve absolvovala operaci horních víček, takže nám zbývají dolní víčka, facelift a také temporální lift, tedy plastika oblasti čela," vysvětluje doktor Miroslav Krejča, primář oddělení plastické chirurgie Kliniky GHC. Jedná se podle něj o rutinní zákrok, který bude trvat 3 až 4 hodiny, pro pacientku je středně náročný. "Temporální lift někdy doplňuje facelift a řeší problémy v oblasti obočí a spánků, kterou klasický facelift vyřešit nedokáže. Oblast obočí je velmi důležitá k projasnění očí," uvádí doktor Krejča.

Nevzdala se cigaret

Hojení proběhlo u Evy dobře a brzy byla propuštěna do domácího klidového režimu. Vzorná pacientka ale Eva nebyla. Je silná kuřačka, kouří už 40 let alespoň 10 až 15 cigaret denně a přesto, že jí lékař kouření po operaci nedoporučil, nedokázala se cigaret vzdát. To způsobilo i dlouhodobější otoky. "Z mé zkušenosti vyplývá, že kouření má na pooperační hojení vliv, paní Vavřičková je toho důkazem," říká Miroslav Krejča.

Nový úsměv

Stomatologickou péči tentokrát Evě zajistila doktorka Andrea Král. Ta doporučila vyměnit nevhodné metalokeramické můstky, vytvořit estetické celokeramické korunky a esteticky vyřešit mezery mezi předními zuby. Eva Vavřičková se tak dočkala vytouženého hollywoodského úsměvu.

Krásný dekolt i rty

Také v ordinaci dermatoložky Terezy Gabryšové absolvovala Eva celou řadu procedur: aplikaci botoxu do oblasti čela, odstranění bradavice, mezoterapii výstřihu. "Mezoterapie je oblíbená omlazovací metoda, kdy se hydratační látka injekčně vpravuje do střední vrstvy pokožky, tzv. mezodermu, odtud název mezoterapie. Díky hydrataci se pokožka stává jemnější a pružnější, mizí povrchové vrásky," vysvětluje doktorka Gabryšová.

Eva podstoupila také zvětšení rtů Permalip pomocí trvalých implantátů. Ty zvětšují objem rtů, ale nemění jejich tvar ani hybnost.

Nejen krása, ale i zdraví

Interní vyšetření na Klinice GHC zjistilo u Evy extrémně zvýšený cholesterol a cukr na horní hranici normy. Vedoucí lékař Kliniky GHC Lubomír Novák označil výsledky dokonce za alarmující. A Evu nešetřila ani klinická genetička Monika Koudová. Genetické vyšetření prokázalo dispozici k diabetu 2. typu, se kterým se léčí maminka Evy.

Pro lepší spánek

Bonusovou operací byla u Evy plastická operace měkkého patra. Ta má Evu zbavit chrápání, které ji budí a komplikuje zdravý spánek. "Důvodem plastiky měkkého patra je u paní Evy chrápání, dále příznaky lehkého syndromu spánkové apnoe," vysvětluje ORL specialista Peter Klimák.

Velké finále

A jsme opět ve finále. Poslední den proměny jako vždy patří trojici v tomto složení: kadeřník Tomáš Arsov, vizážistka Kateřina Kornová a stylistka Helena Bedrnová.

"Eva toužila po krátkých vlasech a extravagantním účesu," říká Tomáš Arsov. Extravaganci jí dopřála i Kateřina Kornová, která použila tmavé oční stíny a červeně zvýraznila rty.

"Proměna byla skvělá. Až je mi líto, že už to všechno skončilo," usmívá se Eva, jejíž proměna dojala malou vnučku k slzám. I další členové rodiny a přátelé se shodli, že omlazující efekt je patrný. Tak vzhůru do nového života, vždyť život, jak tvrdí Eva, právě po padesátce začíná.

